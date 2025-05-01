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В соглашении о недрах с США четко указано, что Украина сохраняет свой суверенитет - Минэкономики

Киев • УНН

 • 3566 просмотра

Соглашение о недрах с США предусматривает инвестиции в украинские компании, которые будут добывать полезные ископаемые. Украина сохранит суверенитет и получит инвестиции в оборону и восстановление.

В соглашении о недрах с США четко указано, что Украина сохраняет свой суверенитет - Минэкономики

В соглашении о недрах с США четко указано, что Украина сохраняет свой суверенитет, ничто не посягает на суверенитет Украины в отношении полезных ископаемых, сообщил заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка в эфире телемарафона в четверг, пишет УНН.

В преамбуле к соглашению... четко указано, что Украина сохраняет свой суверенитет, ничто не посягает на суверенитет Украины в отношении полезных ископаемых. Все это соглашение носит финансовый характер, это означает, что американские партнеры будут инвестировать в те компании, которые будут добывать полезные ископаемые в том объеме и в тех местах, как решит правительство Украины, и получать выгоду в финансовом формате

- сказал Качка.

Заместитель министра экономики Украины отметил, что документ содержит всего 12 статей и преамбулу, предусматривающую создание инвестиционного фонда.

"Мы будем очень рады, если американский народ, помогая защищаться от врага, сможет заработать. А украинский народ сможет иметь оборону и инвестиции в украинскую оборону и восстановление. Именно такая модель предполагается, и для нас это наиболее взаимовыгодный вариант", - отметил он.

Следующий шаг соглашения о недрах между Украиной и США - его ратификация, указал Качка. Он отметил, что то, что это соглашение требует согласия Верховной Рады, записано в тексте документа.

"Очевидно, что мы начнем консультации с парламентом, представим ее максимально прозрачно. Соглашение уникально, и было много "страшилок" в медиа. После ратификации соглашения начнется создание самого фонда, и тогда начнется работа над осуществлением инвестиций", - указал Качка.

Дополнение

Украина и США подписали соглашение о создании инвестиционного фонда восстановления, или, как его называют, соглашение о недрах или соглашение о полезных ископаемых.

Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления – официально01.05.25, 00:58 • 30194 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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