В угоді про надра зі США чітко зазначено, що Україна зберігає свій суверенітет - Мінекономіки

В угоді про надра з США чітко зазначено, що Україна зберігає свій суверенітет, ніщо не зазіхає на суверенітет України щодо корисних копалин, повідомив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка в ефірі телемарафону у четвер, пише УНН.

У преамбулі до угоди... чітко зазначено, що Україна зберігає свій суверенітет, ніщо не зазіхає на суверенітет України щодо корисних копалин. Уся ця угода носить фінансовий характер, це означає, що американські партнери будуть інвестувати в ті компанії, які будуть видобувати корисні копалини у тому обсязі і тих місцях, як вирішить уряд України, і отримувати вигоду у фінансовому форматі - сказав Качка.

Заступник міністра економіки України зазначив, що документ містить всього 12 статей і преамбулу, яка передбачає створення інвестиційного фонду.

"Ми будемо дуже раді, якщо американський народ, допомагаючи захищатися від ворога, зможе заробити. А український народ зможе мати оборону і інвестиції в українську оборону та відбудову. Саме така модель передбачається, і для нас це найбільш взаємовигідний варіант", - зазначив він.

Наступний крок угоди про надра між Україною та США - її ратифікація, вказав Качка. Він зазначив, що те, що ця угода потребує згоди Верховної Ради, записано у тексті документа.

"Очевидно, що ми почнемо консультації з парламентом, представимо її максимально прозоро. Угода унікальна, і було багато "страшилок" в медіа. Після ратифікації угоди почнеться створення самого фонду, і тоді почнеться робота над здійсненням інвестицій", - зазначив Качка.

Доповнення

Україна і США підписали угоду про створення інвестиційного фонду відбудови, або, як її називають, угоду про надра чи угоду про корисні копалини.

Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови - офіційно