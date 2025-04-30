Уряд зробив останній крок до створення Інвестиційного фонду відбудови зі США: Шмигаль розповів про деталі угоди

Уряд України ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди зі Сполученими Штатами Америки про створення Інвестиційного фонду відбудови. Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує УНН.

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За його словаами, основі угоди п’ять ключових принципів:

рівноправність: Фонд створюється на засадах 50/50 й обидві сторони мають рівне право голосу;

збереження контролю: Україна зберігає повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами;

нові інвестиції, а не борги: жодних боргових зобов’язань угода не передбачає;

гарантовані інвестори та покупці: Фонд інвестуватиме в проєкти та буде гарантувати комерційні закупівлі продукції на умовах "бери або плати";

узгодженість з євроінтеграційним курсом: угода не становитиме перепони для набуття Україною членства в ЄС.

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Шмигаль підкреслив, що Фонд буде наповнюватися внесками США та України, при цьому його прибутки будуть реінвестуватись виключно в Україну.

"Завдяки цій угоді зможемо залучити значні ресурси для відбудови, розпочати економічне зростання, отримати новітні технології від партнерів та стратегічного інвестора в особі США", - переконаний глава українського уряду.

Нагадаємо

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що у Вашингтоні готові підписати угоду з Україною "сьогодні вдень". За його словами, "це та сама угода, про яку ми домовилися на вихідних", і що нічого не було видалено.

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