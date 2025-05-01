Охватывает 57 минералов, в том числе уран, литий и золото: появился текст соглашения между Украиной и США

$41.470.09
47.170.12
ukenru
Подписание соглашения между США и Украиной: политолог указал на нюансы
Эксклюзив
08:40 • 20429 просмотра

Подписание соглашения между США и Украиной: политолог указал на нюансы

1 мая, 04:00 • 137680 просмотра

Тарифы, светофоры, добавки к пенсиям и стипендиям для курсантов: что изменится для украинцев с 1 мая

30 апреля, 21:58 • 98214 просмотра

Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления – официально

30 апреля, 15:17 • 131498 просмотра

Будет точечным: в Минобороны разъяснили все детали о разбронировании медработников

Эксклюзив
30 апреля, 09:29 • 208820 просмотра

Индия и Пакистан: политолог рассказал, назревает ли новая война и как это повлияет на Украину

30 апреля, 08:44 • 234761 просмотра

Рада продлила срок добровольного возвращения военных из СЗЧ до 30 августа

Эксклюзив
30 апреля, 08:43 • 332607 просмотра

Госзембанк или винницкий междусобойчик вокруг землеустройства

Эксклюзив
30 апреля, 06:47 • 137658 просмотра

С мая бензин в Украине должны продавать со спиртом: как это отразится на автомобилях и стоимости топлива

Эксклюзив
29 апреля, 15:28 • 254251 просмотра

БЭБ расследует дела об уклонении от налогов и контрабанде в сфере торговли электроникой

Эксклюзив
29 апреля, 15:14 • 176038 просмотра

“Возвращение к сталинизму”: адвокат Кравец о давлении НАБУ на адвокатуру, прослушивании и отчетах иностранцам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+18°
8.2м/с
29%
750 мм
Популярные новости

Сибига: Следующие переговоры Украины с США станут весомым шагом на пути к достижению мира

1 мая, 04:02 • 38134 просмотра

Макрон и Стармер убедили Трампа изменить тактику по переговорам с рф - Politico

1 мая, 04:45 • 29411 просмотра

Потери врага: за сутки защитники Украины уничтожили более 1230 оккупантов и 45 артсистем

04:59 • 70081 просмотра

Ряд стран ЕС просят об исключении для увеличения расходов на оборону

05:16 • 45671 просмотра

Удержать корни: как Украине удалось сохранить крымские научные достижения растениеводства

09:26 • 31308 просмотра
публикации

Удержать корни: как Украине удалось сохранить крымские научные достижения растениеводства

09:26 • 33052 просмотра

Тарифы, светофоры, добавки к пенсиям и стипендиям для курсантов: что изменится для украинцев с 1 мая

1 мая, 04:00 • 137681 просмотра

Дума называет реформу “угрозой”, а эксперты - необходимостью: что происходит с изменениями в АРМА

30 апреля, 15:42 • 142985 просмотра

Хлеб, масло, черешня: что общего между вашим меню и аграрной наукой Украины?

30 апреля, 13:19 • 183924 просмотра

Законопроект Гетманцева о деятельности Фонда гарантирования вкладов подвергся сокрушительной критике научно-экспертного управления Рады

30 апреля, 10:55 • 215921 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Юлия Свириденко

Скотт Бессент

Денис Шмыгаль

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Франция

Одесса

Харьков

Реклама
УНН Lite

McDonald's убирает легендарный бургер "Биг Тейсти" из меню

09:35 • 11468 просмотра

50-летний Леонардо Ди Каприо ошеломил поклонников внезапным похудением: фото

30 апреля, 13:52 • 59495 просмотра

Кэти Перри почувствовала себя "избитой" из-за неприятия социумом её космического путешествия

30 апреля, 12:48 • 65651 просмотра

Сара Геллар показала великий гардероб, как у Кэрри Брэдшоу из "Секса в большом городе"

30 апреля, 12:27 • 56605 просмотра

Запланированный сериал "Эйнштейн" отложили на год

30 апреля, 09:14 • 106383 просмотра
Актуальное

YouTube

Rockwell B-1 Lancer

M1 Abrams

Боинг Starliner

SpaceX Dragon

Охватывает 57 минералов, в том числе уран, литий и золото: появился текст соглашения между Украиной и США

Киев • УНН

 • 2424 просмотра

Соглашение между Украиной и США предусматривает инвестиции в 57 стратегических минералов, включая литий, уран и титан. Также предусмотрены налоговые льготы и свободная конвертация гривны.

Охватывает 57 минералов, в том числе уран, литий и золото: появился текст соглашения между Украиной и США

В соглашении о создании инвестиционного фонда восстановления, которое подписали Украина и США, или, как его называют, соглашении о полезных ископаемых, речь идет о 57 стратегически важных минералах на территории Украины. Среди них - литий, уран, графит, титан, кобальт, марганец, никель, редкоземельные элементы, а также нефть и природный газ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на текст соглашения, обнародованный правительством.

Детали

В соответствии с подписанным документом, создается американско-украинский инвестиционный фонд восстановления.

