США и Украины "в последнюю минуту" столкнулись с препятствиями по соглашению о минералах - СМИ
Киев • УНН
СМИ отмечает, что Украина попыталась пересмотреть условия соглашения с США в последнюю минуту. Подписание возможно, если Украина вернется к первоначальным условиям, но требует ратификации парламентом.
США и Украина столкнулись с препятствиями в последнюю минуту в среду, когда они были на грани подписания рамочного соглашения о минералах. Об этом сообщает FT, передает УНН.
В статье говорится, что Украина пыталась пересмотреть условия, согласованные на выходных, но оно все еще может быть подписано, если Украина вернется к первоначальным условиям.
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Однако Украина заявила, что ничего не может быть подписано, поскольку сначала оно должно быть ратифицировано парламентом.
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Ранее УНН писали со ссылкой на собственные источники, что сегодня Украина и Америка могут подписать соглашение о ископаемых.
Источник отметил, что Министр экономики Украины Юлия Свириденко сегодня будет в Вашингтоне.