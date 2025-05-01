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Соглашение между Вашингтоном и Киевом: появилась реакция министра финансов США

Киев • УНН

 • 60 просмотра

По словам Скотта Бессента, соглашение с Украиной сигнализирует россии о приверженности США мирному процессу. Ни одному государству или лицу, финансировавшему российскую военную машину, не будет позволено извлечь выгоду из восстановления Украины.

Соглашение между Вашингтоном и Киевом: появилась реакция министра финансов США

Министр финансов США Скотт Бессент обнародовал заявление о подписании соглашения о недрах между Украиной и США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на его сообщение в соцсети Х.

Детали

По словам Бессента, экономическое партнерство по новому соглашению позиционирует США и Украину как государства, которые будут сотрудничать и инвестировать вместе ради ускорения восстановления Украины.

Международная финансовая корпорация развития США будет тесно сотрудничать с Правительством Украины для создания этого фонда, и мы надеемся на скорейшее введение этого исторического экономического партнерства как для украинского, так и для американского народа

- отметил Бессент.

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Он подчеркнул, что это соглашение "четко сигнализирует россии, что администрация Трампа привержена мирному процессу, в центре которого - свободная, суверенная и процветающая Украина в долгосрочной перспективе".

"Президент Трамп задумал это партнерство между американским народом и украинским народом, чтобы продемонстрировать приверженность обеих сторон к длительному миру и процветанию в Украине. И, чтобы было понятно, ни одному государству или лицу, которое финансировало или поддерживало российскую военную машину, не будет позволено получить выгоду от восстановления Украины", - добавил министр финансов США.

Напомним

Украина подписала соглашение с Соединенными Штатами Америки о создании Инвестиционного фонда восстановления. Об этом сообщила первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко. По ее словам, Фонд будет привлекать глобальные инвестиции в нашу страну.

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