Угода між Вашингтоном та Києвом: з'явилась реакція міністра фінансів США
Київ • УНН
За словами Скотта Бессента, угода з Україною сигналізує росії про відданість США мирному процесу. Жодній державі чи особі, яка фінансувала російську військову машину, не буде дозволено отримати вигоду від відбудови України.
Міністр фінансів США Скотт Бессент оприлюднив заяву щодо підписання угоди про надра між Україною та США. Про це повідомляє УНН із посиланням на його допис у соцмережі Х.
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За словами Бессента, економічне партнерство за новою угодою позиціонує США та Україну як держави, що співпрацюватимуть та інвестуватимуть разом заради прискорення відновлення України.
Міжнародна фінансова корпорація розвитку США буде тісно співпрацювати з Урядом України для створення цього фонду, і ми сподіваємось на швидке запровадження цього історичного економічного партнерства як для українського, так і для американського народу
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Він підкреслив, що ця угода "чітко сигналізує росії, що адміністрація Трампа віддана мирному процесу, в центрі якого - вільна, суверенна і процвітаюча Україна в довгостроковій перспективі".
"Президент Трамп задумав це партнерство між американським народом і українським народом, щоб продемонструвати прихильність обох сторін до тривалого миру і процвітання в Україні. І, щоб було зрозуміло, жодній державі чи особі, яка фінансувала чи підтримувала російську військову машину, не буде дозволено отримати вигоду від відбудови України", - додав міністр фінансів США.
Нагадаємо
Україна підписала угоду зі Сполученими Штатами Америки про створення Інвестиційного фонду відбудови. Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко. За її словами, Фонд залучатиме глобальні інвестиції в нашу країну.
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