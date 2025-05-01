Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления – официально
Киев • УНН
По словам Юлии Свириденко, Украина и США создают Фонд, который будет привлекать инвестиции в страну. Соглашение предусматривает равноправие, контроль Украины над ресурсами и отсутствие долговых обязательств.
Украина подписала соглашение с Соединенными Штатами Америки о создании Инвестиционного фонда восстановления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение первой вице-премьер-министерки - министерки экономики Юлии Свириденко.
Детали
"От имени Правительства Украины я подписал Соглашение о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления. Вместе с Соединенными Штатами мы создаем Фонд, который будет привлекать глобальные инвестиции в нашу страну", - написала Свириденко.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что в основе соглашения лежат пять ключевых принципов:
- равноправие: Фонд создается на принципах 50/50 и обе стороны имеют равное право голоса;
- сохранение контроля: Украина сохраняет полный контроль над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами;
- новые инвестиции, а не долги: никаких долговых обязательств соглашение не предусматривает;
- гарантированные инвесторы и покупатели: Фонд будет инвестировать в проекты и будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях "бери или плати";
- согласованность с евроинтеграционным курсом: соглашение не будет представлять препятствия для обретения Украиной членства в ЕС.
Напомним
Журналист Bloomberg в соцсети Х сообщил, что Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых. Он сослался на собственный источник.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что в Вашингтоне готовы подписать соглашение с Украиной "сегодня днем". По его словам, "это то самое соглашение, о котором мы договорились на выходных", и что ничего не было удалено.
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