Соглашение между Вашингтоном и Киевом: появилась реакция министра финансов США
Киев • УНН
По словам Скотта Бессента, соглашение с Украиной сигнализирует россии о приверженности США мирному процессу. Ни одному государству или лицу, финансировавшему российскую военную машину, не будет позволено извлечь выгоду из восстановления Украины.
Министр финансов США Скотт Бессент обнародовал заявление о подписании соглашения о недрах между Украиной и США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на его сообщение в соцсети Х.
Детали
По словам Бессента, экономическое партнерство по новому соглашению позиционирует США и Украину как государства, которые будут сотрудничать и инвестировать вместе ради ускорения восстановления Украины.
Международная финансовая корпорация развития США будет тесно сотрудничать с Правительством Украины для создания этого фонда, и мы надеемся на скорейшее введение этого исторического экономического партнерства как для украинского, так и для американского народа
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Он подчеркнул, что это соглашение "четко сигнализирует россии, что администрация Трампа привержена мирному процессу, в центре которого - свободная, суверенная и процветающая Украина в долгосрочной перспективе".
"Президент Трамп задумал это партнерство между американским народом и украинским народом, чтобы продемонстрировать приверженность обеих сторон к длительному миру и процветанию в Украине. И, чтобы было понятно, ни одному государству или лицу, которое финансировало или поддерживало российскую военную машину, не будет позволено получить выгоду от восстановления Украины", - добавил министр финансов США.
Напомним
Украина подписала соглашение с Соединенными Штатами Америки о создании Инвестиционного фонда восстановления. Об этом сообщила первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко. По ее словам, Фонд будет привлекать глобальные инвестиции в нашу страну.
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