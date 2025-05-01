Инвестиционное соглашение между Украиной и США: Свириденко рассказала об основных положениях документа
Киев • УНН
Украина и США создали инвестиционный фонд, который будет привлекать западные инвестиции. Соглашение предусматривает равноправное партнерство и отсутствие долговых обязательств Украины.
Первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко рассказала о ключевых положениях только что подписанного Соглашения о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина. Об этом сообщает УНН.
Детали
По ее словам, Украина совместно с США создаст фонд, который будет привлекать западные инвестиции в наше государство.
Ключевые положения Соглашения
Свириденко выделила 9 основных принципов, по которым будет работать Соглашение.
- Полная собственность и контроль остаются за Украиной. Все ресурсы на нашей территории и в территориальных водах принадлежат Украине. Именно украинское государство определяет, где и что добывать. Недра остаются в государственной собственности - это закреплено соглашением.
- Равноправное партнерство. Фонд создается 50/50. Управлять мы этим Фондом будем совместно с США. Ни одна из сторон не будет иметь преобладающего голоса, и это будет отражать равноправное партнерство между Украиной и Соединенными Штатами.
- Национальная собственность защищена. Соглашение не предусматривает изменений в процессах приватизации или управлении государственными компаниями - они и дальше будут принадлежать Украине. Компании вроде Укрнафты или Энергоатома остаются в собственности государства.
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- Никаких долгов. Соглашение не содержит упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины перед США. Реализация соглашения позволит обеим странам увеличить свой экономический потенциал благодаря равноправному сотрудничеству и инвестициям.
- Соглашение соответствует Конституции и не меняет евроинтеграционный курс. Документ согласовывается с национальным законодательством и не противоречит никаким международным обязательствам Украины. Важно, что соглашение станет сигналом и для других мировых игроков, что с Украиной надежно сотрудничать долгосрочно – на десятилетия.
- Фонд будет наполняться доходами только с НОВЫХ лицензий. Речь идет о 50% средств от новых лицензий на проекты в сфере критических материалов и нефти и газа, которые поступят в бюджет после создания Фонда. Доходы от уже начатых проектов или запланированные в бюджете поступления не включаются в Фонд. В соглашении речь идет о дальнейшем стратегическом сотрудничестве.
- Законодательные изменения – лишь точечные. Для функционирования Фонда предусмотрено только внесение изменений в бюджетный кодекс. Само же Соглашение должна ратифицировать Верховная Рада.
- США помогут привлекать дополнительные инвестиции и технологии. Фонд поддерживается правительством США через агентство DFC. DFC будет помогать нам привлекать инвестиции и технологии от фондов и компаний как в США, так и в ЕС и других странах, поддерживающих нашу борьбу против российского врага. Передача технологий – важная составляющая Соглашения, ведь нам нужны не только инвестиции, но и инновации.
- Соглашение предоставляет налоговые гарантии. Доходы и взносы Фонда не облагаются налогом ни в США, ни в Украине, чтобы инвестирование дало наибольшие результаты.
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Как будет работать Фонд?
По словам Свириденко, Украина и США сформировали версию соглашения, предусматривающую взаимовыгодные условия для обоих государств.
США вносят вклад в Фонд. Кроме непосредственно средств, они могут делать его и НОВОЙ помощью — например, системами ПВО для Украины.
Украина вносит 50% доходов государственного бюджета от НОВОЙ ренты на НОВЫЕ лицензии на НОВЫЕ участки. Украина также может делать дополнительные взносы кроме этого базового, если сочтет необходимым. Речь идет о сотрудничестве на десятилетия вперед.
Далее Фонд инвестирует в проекты по добыче полезных ископаемых и нефти и газа, а также в сопутствующую инфраструктуру или переработку. Конкретные инвестиционные проекты, на которые будут направлены средства, Украина и США будут определять совместно. Важно, что Фонд может инвестировать исключительно в Украину.
Мы ожидаем, что первые 10 лет прибыли и поступления фонда не распределяются, а могут только инвестироваться в Украину - в новые проекты или восстановление. Эти условия будут обсуждаться дополнительно.
Это Соглашение, в котором США отмечают свое стремление содействовать достижению долгосрочного мира в Украине и признают вклад, который Украина внесла в глобальную безопасность, отказавшись от ядерного арсенала
Она также поблагодарила всех, кто работал ради соглашения и делал его более содержательным. По ее словам, сейчас документ "такой, что может обеспечить успех для обеих наших стран – Украины и Соединенных Штатов".
Напомним
Украина подписала соглашение с Соединенными Штатами Америки о создании Инвестиционного фонда восстановления. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко. По ее словам, Фонд будет привлекать глобальные инвестиции в нашу страну.
Министр финансов США Скотт Бессент обнародовал заявление относительно подписания соглашения о недрах между Украиной и США. По его словам, экономическое партнерство по новому соглашению позиционирует США и Украину как государства, которые будут сотрудничать и инвестировать вместе ради ускорения восстановления Украины.
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