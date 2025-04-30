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США и Украины "в последнюю минуту" столкнулись с препятствиями по соглашению о минералах - СМИ

Киев • УНН

 • 9722 просмотра

СМИ отмечает, что Украина попыталась пересмотреть условия соглашения с США в последнюю минуту. Подписание возможно, если Украина вернется к первоначальным условиям, но требует ратификации парламентом.

США и Украины "в последнюю минуту" столкнулись с препятствиями по соглашению о минералах - СМИ

США и Украина столкнулись с препятствиями в последнюю минуту в среду, когда они были на грани подписания рамочного соглашения о минералах. Об этом сообщает FT, передает УНН.

В статье говорится, что Украина пыталась пересмотреть условия, согласованные на выходных, но оно все еще может быть подписано, если Украина вернется к первоначальным условиям.

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Однако Украина заявила, что ничего не может быть подписано, поскольку сначала оно должно быть ратифицировано парламентом.

Украина и США подпишут соглашение о полезных ископаемых в ближайшие сутки - Шмыгаль30.04.2025, 16:34 • 22857 просмотров

Дополнение

Ранее УНН писали со ссылкой на собственные источники, что сегодня Украина и Америка могут подписать соглашение о ископаемых.

Источник отметил, что Министр экономики Украины Юлия Свириденко сегодня будет в Вашингтоне.

Антонина Туманова

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