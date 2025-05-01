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Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления – официально

Киев • УНН

 • 248 просмотра

По словам Юлии Свириденко, Украина и США создают Фонд, который будет привлекать инвестиции в страну. Соглашение предусматривает равноправие, контроль Украины над ресурсами и отсутствие долговых обязательств.

Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления – официально

Украина подписала соглашение с Соединенными Штатами Америки о создании Инвестиционного фонда восстановления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение первой вице-премьер-министерки - министерки экономики Юлии Свириденко.

Детали

"От имени Правительства Украины я подписал Соглашение о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления. Вместе с Соединенными Штатами мы создаем Фонд, который будет привлекать глобальные инвестиции в нашу страну", - написала Свириденко.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что в основе соглашения лежат пять ключевых принципов:

  • равноправие: Фонд создается на принципах 50/50 и обе стороны имеют равное право голоса;
    • сохранение контроля: Украина сохраняет полный контроль над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами;
      • новые инвестиции, а не долги: никаких долговых обязательств соглашение не предусматривает;
        • гарантированные инвесторы и покупатели: Фонд будет инвестировать в проекты и будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях "бери или плати";
          • согласованность с евроинтеграционным курсом: соглашение не будет представлять препятствия для обретения Украиной членства в ЕС.

            Напомним

            Журналист Bloomberg в соцсети Х сообщил, что Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых. Он сослался на собственный источник.

            Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что в Вашингтоне готовы подписать соглашение с Украиной "сегодня днем". По его словам, "это то самое соглашение, о котором мы договорились на выходных", и что ничего не было удалено.

            Рядом не будет “плохих игроков”: Трамп объяснил, почему Украине выгодно присутствие США на местах добычи ископаемых30.04.25, 21:22 • 5120 просмотров

            Вадим Хлюдзинский

            Вадим Хлюдзинский

            Экономикаполитика
            Юлия Свириденко
            Соединенные Штаты
            Украина
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