США готовы подписать соглашение с Украиной по минералам "сегодня днем"
Киев • УНН
Министр финансов США заявил о готовности подписать соглашение с Украиной по минералам. По словам Бессента, в соглашение были внесены "изменения в последнюю минуту".
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что в Америке готовы подписать соглашение с Украиной "сегодня днем", передает УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Президента США Дональда Трампа спросили о соглашении по минералам с Украиной — вопрос, который он адресовал министру финансов Скотту Бессенту.
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"Наша сторона готова подписать соглашение сегодня днем, если они готовы", — говорит Бессент.
По словам Бессента, обе стороны решили внести некоторые "изменения в последнюю минуту" в соглашение вчера вечером.
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Какие именно изменения министр финансов США не уточнил.
Бессент добавляет, что "это то же самое соглашение, о котором мы договорились на выходных", и что ничего не было удалено.
Добавим
Трамп также изложил тезисы о числе погибших в Украине и своем восприятии того, что Европа не внесла достаточного вклада в оборону Украины.
"Как вы знаете, мы все время ищем редкоземельные металлы", — добавляет он, ссылаясь на соглашение. "У них их много, и мы заключили соглашение, поэтому мы можем начать копать и делать то, что должны. Это также хорошо для них".
"Скоро они будут соблюдать соглашение", — говорит он. "Мы пока не увидели плодов этого соглашения. Подозреваю, что увидим".
Напомним
Как сообщило FT, США и Украина столкнулись с препятствиями в последнюю минуту в среду, когда они были на грани подписания рамочного соглашения о минералах.