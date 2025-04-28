Зеленский о соглашении по редкоземельным металлам: документ стал значительно сильнее, равноправным

Соглашение по редкоземельным металлам между Украиной и США стало значительно сильнее и может стать выгодным для обеих стран. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Также сегодня докладывали наши чиновники – представители Украины в переговорах с Соединенными Штатами Америки по соглашению об экономическом партнерстве. Документ стал значительно сильнее – равноправным – и может стать выгодным для обоих наших народов: и для Украины, и для Америки