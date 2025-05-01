В Раде рассказали, когда могут ратифицировать соглашение с США о полезных ископаемых
Киев • УНН
Ратификация Соглашения не произойдет в ближайшее время, возможная дата 13-15 мая, если успеют подать документы в Раду. Премьер должен представить соглашение фракциям, после чего начнется сбор голосов.
В четверг, 1 мая, премьер-министр Денис Шмыгаль должен представить фракциям Верховной Рады соглашение о полезных ископаемых, подписанное Украиной и США. В то же время дата ратификации документа в ВРУ названа лишь приблизительной. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.
Так, по ратификации Соглашения. Это точно не будет сегодня. Даже не на этой и следующей неделе
По его словам, ближайшая возможная дата – это 13-15 мая. И это при условии, что к этому времени в парламент успеют подать все необходимые документы. Ведь, как пояснил Железняк, межгосударственные соглашения имеют отдельные процедуры, которые трудно ускорить.
Ну и сегодня должен премьер прийти в Раду и представить ее фракциям. Поэтому сбор голосов только начнется
Напомним
Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых.
Первый вице-премьер-министр - министерша экономики Юлия Свириденко сообщила, что Украина подписала соглашение с Соединенными Штатами Америки о создании Инвестиционного фонда восстановления.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что в основе соглашения лежат пять ключевых принципов:
- равноправие: Фонд создается на принципах 50/50 и обе стороны имеют равное право голоса;
- сохранение контроля: Украина сохраняет полный контроль над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами;
- новые инвестиции, а не долги: никаких долговых обязательств соглашение не предусматривает;
- гарантированные инвесторы и покупатели: Фонд будет инвестировать в проекты и будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях "бери или плати";
- согласованность с евроинтеграционным курсом: соглашение не будет представлять препятствия для получения Украиной членства в ЕС.