Рядом не будет “плохих игроков”: Трамп объяснил, почему Украине выгодно присутствие США на местах добычи ископаемых
Киев • УНН
Трамп заявил, что не хотел сложной сделки с Украиной из-за нехватки денег. Присутствие США на разработках ископаемых, по его словам, удержит "плохих игроков" подальше.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел заключать сложное соглашение с Украиной по полезным ископаемым, и добавил, что присутствие США на местах разработки украинских полезных ископаемых гарантирует, что рядом не будет "плохих игроков". Об этом сообщает ВВС, передает УНН.
Детали
Как заявил Трамп, он "не хотел заключать сложное соглашение", потому что "у Украины не очень много денег".
Мы заключили соглашение, в котором наши деньги в безопасности
Он заявил, что присутствие США в Украине, где США "будут копаться в ресурсах страны, удержит много плохих игроков подальше от страны".
Напомним
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что в Америке готовы подписать соглашение с Украиной "сегодня днем".
Украина и США подпишут соглашение о полезных ископаемых в ближайшие сутки - Шмыгаль30.04.25, 16:34 • 77507 просмотров