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Підписання угоди між США та Україною: політолог вказав на нюанси
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Охоплює 57 мінералів, у тому числі уран, літій і золото: з'явився текст угоди між Україною та США

Київ • УНН

 • 2408 перегляди

Угода між Україною та США передбачає інвестиції у 57 стратегічних мінералів, включаючи літій, уран та титан. Також передбачено податкові пільги та вільну конвертацію гривні.

Охоплює 57 мінералів, у тому числі уран, літій і золото: з'явився текст угоди між Україною та США

В угоді про створення інвестиційного фонду відбудови, яку підписали Україна та США, або, як її називають, угоді про корисні копалини, ідеться про 57 стратегічно важливих мінералів на території України. Серед них - літій, уран, графіт, титан, кобальт, марганець, нікель, рідкоземельні елементи, а також нафта і природний газ. Про це повідомляє УНН з посиланням на текст угоди, оприлюднений урядом.

Деталі

Відповідно до підписаного документа, утворюється американсько-український інвестиційний фонд відбудови.

Також, там зазначається, що уряд України вживає всіх заходів, щоб сприяти своїм агенціям і установам у виконанні та реалізації цієї угоди та угоди про обмежене партнерство. А уряд Сполучених Штатів Америки, своєю чергою, підтверджує, що він вжив необхідних заходів, щоб дозволити відповідним структурам США виконувати та реалізовувати цю угоду та угоду про обмежене партнерство.

Окрім того, уряд України має забезпечити, що попри інші законодавчі акти, він продовжуватиме надавати партнерству та його партнерам з обмеженою відповідальністю не менш сприятливий режим, ніж той, що вимагається цією угодою. 

Що важливо, як зазначено в документі, ця угода зміцнює стратегічне партнерство між Україною та США для довгострокової відбудови та модернізації нашої держави у відповідь на великі руйнування, спричинені повномасштабним вторгненням рф в Україну, та у прагненні до мирної, суверенної та стійкої країни.

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В угоді також йдеться про те, що відновлення України вимагає не лише фінансових інвестицій, а й структурних, інституційних та технологічних перетворень, узгоджених з демократичними цінностями, ринковими принципами та верховенством права. 

"Сторони також підтверджують, що ця угода є вираженням ширшого, довгострокового стратегічного узгодження між їхніми народами та урядами, а також відчутною демонстрацією підтримки Сполученими Штатами Америки безпеки, процвітання й відбудови України та її інтегрування у глобальні економічні рамки", - зазначено в тексті.

Повідомляється, що партнерство України та США має на меті слугувати флагманським механізмом для заохочення прозорих, підзвітних та орієнтованих на майбутнє інвестицій у критично важливі сектори економіки України для підтримки стратегії відновлення України.

57 мінералів

В угоді також зазначений список ресурсів, який містить 57 стратегічних мінералів.

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"Активи, що стосуються природних ресурсів" означає ділянки, запаси та родовища на території України алюмінію, сурми, миш'яку, бариту, берилію, вісмуту, церію, цезію, хрому, кобальту, міді, диспрозію, ербію, європію, фтору, плавикового шпату, гадолінію, галію, германію, золота, графіту, гафнію, гольмію, індію, іридію, лантану, літію, лютецію, магнію, марганцю, неодиму, нікелю, ніобію, паладію, платини, калію, празеодиму, родію, рубідію, рутенію, самарію, скандію, танталу, телуру, тербію, тулію, олова, титану, вольфраму, урану, ванадію, ітербію, ітрію, цинку, цирконію, нафти, природний газу (включаючи скраплений природний газ) та інші мінерали або вуглеводні, іншим чином погоджені принципалами", - зазначено в документі.

Також у документі повідомляється, що США зі свого боку підтверджують податкові послаблення для української сторони, зокрема очікують, що прибутки України не обкладатимуться федеральним податком чи резервним утриманням. Окрім того, документ передбачає, що на сировину, отриману в межах угоди, не поширюватимуться американські тарифи відповідно до законодавства про надзвичайні економічні повноваження.

Також уряд України забезпечує вільну конвертацію гривні в долари та можливість переказу з будь-якого відповідного рахунку в Україні на рахунки партнерства, відкриті в Україні або за її межами. І такі перекази відбуватимуться без затримок. 

Рух до членства в ЄС

В угоді зазначений ще один важливий момент, на випадок нових обставин, пов'язаних з рухом України до членства в ЄС.

"Якщо після підписання цієї угоди Україні необхідно буде взяти на себе додаткові зобов'язання, пов'язані з набуттям нею членства в Європейському Союзі, які можуть вплинути на це положення, сторони повинні провести сумлінні консультації та переговори з метою прийняття відповідних поправок", - ідеться в документі.

Окрім того, у випадку нової військової допомоги Україні з боку США, її вартість зараховуватиметься як капітальний внесок американського партнера до фонду.

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Нагадаємо 

Так звану угоду про корисні копалини 30 квітня підписали Україна та США.

Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлії Свириденко уточнила, що Україна підписала угоду зі США про створення інвестиційного фонду відбудови, розповівши деталі.

У ВР повідомили, що ратифікація угоди не відбудеться найближчим часом, можлива дата 13-15 травня, якщо встигнуть подати документи до Ради. Прем'єр Денис Шмигаль "сьогодні має премʼєр прийти у Раду і представити її фракціям", після чого почнеться збір голосів.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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