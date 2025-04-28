Зеленський про угоду щодо рідкісноземельних металів: документ став значно сильнішим, рівноправним
Київ • УНН
Президент України заявив, що угода з США про економічне партнерство щодо рідкісноземельних металів стала сильнішою та вигідною для обох країн. Угода буде укладена найближчим часом.
Угода щодо рідкісноземельних металів між Україною та США стала значно сильнішою та може стати вигідною для обох країн. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Також сьогодні доповідали наші урядовці – представники України в перемовинах зі Сполученими Штатами Америки щодо угоди про економічне партнерство. Документ став значно сильнішим – рівноправним – і може стати вигідним для обох наших народів: і для України, і для Америки
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За словами радника президента США, угода з Україною щодо рідкісноземельних копалин буде укладена найближчим часом.