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Зеленский о соглашении по редкоземельным металлам: документ стал значительно сильнее, равноправным

Киев • УНН

 • 154 просмотра

Президент Украины заявил, что соглашение с США об экономическом партнерстве по редкоземельным металлам стало более сильным и выгодным для обеих стран. Соглашение будет заключено в ближайшее время.

Зеленский о соглашении по редкоземельным металлам: документ стал значительно сильнее, равноправным

Соглашение по редкоземельным металлам между Украиной и США стало значительно сильнее и может стать выгодным для обеих стран. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Также сегодня докладывали наши чиновники – представители Украины в переговорах с Соединенными Штатами Америки по соглашению об экономическом партнерстве. Документ стал значительно сильнее – равноправным – и может стать выгодным для обоих наших народов: и для Украины, и для Америки

 - сказал Зеленский.

Напомним

По словам советника президента США, соглашение с Украиной по редкоземельным ископаемым будет заключено в ближайшее время.

Павел Башинский

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