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США готові підписати угоду з Україною щодо мінералів "сьогодні вдень"

Київ • УНН

 • 492 перегляди

Міністр фінансів США заявив про готовність підписати угоду з Україною щодо мінералів. За словами Бессента, в угоду були внесені "зміни в останню хвилину".

США готові підписати угоду з Україною щодо мінералів "сьогодні вдень"

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що в Америці готові підписати угоду з Україною "сьогодні вдень", передає УНН з посиланням на ВВС.

Деталі 

Президента США Дональда Трампа запитали про угоду щодо мінералів з Україною — питання, яке він адресував міністру фінансів Скотту Бессенту.

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"Наша сторона готова підписати угоду сьогодні вдень, якщо вони готові", — говорить Бессент.

За словами Бессента, обидві сторони вирішили внести деякі "зміни в останню хвилину" до угоди вчора ввечері.

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Які саме зміни міністр фінансів США не уточнив.

Бессент додає, що "це та сама угода, про яку ми домовилися на вихідних", і що нічого не було видалено.

Додамо

Трамп також виклав тези про число загиблих в Україні та своє сприйняття того, що Європа не внесла достатнього внеску в оборону України.

"Як ви знаєте, ми весь час шукаємо рідкоземельні метали", — додає він, посилаючись на угоду. "У них їх багато, і ми уклали угоду, тому ми можемо почати копати і робити те, що повинні. Це також добре для них".

"Скоро вони будуть дотримуватися угоди", — говорить він. "Ми поки не побачили плодів цієї угоди. Підозрюю, що побачимо".

Нагадаємо

Як повідомило FT, США і Україна зіткнулися з перешкодами в останню хвилину в середу, коли вони були на межі підписання рамкової угоди про мінерали. 

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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