Правительство сделало последний шаг к созданию Инвестиционного фонда восстановления с США: Шмыгаль рассказал о деталях соглашения
Киев • УНН
Правительство Украины утвердило решение для подписания соглашения с США о создании Инвестиционного фонда восстановления. Фонд будет привлекать ресурсы для восстановления и экономического роста Украины.
Правительство Украины приняло решения, необходимые для подписания соглашения с Соединенными Штатами Америки о создании Инвестиционного фонда восстановления. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует УНН.
Детали
По его словам, в основе соглашения пять ключевых принципов:
- равноправие: Фонд создается на принципах 50/50 и обе стороны имеют равное право голоса;
- сохранение контроля: Украина сохраняет полный контроль над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами;
- новые инвестиции, а не долги: никаких долговых обязательств соглашение не предусматривает;
- гарантированные инвесторы и покупатели: Фонд будет инвестировать в проекты и будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях "бери или плати";
- согласованность с евроинтеграционным курсом: соглашение не будет представлять препятствия для получения Украиной членства в ЕС.
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Шмыгаль подчеркнул, что Фонд будет наполняться взносами США и Украины, при этом его доходы будут реинвестироваться исключительно в Украину.
"Благодаря этому соглашению сможем привлечь значительные ресурсы для восстановления, начать экономический рост, получить новейшие технологии от партнеров и стратегического инвестора в лице США", - убежден глава украинского правительства.
Напомним
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что в Вашингтоне готовы подписать соглашение с Украиной "сегодня днем". По его словам, "это то же соглашение, о котором мы договорились на выходных", и что ничего не было удалено.
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