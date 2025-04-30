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США та Україна "в останню хвилину" зіткнулися з перешкодами щодо угоди про мінерали - ЗМІ

Київ • УНН

 • 17065 перегляди

ЗМІ зазначає, що Україна спробувала переглянути умови угоди зі США в останню хвилину. Підписання можливе, якщо Україна повернеться до початкових умов, але вимагає ратифікації парламентом.

США та Україна "в останню хвилину" зіткнулися з перешкодами щодо угоди про мінерали - ЗМІ

США та Україна зіткнулися з перешкодами в останню хвилину в середу, коли вони були на межі підписання рамкової угоди про мінерали. Про це повідомляє FT, передає УНН.

У статті йдеться, що Україна намагалася переглянути умови, узгоджені на вихідних, але її все ще може бути підписано, якщо Україна повернеться до початкових умов.

Зеленський про угоду щодо рідкісноземельних металів: документ став значно сильнішим, рівноправним28.04.2025, 22:28 • 3592 перегляди

Однак Україна заявила, що нічого не може бути підписано, оскільки спочатку воно має бути ратифіковано парламентом.

Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини найближчої доби - Шмигаль30.04.2025, 16:34 • 36742 перегляди

Доповнення

Раніше УНН писали з посиланням на власні джерела, що сьогодні Україна та Америка можуть підписати угоду про копалини.

Джерело зазначило, що міністр економіки України Юлія Свириденко сьогодні буде у Вашингтоні.

Антоніна Туманова

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