Угода між Вашингтоном та Києвом: з'явилась реакція міністра фінансів США

Міністр фінансів США Скотт Бессент оприлюднив заяву щодо підписання угоди про надра між Україною та США. Про це повідомляє УНН із посиланням на його допис у соцмережі Х.

За словами Бессента, економічне партнерство за новою угодою позиціонує США та Україну як держави, що співпрацюватимуть та інвестуватимуть разом заради прискорення відновлення України.

Міжнародна фінансова корпорація розвитку США буде тісно співпрацювати з Урядом України для створення цього фонду, і ми сподіваємось на швидке запровадження цього історичного економічного партнерства як для українського, так і для американського народу