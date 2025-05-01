Трамп: США смогут компенсировать помощь Украине за счет полезных ископаемых

Президент США Дональд Трамп отреагировал на подписание договора о полезных ископаемых с Украиной. Это он сделал в эфире телеканала NewsNation, передает УНН.

Детали

Во время пресс-конференции в Белом доме Трамп заявил, что США смогут компенсировать средства, которые Америка ранее вложила в помощь Украине во время войны. Он считает, что это позволит получить доступ к ценным ископаемым, которые являются "крупным украинским активом".

По этому соглашению США могут получить гораздо больше, чем 350 миллиардов долларов. Мы заключили соглашение, где наши деньги в безопасности, где мы можем начать бурить и делать то, что мы должны делать. И я предполагаю, что они (Украина-ред.) будут его придерживаться – заявил Трамп.

Он добавил, что его предшественник Джо Байден передал Украине помощь именно на общую сумму в 350 млрд долларов. Также Трамп поручил контроль за выполнением соглашения министру финансов США Скотту Бессенту.

Напомним

Украина подписала соглашение с Соединенными Штатами Америки о создании Инвестиционного фонда восстановления. Об этом сообщила первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

Ранее УНН сообщал, что министр финансов США Скотт Бессент заявил, что в Вашингтоне готовы подписать соглашение с Украиной "сегодня днем". По его словам, "это то самое соглашение, о котором мы договорились на выходных", и что ничего не было удалено.