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Інвестиційна Угода між Україною та США: Свириденко розповіла про основні положення документа

Київ • УНН

 • 760 перегляди

Україна та США створили інвестиційний фонд, який залучатиме західні інвестиції. Угода передбачає рівноправне партнерство та відсутність боргових зобов’язань України.

Інвестиційна Угода між Україною та США: Свириденко розповіла про основні положення документа

Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла про ключові положення щойно підписаної Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За її словами, Україна спільно із США створить фонд, який залучатиме західні інвестиції у нашу державу.

Ключові положення Угоди

Свириденко виділила 9 основних засад, за якими працюватиме Угода.

  • Повна власність і контроль залишаються за Україною. Всі ресурси на нашій території та в територіальних водах належать Україні. Саме українська держава визначає, де і що видобувати. Надра залишаються у державній власності - це закріплено угодою.
    • Рівноправне партнерство. Фонд створюється 50/50. Управлятимемо ми цим Фондом спільно із США. Жодна із сторін не матиме переважаючого голосу, і це відображатиме рівноправне партнерство між Україною та Сполученими Штатами.
      • Національна власність захищена. Угода не передбачає змін у процесах приватизації або управлінні державними компаніями - вони і далі належатимуть Україні. Компанії на кшталт Укрнафти чи Енергоатому залишаються у власності держави.

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        • Жодних боргів. Угода не містить згадок про будь-які боргові зобов’язання України перед США. Реалізація угоди дозволить обом країнам збільшити свій економічний потенціал завдяки рівноправній співпраці та інвестиціям.
          • Угода відповідає Конституції та не змінює євроінтеграційний курс. Документ узгоджується з національним законодавством і не суперечить жодним міжнародним зобов’язанням України. Важливо, що угода стане сигналом і для інших світових гравців, що з Україною надійно співпрацювати довгостроково – на десятиліття.
            • Фонд наповнюватиметься доходами лише з НОВИХ ліцензій. Йдеться про 50% коштів від нових ліцензій на проєкти в сфері критичних матеріалів та нафти й газу, що надійдуть до бюджету після створення Фонду. Доходи від уже розпочатих проєктів або заплановані у бюджеті надходження не включаються до Фонду. В угоді йдеться про подальшу стратегічну співпрацю.
              • Законодавчі зміни  лише точкові. Для функціонування Фонду передбачено лише внесення змін до бюджетного кодексу. Саму ж Угоду має ратифікувати Верховна Рада.
                • США допоможуть залучати додаткові інвестиції і технології. Фонд підтримується урядом США через агентство DFC. DFC допомагатиме нам залучати інвестиції та технології від фондів і компаній як у США, так і у ЄС та інших країнах, що підтримують нашу боротьбу проти російського ворога. Передача технологій – важлива складова Угоди, адже нам потрібні не лише інвестиції, але й інновації.
                  • Угода надає податкові гарантії. Доходи і внески Фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні, щоб інвестування дало якнайбільші результати.

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                    Як працюватиме Фонд?

                    За словами Свириденко, Україна та США сформували версію угоди, що передбачає взаємовигідні умови для обох держав.

                    США роблять внесок у Фонд. Крім безпосередньо коштів, вони можуть робити його і НОВОЮ допомогою — наприклад, системами ППО для України.

                    Україна вносить 50% доходів державного бюджету від НОВОЇ ренти на НОВІ ліцензії на НОВІ ділянки. Україна також може робити додаткові внески окрім цього базового, якщо вважатиме за необхідне. Йдеться про співпрацю на десятиліття вперед.

                    Далі Фонд інвестує у проєкти із видобутку корисних копалин та нафти і газу, а також в супутню інфраструктуру чи переробку. Конкретні інвестиційні проєкти, на які будуть спрямовані кошти, Україна і США визначатимуть спільно. Важливо, що Фонд може інвестувати виключно в Україну.

                    Ми очікуємо, що перші 10 років прибутки та надходження фонду не розподіляються, а можуть лише інвестуватись в Україну - у нові проєкти чи відбудову. Ці умови будуть обговорюватися додатково.

                    Це Угода, в якій США відзначають своє прагнення сприяти досягненню довгострокового миру в Україні і визнають вклад, який Україна зробила у глобальну безпеку, відмовившись від ядерного арсеналу

                    - резюмувала Свириденко.

                    Вона також подякувала всім, хто працював заради угоди і робив її більш змістовною. За її словами, зараз документ "такий, що може забезпечити успіх для обох наших країн – України та Сполучених Штатів".

                    Нагадаємо

                    Україна підписала угоду зі Сполученими Штатами Америки про створення Інвестиційного фонду відбудови. Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко. За її словами, Фонд залучатиме глобальні інвестиції в нашу країну.

                    Міністр фінансів США Скотт Бессент оприлюднив заяву щодо підписання угоди про надра між Україною та США. За його словами, економічне партнерство за новою угодою позиціонує США та Україну як держави, що співпрацюватимуть та інвестуватимуть разом заради прискорення відновлення України.

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                    Вадим Хлюдзинський

                    Вадим Хлюдзинський

                    ЕкономікаПолітика
                    Юлія Свириденко
                    Сполучені Штати
                    Україна
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