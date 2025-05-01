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Инвестиционное соглашение между Украиной и США: Свириденко рассказала об основных положениях документа

Киев • УНН

 • 114 просмотра

Украина и США создали инвестиционный фонд, который будет привлекать западные инвестиции. Соглашение предусматривает равноправное партнерство и отсутствие долговых обязательств Украины.

Инвестиционное соглашение между Украиной и США: Свириденко рассказала об основных положениях документа

Первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко рассказала о ключевых положениях только что подписанного Соглашения о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина. Об этом сообщает УНН.

Детали

По ее словам, Украина совместно с США создаст фонд, который будет привлекать западные инвестиции в наше государство.

Ключевые положения Соглашения

Свириденко выделила 9 основных принципов, по которым будет работать Соглашение.

  • Полная собственность и контроль остаются за Украиной. Все ресурсы на нашей территории и в территориальных водах принадлежат Украине. Именно украинское государство определяет, где и что добывать. Недра остаются в государственной собственности - это закреплено соглашением.
    • Равноправное партнерство. Фонд создается 50/50. Управлять мы этим Фондом будем совместно с США. Ни одна из сторон не будет иметь преобладающего голоса, и это будет отражать равноправное партнерство между Украиной и Соединенными Штатами.
      • Национальная собственность защищена. Соглашение не предусматривает изменений в процессах приватизации или управлении государственными компаниями - они и дальше будут принадлежать Украине. Компании вроде Укрнафты или Энергоатома остаются в собственности государства.

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        • Никаких долгов. Соглашение не содержит упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины перед США. Реализация соглашения позволит обеим странам увеличить свой экономический потенциал благодаря равноправному сотрудничеству и инвестициям.
          • Соглашение соответствует Конституции и не меняет евроинтеграционный курс. Документ согласовывается с национальным законодательством и не противоречит никаким международным обязательствам Украины. Важно, что соглашение станет сигналом и для других мировых игроков, что с Украиной надежно сотрудничать долгосрочно – на десятилетия.
            • Фонд будет наполняться доходами только с НОВЫХ лицензий. Речь идет о 50% средств от новых лицензий на проекты в сфере критических материалов и нефти и газа, которые поступят в бюджет после создания Фонда. Доходы от уже начатых проектов или запланированные в бюджете поступления не включаются в Фонд. В соглашении речь идет о дальнейшем стратегическом сотрудничестве.
              • Законодательные изменения  лишь точечные. Для функционирования Фонда предусмотрено только внесение изменений в бюджетный кодекс. Само же Соглашение должна ратифицировать Верховная Рада.
                • США помогут привлекать дополнительные инвестиции и технологии. Фонд поддерживается правительством США через агентство DFC. DFC будет помогать нам привлекать инвестиции и технологии от фондов и компаний как в США, так и в ЕС и других странах, поддерживающих нашу борьбу против российского врага. Передача технологий – важная составляющая Соглашения, ведь нам нужны не только инвестиции, но и инновации.
                  • Соглашение предоставляет налоговые гарантии. Доходы и взносы Фонда не облагаются налогом ни в США, ни в Украине, чтобы инвестирование дало наибольшие результаты.

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                    Как будет работать Фонд?

                    По словам Свириденко, Украина и США сформировали версию соглашения, предусматривающую взаимовыгодные условия для обоих государств.

                    США вносят вклад в Фонд. Кроме непосредственно средств, они могут делать его и НОВОЙ помощью — например, системами ПВО для Украины.

                    Украина вносит 50% доходов государственного бюджета от НОВОЙ ренты на НОВЫЕ лицензии на НОВЫЕ участки. Украина также может делать дополнительные взносы кроме этого базового, если сочтет необходимым. Речь идет о сотрудничестве на десятилетия вперед.

                    Далее Фонд инвестирует в проекты по добыче полезных ископаемых и нефти и газа, а также в сопутствующую инфраструктуру или переработку. Конкретные инвестиционные проекты, на которые будут направлены средства, Украина и США будут определять совместно. Важно, что Фонд может инвестировать исключительно в Украину.

                    Мы ожидаем, что первые 10 лет прибыли и поступления фонда не распределяются, а могут только инвестироваться в Украину - в новые проекты или восстановление. Эти условия будут обсуждаться дополнительно.

                    Это Соглашение, в котором США отмечают свое стремление содействовать достижению долгосрочного мира в Украине и признают вклад, который Украина внесла в глобальную безопасность, отказавшись от ядерного арсенала

                    - резюмировала Свириденко.

                    Она также поблагодарила всех, кто работал ради соглашения и делал его более содержательным. По ее словам, сейчас документ "такой, что может обеспечить успех для обеих наших стран – Украины и Соединенных Штатов".

                    Напомним

                    Украина подписала соглашение с Соединенными Штатами Америки о создании Инвестиционного фонда восстановления. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко. По ее словам, Фонд будет привлекать глобальные инвестиции в нашу страну.

                    Министр финансов США Скотт Бессент обнародовал заявление относительно подписания соглашения о недрах между Украиной и США. По его словам, экономическое партнерство по новому соглашению позиционирует США и Украину как государства, которые будут сотрудничать и инвестировать вместе ради ускорения восстановления Украины.

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                    Вадим Хлюдзинский

                    Вадим Хлюдзинский

                    Экономикаполитика
                    Юлия Свириденко
                    Соединенные Штаты
                    Украина
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