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Правительство сделало последний шаг к созданию Инвестиционного фонда восстановления с США: Шмыгаль рассказал о деталях соглашения

Киев • УНН

 • 286 просмотра

Правительство Украины утвердило решение для подписания соглашения с США о создании Инвестиционного фонда восстановления. Фонд будет привлекать ресурсы для восстановления и экономического роста Украины.

Правительство сделало последний шаг к созданию Инвестиционного фонда восстановления с США: Шмыгаль рассказал о деталях соглашения

Правительство Украины приняло решения, необходимые для подписания соглашения с Соединенными Штатами Америки о создании Инвестиционного фонда восстановления. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует УНН.

Детали

По его словам, в основе соглашения пять ключевых принципов:

  • равноправие: Фонд создается на принципах 50/50 и обе стороны имеют равное право голоса;
    • сохранение контроля: Украина сохраняет полный контроль над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами;
      • новые инвестиции, а не долги: никаких долговых обязательств соглашение не предусматривает;
        • гарантированные инвесторы и покупатели: Фонд будет инвестировать в проекты и будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях "бери или плати";
          • согласованность с евроинтеграционным курсом: соглашение не будет представлять препятствия для получения Украиной членства в ЕС.

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            Шмыгаль подчеркнул, что Фонд будет наполняться взносами США и Украины, при этом его доходы будут реинвестироваться исключительно в Украину.

            "Благодаря этому соглашению сможем привлечь значительные ресурсы для восстановления, начать экономический рост, получить новейшие технологии от партнеров и стратегического инвестора в лице США", - убежден глава украинского правительства.

            Напомним

            Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что в Вашингтоне готовы подписать соглашение с Украиной "сегодня днем". По его словам, "это то же соглашение, о котором мы договорились на выходных", и что ничего не было удалено.

            Рядом не будет “плохих игроков”: Трамп объяснил, почему Украине выгодно присутствие США на местах добычи ископаемых30.04.25, 21:22 • 4800 просмотров

            Вадим Хлюдзинский

            Вадим Хлюдзинский

            Экономикаполитика
            Соединенные Штаты
            Украина
            Денис Шмыгаль
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