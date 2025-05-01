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Подписание соглашения между США и Украиной: политолог указал на нюансы
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В Раде рассказали, когда могут ратифицировать соглашение с США о полезных ископаемых

Киев • УНН

 • 4540 просмотра

Ратификация Соглашения не произойдет в ближайшее время, возможная дата 13-15 мая, если успеют подать документы в Раду. Премьер должен представить соглашение фракциям, после чего начнется сбор голосов.

В Раде рассказали, когда могут ратифицировать соглашение с США о полезных ископаемых

В четверг, 1 мая, премьер-министр Денис Шмыгаль должен представить фракциям Верховной Рады соглашение о полезных ископаемых, подписанное Украиной и США. В то же время дата ратификации документа в ВРУ названа лишь приблизительной. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.

Так, по ратификации Соглашения. Это точно не будет сегодня. Даже не на этой и следующей неделе

- отметил Железняк.

По его словам, ближайшая возможная дата – это 13-15 мая. И это при условии, что к этому времени в парламент успеют подать все необходимые документы. Ведь, как пояснил Железняк, межгосударственные соглашения имеют отдельные процедуры, которые трудно ускорить.

Ну и сегодня должен премьер прийти в Раду и представить ее фракциям. Поэтому сбор голосов только начнется

- добавил народный депутат.

Напомним

Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых.

Первый вице-премьер-министр - министерша экономики Юлия Свириденко сообщила, что Украина подписала соглашение с Соединенными Штатами Америки о создании Инвестиционного фонда восстановления.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что в основе соглашения лежат пять ключевых принципов:

  • равноправие: Фонд создается на принципах 50/50 и обе стороны имеют равное право голоса;
    • сохранение контроля: Украина сохраняет полный контроль над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами;
      • новые инвестиции, а не долги: никаких долговых обязательств соглашение не предусматривает;
        • гарантированные инвесторы и покупатели: Фонд будет инвестировать в проекты и будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях "бери или плати";
          • согласованность с евроинтеграционным курсом: соглашение не будет представлять препятствия для получения Украиной членства в ЕС.
            Ольга Розгон

            Ольга Розгон

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