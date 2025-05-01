Охватывает 57 минералов, в том числе уран, литий и золото: появился текст соглашения между Украиной и США

В соглашении о создании инвестиционного фонда восстановления, которое подписали Украина и США, или, как его называют, соглашении о полезных ископаемых, речь идет о 57 стратегически важных минералах на территории Украины. Среди них - литий, уран, графит, титан, кобальт, марганец, никель, редкоземельные элементы, а также нефть и природный газ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на текст соглашения, обнародованный правительством.

Детали

В соответствии с подписанным документом, создается американско-украинский инвестиционный фонд восстановления.

Также, там отмечается, что правительство Украины принимает все меры, чтобы содействовать своим агентствам и учреждениям в выполнении и реализации этого соглашения и соглашения об ограниченном партнерстве. А правительство Соединенных Штатов Америки, в свою очередь, подтверждает, что оно приняло необходимые меры, чтобы позволить соответствующим структурам США выполнять и реализовывать это соглашение и соглашение об ограниченном партнерстве.

Кроме того, правительство Украины должно обеспечить, что, несмотря на другие законодательные акты, оно будет продолжать предоставлять партнерству и его партнерам с ограниченной ответственностью не менее благоприятный режим, чем тот, который требуется этим соглашением.

Что важно, как указано в документе, это соглашение укрепляет стратегическое партнерство между Украиной и США для долгосрочного восстановления и модернизации нашего государства в ответ на крупные разрушения, вызванные полномасштабным вторжением рф в Украину, и в стремлении к мирной, суверенной и устойчивой стране.

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В соглашении также говорится о том, что восстановление Украины требует не только финансовых инвестиций, но и структурных, институциональных и технологических преобразований, согласованных с демократическими ценностями, рыночными принципами и верховенством права.

"Стороны также подтверждают, что это соглашение является выражением более широкого, долгосрочного стратегического согласования между их народами и правительствами, а также ощутимой демонстрацией поддержки Соединенными Штатами Америки безопасности, процветания и восстановления Украины и ее интегрирования в глобальные экономические рамки", - отмечено в тексте.

Сообщается, что партнерство Украины и США имеет целью служить флагманским механизмом для поощрения прозрачных, подотчетных и ориентированных на будущее инвестиций в критически важные секторы экономики Украины для поддержки стратегии восстановления Украины.

57 минералов

В соглашении также указан список ресурсов, который содержит 57 стратегических минералов.

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"Активы, касающиеся природных ресурсов" означает участки, запасы и месторождения на территории Украины алюминия, сурьмы, мышьяка, барита, бериллия, висмута, церия, цезия, хрома, кобальта, меди, диспрозия, эрбия, европия, фтора, плавикового шпата, гадолиния, галлия, германия, золота, графита, гафния, гольмия, индия, иридия, лантана, лития, лютеция, магния, марганца, неодима, никеля, ниобия, палладия, платины, калия, празеодима, родия, рубидия, рутения, самария, скандия, тантала, теллура, тербия, тулия, олова, титана, вольфрама, урана, ванадия, иттербия, иттрия, цинка, циркония, нефти, природного газа (включая сжиженный природный газ) и другие минералы или углеводороды, иным образом согласованные принципалами", - отмечено в документе.

Также в документе сообщается, что США со своей стороны подтверждают налоговые послабления для украинской стороны, в частности, ожидают, что прибыли Украины не будут облагаться федеральным налогом или резервным удержанием. Кроме того, документ предусматривает, что на сырье, полученное в рамках соглашения, не будут распространяться американские тарифы в соответствии с законодательством о чрезвычайных экономических полномочиях.

Также правительство Украины обеспечивает свободную конвертацию гривны в доллары и возможность перевода с любого соответствующего счета в Украине на счета партнерства, открытые в Украине или за ее пределами. И такие переводы будут происходить без задержек.

Движение к членству в ЕС

В соглашении отмечен еще один важный момент, на случай новых обстоятельств, связанных с движением Украины к членству в ЕС.

"Если после подписания этого соглашения Украине необходимо будет взять на себя дополнительные обязательства, связанные с приобретением ею членства в Европейском Союзе, которые могут повлиять на это положение, стороны должны провести добросовестные консультации и переговоры с целью принятия соответствующих поправок", - говорится в документе.

Кроме того, в случае новой военной помощи Украине со стороны США, ее стоимость будет засчитываться как капитальный взнос американского партнера в фонд.

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Напомним

Так называемое соглашение о полезных ископаемых 30 апреля подписали Украина и США.

Первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлии Свириденко уточнила, что Украина подписала соглашение с США о создании инвестиционного фонда восстановления, рассказав детали.

В ВР сообщили, что ратификация соглашения не состоится в ближайшее время, возможная дата 13-15 мая, если успеют подать документы в Раду. Премьер Денис Шмыгаль "сегодня должен премьер прийти в Раду и представить ее фракциям", после чего начнется сбор голосов.