Также, там отмечается, что правительство Украины принимает все меры, чтобы содействовать своим агентствам и учреждениям в выполнении и реализации этого соглашения и соглашения об ограниченном партнерстве. А правительство Соединенных Штатов Америки, в свою очередь, подтверждает, что оно приняло необходимые меры, чтобы позволить соответствующим структурам США выполнять и реализовывать это соглашение и соглашение об ограниченном партнерстве.

Кроме того, правительство Украины должно обеспечить, что, несмотря на другие законодательные акты, оно будет продолжать предоставлять партнерству и его партнерам с ограниченной ответственностью не менее благоприятный режим, чем тот, который требуется этим соглашением. 

Что важно, как указано в документе, это соглашение укрепляет стратегическое партнерство между Украиной и США для долгосрочного восстановления и модернизации нашего государства в ответ на крупные разрушения, вызванные полномасштабным вторжением рф в Украину, и в стремлении к мирной, суверенной и устойчивой стране.

Подписание соглашения между США и Украиной: политолог указал на нюансы01.05.25, 11:40 • 20389 просмотров

В соглашении также говорится о том, что восстановление Украины требует не только финансовых инвестиций, но и структурных, институциональных и технологических преобразований, согласованных с демократическими ценностями, рыночными принципами и верховенством права. 

"Стороны также подтверждают, что это соглашение является выражением более широкого, долгосрочного стратегического согласования между их народами и правительствами, а также ощутимой демонстрацией поддержки Соединенными Штатами Америки безопасности, процветания и восстановления Украины и ее интегрирования в глобальные экономические рамки", - отмечено в тексте.

Сообщается, что партнерство Украины и США имеет целью служить флагманским механизмом для поощрения прозрачных, подотчетных и ориентированных на будущее инвестиций в критически важные секторы экономики Украины для поддержки стратегии восстановления Украины.

57 минералов

В соглашении также указан список ресурсов, который содержит 57 стратегических минералов.

Рядом не будет “плохих игроков”: Трамп объяснил, почему Украине выгодно присутствие США на местах добычи ископаемых30.04.25, 21:22 • 10955 просмотров

"Активы, касающиеся природных ресурсов" означает участки, запасы и месторождения на территории Украины алюминия, сурьмы, мышьяка, барита, бериллия, висмута, церия, цезия, хрома, кобальта, меди, диспрозия, эрбия, европия, фтора, плавикового шпата, гадолиния, галлия, германия, золота, графита, гафния, гольмия, индия, иридия, лантана, лития, лютеция, магния, марганца, неодима, никеля, ниобия, палладия, платины, калия, празеодима, родия, рубидия, рутения, самария, скандия, тантала, теллура, тербия, тулия, олова, титана, вольфрама, урана, ванадия, иттербия, иттрия, цинка, циркония, нефти, природного газа (включая сжиженный природный газ) и другие минералы или углеводороды, иным образом согласованные принципалами", - отмечено в документе.

Также в документе сообщается, что США со своей стороны подтверждают налоговые послабления для украинской стороны, в частности, ожидают, что прибыли Украины не будут облагаться федеральным налогом или резервным удержанием. Кроме того, документ предусматривает, что на сырье, полученное в рамках соглашения, не будут распространяться американские тарифы в соответствии с законодательством о чрезвычайных экономических полномочиях.

Также правительство Украины обеспечивает свободную конвертацию гривны в доллары и возможность перевода с любого соответствующего счета в Украине на счета партнерства, открытые в Украине или за ее пределами. И такие переводы будут происходить без задержек. 

Движение к членству в ЕС

В соглашении отмечен еще один важный момент, на случай новых обстоятельств, связанных с движением Украины к членству в ЕС.

"Если после подписания этого соглашения Украине необходимо будет взять на себя дополнительные обязательства, связанные с приобретением ею членства в Европейском Союзе, которые могут повлиять на это положение, стороны должны провести добросовестные консультации и переговоры с целью принятия соответствующих поправок", - говорится в документе.

Кроме того, в случае новой военной помощи Украине со стороны США, ее стоимость будет засчитываться как капитальный взнос американского партнера в фонд.

Администрация Трампа впервые одобрила продажу оружия Украине на $50 млн - СМИ01.05.25, 09:59 • 8168 просмотров

Напомним 

Так называемое соглашение о полезных ископаемых 30 апреля подписали Украина и США.

Первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлии Свириденко уточнила, что Украина подписала соглашение с США о создании инвестиционного фонда восстановления, рассказав детали.

В ВР сообщили, что ратификация соглашения не состоится в ближайшее время, возможная дата 13-15 мая, если успеют подать документы в Раду. Премьер Денис Шмыгаль "сегодня должен премьер прийти в Раду и представить ее фракциям", после чего начнется сбор голосов.

Алина Волянская

Алина Волянская

Экономикаполитика
NATO
Европейский Союз
Соединенные Штаты
Украина
Денис Шмыгаль
Brent
$59.60
Bitcoin
$95,529.50
S&P 500
$5,513.39
Tesla
$278.63
Газ TTF
$31.90
Золото
$3,226.04
Ethereum
$1,817.71