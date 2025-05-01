Адміністрація Трампа вперше схвалила продаж зброї Україну на $50 млн - ЗМІ

У середу адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа поінформувала Конгрес про свій намір дозволити експорт продукції оборонного призначення в Україну через прямі комерційні продажі (DCS) на суму від 50 мільйонів доларів. Про це повідомляє Kyiv Post з посиланням на дипломатичні джерела, пише УНН.

Деталі

Цей дозвіл - перший після повернення Трампа до Білого дому понад 100 днів тому - з'явився всього через кілька тижнів після того, як адміністрація призупинила всю військову допомогу Україні для перегляду умов передачі озброєння. Тоді ж було оголошено про новий пріоритет: використання впливу США для припинення конфлікту за допомогою дипломатії, а не тривалої військової підтримки.

У своєму останньому пакеті допомоги Україні Конгрес схвалив продаж Україні озброєнь за програмою DCS на суму понад один мільярд доларів. Попередня адміністрація США за президента Джо Байдена дозволила використати частину цих коштів для передачі Україні, яка потерпає від війни вкрай необхідного озброєння. Наприклад, повністю автоматичних кулеметів калібру 50 мм.

В угоді про надра зі США чітко зазначено, що Україна зберігає свій суверенітет - Мінекономіки

З 2015 по 2023 рік США негласно санкціонували постійний експорт оборонних товарів та послуг в Україну за програмою DCS на суму понад 1,6 мільярда доларів.

"Усі DCS є тихими; вони не оголошуються публічно, як іноземні військові продажі. Новина полягає в тому, що це (продаж зброї США - ред.) триває, незважаючи на те, що всі прогнозували, що Трамп повністю відріже Україну", - сказав аналітик з питань безпеки дослідницької групи "Точний" Колбі Бадвар в інтерв'ю вашингтонському кореспондентові Kyiv Post.

Повідомлення про продаж ліцензії на 50 мільйонів доларів було подано до Конгресу через Закон про контроль за експортом озброєнь, який уповноважує президентів США контролювати імпорт та експорт оборонних товарів і послуг, згідно з офіційним повідомленням, надісланим до Конгресу офісом з питань законодавства Державного департаменту США.

Запропонований продаж охоплює експорт оборонних товарів, включно з технічними даними, та оборонні послуги в Україну.

Цей крок також було здійснено через кілька тижнів після того, як Президент Володимир Зеленський оголосив про намір України придбати у США системи протиповітряної оборони та озброєння на суму 30-50 мільярдів доларів як форму майбутніх гарантій безпеки.

Трамп вважає, що "рятує" Україну від рф

Дослідник з питань оборони та безпеки в неприбутковій, позапартійній дослідницькій організації Rand доктор Майкл Сесір вважає, що якщо американська військова допомога Україні продовжиться - чи то продовження попереднього пакету, чи то подальше використання президентських повноважень щодо скорочення озброєнь - "це посилить важелі впливу США".

"Адміністрація Трампа неодноразово заявляла про своє прагнення до тривалого припинення вогню в Україні. Досягнення цієї мети потребуватиме важелів впливу як на Київ, так і на москву", - сказала Сесір.

Доповнення

Трамп заявив, що США зможуть компенсувати 350 млрд доларів допомоги Україні, отримавши доступ до її корисних копалин. Контроль за угодою доручено міністру фінансів США Скотту Бессенту.