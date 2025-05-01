Угода між Вашингтоном та Києвом: з'явилась реакція міністра фінансів США

$41.560.18
47.280.11
ukenru
Буде точковим: у Міноборони роз'яснили всі деталі про розбронювання медпрацівників
30 квітня, 15:17 • 35529 перегляди

Буде точковим: у Міноборони роз'яснили всі деталі про розбронювання медпрацівників

30 квітня, 13:34 • 89850 перегляди

Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини найближчої доби - Шмигаль

Ексклюзив
30 квітня, 09:29 • 117488 перегляди

Індія та Пакистан: політолог розповів, чи назріває нова війна та як це вплине на Україну

30 квітня, 08:44 • 146229 перегляди

Рада продовжила термін добровільного повернення військових із СЗЧ до 30 серпня

Ексклюзив
30 квітня, 08:43 • 238543 перегляди

Держзембанк або вінницький междусобойчик довкола землевпорядкування

Ексклюзив
30 квітня, 06:47 • 112993 перегляди

З травня бензин в Україні мають продавати зі спиртом: як це позначиться на автомобілях та вартості палива

Ексклюзив
29 квітня, 15:28 • 244778 перегляди

БЕБ розслідує справи щодо ухилення від податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою

Ексклюзив
29 квітня, 15:14 • 172076 перегляди

“Повернення до сталінізму”: адвокат Кравець про тиск НАБУ на адвокатуру, прослуховування і звіти іноземцям

29 квітня, 15:11 • 119049 перегляди

Утримували у таборі шість років: МЗС та ГУР евакуювали українку та двох її дітей з Сирії

29 квітня, 13:48 • 149599 перегляди

Військових з ТЦК без бойового досвіду відправлятимуть у частини, що воюють - Генштаб

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+13°
0м/с
45%
751 мм
Популярнi новини

Кеті Перрі відчула себе "побитою" через несприйняття соціумом її космічної подорожі

30 квітня, 12:48 • 38217 перегляди

Хліб, олія, черешня: що спільного між вашим меню та аграрною наукою України?

30 квітня, 13:19 • 106251 перегляди

50-річний Леонардо Ді Капріо приголомшив шанувальників раптовим схудненням: фото

30 квітня, 13:52 • 28026 перегляди

США та Україна "в останню хвилину" зіткнулися з перешкодами щодо угоди про мінерали - ЗМІ

30 квітня, 14:58 • 26588 перегляди

Дума називає реформу “загрозою”, а експерти - необхідністю: що відбувається зі змінами в АРМА

30 квітня, 15:42 • 58434 перегляди
Публікації

Дума називає реформу “загрозою”, а експерти - необхідністю: що відбувається зі змінами в АРМА

30 квітня, 15:42 • 58482 перегляди

Хліб, олія, черешня: що спільного між вашим меню та аграрною наукою України?

30 квітня, 13:19 • 106297 перегляди

Законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів зазнав нищівної критики науково-експертного управління Ради

30 квітня, 10:55 • 141128 перегляди

Держзембанк або вінницький междусобойчик довкола землевпорядкування
Ексклюзив

30 квітня, 08:43 • 238543 перегляди

Сирна симфонія: 5 апетитних обідів, які легко приготувати вдома

30 квітня, 05:55 • 181779 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Петро Павел

Петро Фіала

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Франція

Реклама
УНН Lite

50-річний Леонардо Ді Капріо приголомшив шанувальників раптовим схудненням: фото

30 квітня, 13:52 • 28066 перегляди

Кеті Перрі відчула себе "побитою" через несприйняття соціумом її космічної подорожі

30 квітня, 12:48 • 38251 перегляди

Сара Геллар показала великий гардероб, як у Керрі Бредшоу з "Секс у великому місті"

30 квітня, 12:27 • 31362 перегляди

Запланований серіал "Ейнштейн" відклали на рік

30 квітня, 09:14 • 82845 перегляди

Фільми жахів - головні касові хіти 2024 року: рейтинг Deadline

30 квітня, 08:15 • 131602 перегляди
Актуальне

ChatGPT

Instagram

Шахед-136

Rockwell B-1 Lancer

M1 Abrams

Угода між Вашингтоном та Києвом: з'явилась реакція міністра фінансів США

Київ • УНН

 • 66 перегляди

За словами Скотта Бессента, угода з Україною сигналізує росії про відданість США мирному процесу. Жодній державі чи особі, яка фінансувала російську військову машину, не буде дозволено отримати вигоду від відбудови України.

Угода між Вашингтоном та Києвом: з'явилась реакція міністра фінансів США

Міністр фінансів США Скотт Бессент оприлюднив заяву щодо підписання угоди про надра між Україною та США. Про це повідомляє УНН із посиланням на його допис у соцмережі Х.

Деталі

За словами Бессента, економічне партнерство за новою угодою позиціонує США та Україну як держави, що співпрацюватимуть та інвестуватимуть разом заради прискорення відновлення України.

Міжнародна фінансова корпорація розвитку США буде тісно співпрацювати з Урядом України для створення цього фонду, і ми сподіваємось на швидке запровадження цього історичного економічного партнерства як для українського, так і для американського народу

- зазначив Бессент.

Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини найближчої доби - Шмигаль30.04.25, 16:34 • 89832 перегляди

Він підкреслив, що ця угода "чітко сигналізує росії, що адміністрація Трампа віддана мирному процесу, в центрі якого - вільна, суверенна і процвітаюча Україна в довгостроковій перспективі".

"Президент Трамп задумав це партнерство між американським народом і українським народом, щоб продемонструвати прихильність обох сторін до тривалого миру і процвітання в Україні. І, щоб було зрозуміло, жодній державі чи особі, яка фінансувала чи підтримувала російську військову машину, не буде дозволено отримати вигоду від відбудови України", - додав міністр фінансів США.

Нагадаємо

Україна підписала угоду зі Сполученими Штатами Америки про створення Інвестиційного фонду відбудови. Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко. За її словами, Фонд залучатиме глобальні інвестиції в нашу країну.

Поруч не буде “поганих гравців”: Трамп пояснив, чому Україні вигідна присутність США на місцях видобутку копалин30.04.25, 21:22 • 5120 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітика
Скотт Бессент
Україна
Brent
$61.09
Bitcoin
$94,428.10
S&P 500
$5,513.39
Tesla
$278.63
Газ TTF
$32.32
Золото
$3,299.05
Ethereum
$1,792.79