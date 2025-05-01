В Раде рассказали, когда могут ратифицировать соглашение с США о полезных ископаемых

В четверг, 1 мая, премьер-министр Денис Шмыгаль должен представить фракциям Верховной Рады соглашение о полезных ископаемых, подписанное Украиной и США. В то же время дата ратификации документа в ВРУ названа лишь приблизительной. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.

Так, по ратификации Соглашения. Это точно не будет сегодня. Даже не на этой и следующей неделе - отметил Железняк.

По его словам, ближайшая возможная дата – это 13-15 мая. И это при условии, что к этому времени в парламент успеют подать все необходимые документы. Ведь, как пояснил Железняк, межгосударственные соглашения имеют отдельные процедуры, которые трудно ускорить.

Ну и сегодня должен премьер прийти в Раду и представить ее фракциям. Поэтому сбор голосов только начнется - добавил народный депутат.

Напомним

Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых.

Первый вице-премьер-министр - министерша экономики Юлия Свириденко сообщила, что Украина подписала соглашение с Соединенными Штатами Америки о создании Инвестиционного фонда восстановления.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что в основе соглашения лежат пять ключевых принципов:

равноправие: Фонд создается на принципах 50/50 и обе стороны имеют равное право голоса;

сохранение контроля: Украина сохраняет полный контроль над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами;

новые инвестиции, а не долги: никаких долговых обязательств соглашение не предусматривает;

гарантированные инвесторы и покупатели: Фонд будет инвестировать в проекты и будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях "бери или плати";