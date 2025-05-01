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Подписание соглашения между США и Украиной: политолог указал на нюансы
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Подписание соглашения между США и Украиной: политолог указал на нюансы

Киев • УНН

 • 10909 просмотра

По словам политолога Тараса Загороднего, соглашение между Украиной и США о создании инвестиционного фонда не имеет значения без гарантированных поставок оружия. Развитие собственного производства оружия – приоритет.

Подписание соглашения между США и Украиной: политолог указал на нюансы

Подписание соглашения между Украиной и США о создании Инвестиционного фонда восстановления не имеет особого политического значения без конкретных обязательств по военной помощи.  Об этом корреспонденту УНН рассказал политолог Тарас Загородний.

Детали 

На вопрос о том, как Загородний оценивает политическую значимость создания Инвестиционного фонда восстановления между Украиной и США, он ответил: "Никак".

Главное, что Трамп дал разрешение на закупку американского оружия, то есть за деньги. Мы переходим с американцами в товарно-денежные отношения. У вас есть товар — у нас есть деньги… у нас с вами (американцами,-ред.)  абсолютно прагматичные отношения, как вы с нами построили. Вот и все. Поэтому я считаю, что в этом контексте это соглашение по большим счетам и не нужно

- говорит политолог.

"Готовы вкладывать? Вкладывайте. Но помните, что, в принципе, без конкретики, то есть гарантированных поставок оружия для Украины за деньги и так далее",-добавил эксперт.

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Также, политолог подчеркнул, что другие партнеры, в частности Великобритания и Франция, имеют не меньшие возможности в оборонном и энергетическом секторах и могут предложить Украине более стратегическое сотрудничество, чем США.

"Там есть такие же компании, как и американские компании, а вы (США,-ред.) в порядке живой очереди. Тем более, у нас взаимозависимость есть от Британии и французов, которые могут, например, предоставить нам ядерные гарантии, или войска прислать. А вы зачем здесь вообще нужны? Вы идете в порядке живой живой очереди. Вот и все",- добавил Загородний.

Преимуществом соглашения Загородний называет разрешение на продажу оружия, однако подчеркивает: без гарантированных поставок или поддержки оно не будет иметь практического смысла.

Преимущества - то, что начинается продажа оружия, а все остальное - не имеет значения.  Нет, соглашение хорошо написано, но в каком контексте? Оно написано в хорошем контексте, ничего не понятно, но очень интересно

- отметил Загородний.

По мнению Загороднего, фонд не может стать инструментом политического давления со стороны США в будущем. Также он добавил, что ключевое для Украины сейчас — это развитие отечественного оборонного производства

"Мы должны понимать, что чем больше мы будем независимы производством нашего оружия, ракет, делать собственный комплекс аналогии патриотов, комплексы ПВО, а такие работы ведутся, например, не обязательно с американцами. Поэтому давить нет никакого смысла", - пояснил эксперт.

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Как будет работать Фонд

В Инвестиционном фонде восстановления Украина и США будут на уровне 50/50. То есть ни одна из сторон не будет иметь преобладающего голоса, что будет означать равноправное партнерство двух сторон.

Средства из Фонда будут инвестироваться исключительно в Украину, речь идет о восстановлении инфраструктуры. И никаких долговых обязательств нашей страны перед Соединенными Штатами не будет. В то же время предполагается, что соглашение позволит обеим странам увеличить свой экономический потенциал. 

Также, первые 10 лет, прибыль между Украиной и США не будут распределяться, а будут задействованы в реинвестировании украинской экономики.

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Какие ресурсы имеет Украина

По информации из "Инвестиционного атласа недропользователя" Государственной службы геологии и недр, в Украине есть значительные запасы лития, титана и редких металлов.

Так, например, запасы лития в Украине составляют около трети от общих запасов Европы и примерно 3% от мировых. И на сегодня разведано три месторождения с содержанием оксида лития от 1,1% до 1,4%, и один предварительно изученный участок, имеются несколько литиевых рудопроявлений.  

Также, Украина входит в десятку ведущих стран по запасам титана, что обеспечивает 7% его мировой добычи. В частности, в нашей стране есть 28 россыпных и коренных месторождений. На 7 месторождениях добывают руду, которую перерабатывают на 400-900 тыс. т концентрата преимущественно для экспорта.  Четыре месторождения являются объектами приватизации вместе с Объединенной горно-химической компанией. 

Значительными являются ресурсы редкоземельных и редких металлов, в частности тантала, ниобия и бериллия. Официально учтено несколько комплексных месторождений этих металлов, в частности на Новополтавском месторождении апатитовых руд, что может стать важным источником для развития редкоземельной отрасли в будущем. 

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Напомним 

1 мая Украина подписала соглашение с Соединенными Штатами Америки о создании Инвестиционного фонда восстановления. Об этом сообщила первая вице-премьер-министр - министерша экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, Фонд будет привлекать глобальные инвестиции в нашу страну.

Алина Волянская

Алина Волянская

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