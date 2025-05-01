Администрация Трампа впервые одобрила продажу оружия Украине на $50 млн - СМИ

В среду администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа проинформировала Конгресс о своем намерении разрешить экспорт продукции оборонного назначения в Украину через прямые коммерческие продажи (DCS) на сумму от 50 миллионов долларов. Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на дипломатические источники, пишет УНН.

Детали

Это разрешение - первое после возвращения Трампа в Белый дом более 100 дней назад - появилось всего через несколько недель после того, как администрация приостановила всю военную помощь Украине для пересмотра условий передачи вооружения. Тогда же было объявлено о новом приоритете: использование влияния США для прекращения конфликта с помощью дипломатии, а не длительной военной поддержки.

В своем последнем пакете помощи Украине Конгресс одобрил продажу Украине вооружений по программе DCS на сумму более одного миллиарда долларов. Предыдущая администрация США при президенте Джо Байдене разрешила использовать часть этих средств для передачи Украине, страдающей от войны, крайне необходимого вооружения. Например, полностью автоматических пулеметов калибра 50 мм.

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С 2015 по 2023 год США негласно санкционировали постоянный экспорт оборонных товаров и услуг в Украину по программе DCS на сумму более 1,6 миллиарда долларов.

"Все DCS тихие; они не объявляются публично, как иностранные военные продажи. Новость заключается в том, что это (продажа оружия США - ред.) продолжается, несмотря на то, что все прогнозировали, что Трамп полностью отрежет Украину", - сказал аналитик по вопросам безопасности исследовательской группы "Точный" Колби Бадвар в интервью вашингтонскому корреспонденту Kyiv Post.

Сообщение о продаже лицензии на 50 миллионов долларов было подано в Конгресс через Закон о контроле за экспортом вооружений, который уполномочивает президентов США контролировать импорт и экспорт оборонных товаров и услуг, согласно официальному сообщению, направленному в Конгресс офисом по вопросам законодательства Государственного департамента США.

Предложенная продажа охватывает экспорт оборонных товаров, включая технические данные, и оборонные услуги в Украину.

Этот шаг также был предпринят через несколько недель после того, как Президент Владимир Зеленский объявил о намерении Украины приобрести у США системы противовоздушной обороны и вооружения на сумму 30-50 миллиардов долларов как форму будущих гарантий безопасности.

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Исследователь по вопросам обороны и безопасности в неприбыльной, внепартийной исследовательской организации Rand доктор Майкл Сесир считает, что если американская военная помощь Украине продолжится - будь то продолжение предыдущего пакета, или дальнейшее использование президентских полномочий по сокращению вооружений - "это усилит рычаги влияния США".

"Администрация Трампа неоднократно заявляла о своем стремлении к длительному прекращению огня в Украине. Достижение этой цели потребует рычагов влияния как на Киев, так и на москву", - сказала Сесир.

Дополнение

Трамп заявил, что США смогут компенсировать 350 млрд долларов помощи Украине, получив доступ к ее полезным ископаемым. Контроль за соглашением поручен министру финансов США Скотту Бессенту.