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Уряд зробив останній крок до створення Інвестиційного фонду відбудови зі США: Шмигаль розповів про деталі угоди

Київ • УНН

 • 644 перегляди

Уряд України затвердив рішення для підписання угоди зі США про створення Інвестиційного фонду відбудови. Фонд залучатиме ресурси для відбудови та економічного зростання України.

Уряд зробив останній крок до створення Інвестиційного фонду відбудови зі США: Шмигаль розповів про деталі угоди

Уряд України ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди зі Сполученими Штатами Америки про створення Інвестиційного фонду відбудови. Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує УНН.

Деталі

За його словаами, основі угоди п’ять ключових принципів:

  • рівноправність: Фонд створюється на засадах 50/50 й обидві сторони мають рівне право голосу;
    • збереження контролю: Україна зберігає повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами;
      • нові інвестиції, а не борги: жодних боргових зобов’язань угода не передбачає;
        • гарантовані інвестори та покупці: Фонд інвестуватиме в проєкти та буде гарантувати комерційні закупівлі продукції на умовах "бери або плати";
          • узгодженість з євроінтеграційним курсом: угода не становитиме перепони для набуття Україною членства в ЄС.

            Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини найближчої доби - Шмигаль30.04.25, 16:34 • 87160 переглядiв

            Шмигаль підкреслив, що Фонд буде наповнюватися внесками США та України, при цьому його прибутки будуть реінвестуватись виключно в Україну.

            "Завдяки цій угоді зможемо залучити значні ресурси для відбудови, розпочати економічне зростання, отримати новітні технології від партнерів та стратегічного інвестора в особі США", - переконаний глава українського уряду.

            Нагадаємо

            Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що у Вашингтоні готові підписати угоду з Україною "сьогодні вдень". За його словами, "це та сама угода, про яку ми домовилися на вихідних", і що нічого не було видалено.

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            Вадим Хлюдзинський

            Вадим Хлюдзинський

            ЕкономікаПолітика
            Сполучені Штати
            Україна
            Денис Шмигаль
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