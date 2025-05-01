Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых - СМИ
Киев • УНН
США и Украина заключили соглашение о природных ресурсах, об этом сообщил журналист Bloomberg в социальной сети X, ссылаясь на собственный источник.
Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых. Об этом сообщил журналист Bloomberg в соцсети Х, информирует УНН.
Детали
В своем сообщении он сослался на собственный источник.
США и Украина подписали соглашение по природным ресурсам: знакомый человек
Других подробностей он не привел.
Напомним
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что в Вашингтоне готовы подписать соглашение с Украиной "сегодня днем". По его словам, "это то же самое соглашение, о котором мы договорились на выходных", и что ничего не было удалено.
Накануне вечером премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство Украины приняло решения, необходимые для подписания соглашения с Соединенными Штатами Америки о создании Инвестиционного фонда восстановления.
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