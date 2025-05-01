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Трамп: США зможуть компенсувати допомогу Україні за рахунок корисних копалин

Київ • УНН

 • 1796 перегляди

Дональд Трамп заявив, що США зможуть компенсувати 350 млрд доларів допомоги Україні, отримавши доступ до її корисних копалин. Контроль за угодою доручено міністру фінансів США.

Трамп: США зможуть компенсувати допомогу Україні за рахунок корисних копалин

Президент США Дональд Трамп відреагував на підписання договору про корисні копалини з Україною. Це він зробив у ефірі телеканалу NewsNation, передає УНН.

Деталі

Під час пресконференції у Білому домі Трамп заявив, що США  зможуть компенсувати кошти, які Америка раніше вклала в допомогу Україні під час війни. Він вважає, що це дозволить отримати доступ до цінних копалин, які є "великим українським активом".

За цією угодою США можуть отримати набагато більше, ніж 350 мільярдів доларів. Ми уклали угоду, де наші гроші в безпеці, де ми можемо почати бурити і робити те, що ми повинні робити. І я припускаю, що вони (Україна-ред.) її дотримуватимуться

 – заявив Трамп.

Він додав, що його попередник Джо Байден передав Україні допомогу саме на загальну суму у 350 млрд доларів. Також Трамп доручив контроль за виконанням угоди міністру фінансів США  Скотту Бессенту.

Нагадаємо

Україна підписала угоду зі Сполученими Штатами Америки про створення Інвестиційного фонду відбудови. Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

Раніше УНН повідомляв, що міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що у Вашингтоні готові підписати угоду з Україною "сьогодні вдень". За його словами, "це та сама угода, про яку ми домовилися на вихідних", і що нічого не було видалено.

Євген Устименко

Євген Устименко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
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