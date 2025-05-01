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Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых - СМИ

Киев • УНН

 • 138 просмотра

США и Украина заключили соглашение о природных ресурсах, об этом сообщил журналист Bloomberg в социальной сети X, ссылаясь на собственный источник.

Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых - СМИ

Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых. Об этом сообщил журналист Bloomberg в соцсети Х, информирует УНН.

Детали

В своем сообщении он сослался на собственный источник.

США и Украина подписали соглашение по природным ресурсам: знакомый человек

- написал журналист.

Других подробностей он не привел.

Напомним

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что в Вашингтоне готовы подписать соглашение с Украиной "сегодня днем". По его словам, "это то же самое соглашение, о котором мы договорились на выходных", и что ничего не было удалено.

Накануне вечером премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство Украины приняло решения, необходимые для подписания соглашения с Соединенными Штатами Америки о создании Инвестиционного фонда восстановления.

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