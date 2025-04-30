Украина и США могут сегодня подписать соглашение о полезных ископаемых - источник
Киев • УНН
Украина и США сегодня могут подписать соглашение о полезных ископаемых. Министр экономики Украины Юлия Свириденко сегодня будет в Вашингтоне.
Сегодня Украина и Америка могут подписать соглашение о ископаемых. Об этом УНН сообщили собственные источники.
Сегодня Украина и США могут подписать соглашение о ископаемых. Украина готова
Источник отметил, что Министр экономики Украины Юлия Свириденко сегодня будет в Вашингтоне.
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Тем временем Bloomberg сообщает, что проект соглашения, который предусматривает создание совместного фонда для управления инвестиционными проектами Украины, "был завершен и может быть подписан уже в среду".
Согласно проекту документа, с которым ознакомилось агентство, в рамках соглашения США и Украина будут стремиться создать условия для "увеличения инвестиций в горнодобывающую промышленность, энергетику и смежные технологии в Украине".
Вашингтон также признает намерения Киева относительно соглашения избежать какого-либо конфликта с его планами по вступлению в Европейский Союз, что долго считалось красной линией для Украины на переговорах, пишет издание.
В другом прорыве США согласились, что "только будущая военная помощь, которую они могут предоставить Украине после подписания соглашения, будет засчитываться в счет их взноса в фонд".
Дополнение
Ранее в апреле американские и украинские чиновники подписали меморандум о намерениях и продолжили обсуждать технические детали соглашения, которое предоставит США право первого требования на прибыль, переведенную в специальный инвестиционный фонд реконструкции, который будет контролировать Вашингтон.
Предыдущая попытка заключить соглашение провалилась в начале этого года после того, как Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Венсом в Овальном кабинете.