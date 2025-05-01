В угоді про надра зі США чітко зазначено, що Україна зберігає свій суверенітет - Мінекономіки

$41.560.18
47.280.11
ukenru
Тарифи, світлофори, добавки до пенсій та стипендій для курсантів: що зміниться для українців з 1 травня
04:00 • 35333 перегляди

Тарифи, світлофори, добавки до пенсій та стипендій для курсантів: що зміниться для українців з 1 травня

30 квітня, 21:58 • 31093 перегляди

Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови - офіційно

30 квітня, 15:17 • 63752 перегляди

Буде точковим: у Міноборони роз'яснили всі деталі про розбронювання медпрацівників

Ексклюзив
30 квітня, 09:29 • 149843 перегляди

Індія та Пакистан: політолог розповів, чи назріває нова війна та як це вплине на Україну

30 квітня, 08:44 • 181882 перегляди

Рада продовжила термін добровільного повернення військових із СЗЧ до 30 серпня

Ексклюзив
30 квітня, 08:43 • 278289 перегляди

Держзембанк або вінницький междусобойчик довкола землевпорядкування

Ексклюзив
30 квітня, 06:47 • 124585 перегляди

З травня бензин в Україні мають продавати зі спиртом: як це позначиться на автомобілях та вартості палива

Ексклюзив
29 квітня, 15:28 • 250233 перегляди

БЕБ розслідує справи щодо ухилення від податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою

Ексклюзив
29 квітня, 15:14 • 173956 перегляди

“Повернення до сталінізму”: адвокат Кравець про тиск НАБУ на адвокатуру, прослуховування і звіти іноземцям

29 квітня, 15:11 • 120515 перегляди

Утримували у таборі шість років: МЗС та ГУР евакуювали українку та двох її дітей з Сирії

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+16°
5.1м/с
41%
750 мм
Популярнi новини

Угода між Вашингтоном та Києвом: з'явилась реакція міністра фінансів США

30 квітня, 22:21 • 26403 перегляди

Нічна атака дронів на Одесу: стали відомі подробиці

30 квітня, 22:33 • 29672 перегляди

Інвестиційна Угода між Україною та США: Свириденко розповіла про основні положення документа

30 квітня, 23:12 • 24729 перегляди

пєсков закликав росіян пишатися пропагандистами, які воюють проти України в інфопросторі

30 квітня, 23:45 • 26744 перегляди

Втрати ворога: за добу захисники України знищили понад 1230 окупантів та 45 артсистем

04:59 • 11320 перегляди
Публікації

Тарифи, світлофори, добавки до пенсій та стипендій для курсантів: що зміниться для українців з 1 травня

04:00 • 35288 перегляди

Дума називає реформу “загрозою”, а експерти - необхідністю: що відбувається зі змінами в АРМА

30 квітня, 15:42 • 89238 перегляди

Хліб, олія, черешня: що спільного між вашим меню та аграрною наукою України?

30 квітня, 13:19 • 133349 перегляди

Законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів зазнав нищівної критики науково-експертного управління Ради

30 квітня, 10:55 • 166678 перегляди

Держзембанк або вінницький междусобойчик довкола землевпорядкування
Ексклюзив

30 квітня, 08:43 • 278254 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Петро Павел

Петро Фіала

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Франція

Реклама
УНН Lite

50-річний Леонардо Ді Капріо приголомшив шанувальників раптовим схудненням: фото

30 квітня, 13:52 • 39940 перегляди

Кеті Перрі відчула себе "побитою" через несприйняття соціумом її космічної подорожі

30 квітня, 12:48 • 47448 перегляди

Сара Геллар показала великий гардероб, як у Керрі Бредшоу з "Секс у великому місті"

30 квітня, 12:27 • 39582 перегляди

Запланований серіал "Ейнштейн" відклали на рік

30 квітня, 09:14 • 90488 перегляди

Фільми жахів - головні касові хіти 2024 року: рейтинг Deadline

30 квітня, 08:15 • 139116 перегляди
Актуальне

ChatGPT

Instagram

Шахед-136

Rockwell B-1 Lancer

M1 Abrams

В угоді про надра зі США чітко зазначено, що Україна зберігає свій суверенітет - Мінекономіки

Київ • УНН

 • 3548 перегляди

Угода про надра з США передбачає інвестиції в українські компанії, які видобуватимуть корисні копалини. Україна збереже суверенітет і матиме інвестиції в оборону та відбудову.

В угоді про надра зі США чітко зазначено, що Україна зберігає свій суверенітет - Мінекономіки

В угоді про надра з США чітко зазначено, що Україна зберігає свій суверенітет, ніщо не зазіхає на суверенітет України щодо корисних копалин, повідомив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка в ефірі телемарафону у четвер, пише УНН.

У преамбулі до угоди... чітко зазначено, що Україна зберігає свій суверенітет, ніщо не зазіхає на суверенітет України щодо корисних копалин. Уся ця угода носить фінансовий характер, це означає, що американські партнери будуть інвестувати в ті компанії, які будуть видобувати корисні копалини у тому обсязі і тих місцях, як вирішить уряд України, і отримувати вигоду у фінансовому форматі

- сказав Качка.

Заступник міністра економіки України зазначив, що документ містить всього 12 статей і преамбулу, яка передбачає створення інвестиційного фонду.

"Ми будемо дуже раді, якщо американський народ, допомагаючи захищатися від ворога, зможе заробити. А український народ зможе мати оборону і інвестиції в українську оборону та відбудову. Саме така модель передбачається, і для нас це найбільш взаємовигідний варіант", - зазначив він.

Наступний крок угоди про надра між Україною та США - її ратифікація, вказав Качка. Він зазначив, що те, що ця угода потребує згоди Верховної Ради, записано у тексті документа.

"Очевидно, що ми почнемо консультації з парламентом, представимо її максимально прозоро. Угода унікальна, і було багато "страшилок" в медіа. Після ратифікації угоди почнеться створення самого фонду, і тоді почнеться робота над здійсненням інвестицій", - зазначив Качка.

Доповнення

Україна і США підписали угоду про створення інвестиційного фонду відбудови, або, як її називають, угоду про надра чи угоду про корисні копалини.

Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови - офіційно01.05.25, 00:58 • 30099 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітика
Сполучені Штати
Україна
Brent
$61.07
Bitcoin
$95,154.40
S&P 500
$5,513.39
Tesla
$278.63
Газ TTF
$32.32
Золото
$3,244.36
Ethereum
$1,813.64