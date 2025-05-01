Підписання угоди між США та Україною: політолог вказав на нюанси

Підписання угоди між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відновлення не має особливого політичного значення без конкретних зобов’язань щодо військової допомоги. Про це кореспонденту УНН розповів політолог Тарас Загородній.

Деталі

На питання про те, як Загородній оцінює політичну значущість створення Інвестиційного фонду відбудови між Україною та США, він відповів: "Ніяк".

Головне, що Трамп дав дозвіл на закупівлю американської зброї, тобто за гроші. Ми переходимо з американцями в товарно-грошові відносини. У вас є товар — у нас є гроші… в нас з вами (американцями,-ред.) абсолютно прагматичні відносини, як ви з нами побудували. От і все. Тому я вважаю, що в цьому контексті ця угода за великими рахунками і не потрібна - говорить політолог.

"Готові вкладати? Вкладайте. Але пам'ятайте, що, в принципі, без конкретики, тобто гарантованих постачання зброї для України за гроші і так далі",-додав експерт.

Адміністрація Трампа вперше схвалила продаж зброї Україну на $50 млн - ЗМІ

Також, політолог наголосив, що інші партнери, зокрема Велика Британія та Франція, мають не менші можливості в оборонному та енергетичному секторах і можуть запропонувати Україні більш стратегічну співпрацю, ніж США.

"Там є такі самі компанії, як і американські компанії, а ви (США,-ред.) в порядку живої черги. Тим більше, у нас взаємозалежність є від Британії та французів, які можуть, наприклад, надати нам ядерні гарантії, чи війська надіслати. А ви навіщо тут взагалі потрібні? Ви йдете в порядку живої живої черги. От і все",- додав Загородній.

Перевагою угоди Загородній називає дозвіл на продаж зброї, однак наголошує: без гарантованих постачань чи підтримки вона не матиме практичного сенсу.

Переваги - те, що починається продаж зброї, а все інше - не має значення. Ні, угода гарно написана, але в якому контексті? Вона написана в гарному контексті, нічого не зрозуміло, але дуже цікаво - зазначив Загородній.

На думку Загороднього, фонд не може стати інструментом політичного тиску з боку США в майбутньому. Також він додав, що ключове для України зараз — це розвиток вітчизняного оборонного виробництва

"Ми повинні розуміти, що чим більше ми будемо незалежні виробництвом нашої зброї, ракет, робити власний комплекс аналогії патріотів, комплекси ППО, а такі роботи ведуться, наприклад, не обов'язково з американцями. Тож тиснути немає ніякого сенсу", - пояснив експерт.

Читайте також: Трамп планує активізувати глибоководний видобуток критично важливих копалин

Як працюватиме Фонд

У Інвестиційному фонді відбудови Україна та США будуть на рівні 50/50. Тобто жодна із сторін не матиме переважаючого голосу, що означатиме рівноправне партнерство двох сторін.

Кошти з Фонду будуть інвестуватися виключно в Україну, йдеться про відновлення інфраструктури. І ніяких боргових зобовʼязань нашої країни перед Сполученими Штатами не буде. Водночас передбачається, що угода дозволить обом країнам збільшити свій економічний потенціал.

Також, перші 10 років, прибуток між Україною та США не розподілятимуться, а будуть задіяні в реінвестуванні української економіки.

Поруч не буде “поганих гравців”: Трамп пояснив, чому Україні вигідна присутність США на місцях видобутку копалин

Які ресурси має Україна

За інформацією з "Інвестиційного атласу надрокористувача" Державної служби геології та надр, в Україні є значні запаси літію, титану та рідкісних металів.

Так, наприклад, запаси літію в Україні складають близько третини від загальних запасів Європи та приблизно 3% від світових. І на сьогодні розвідано три родовища з вмістом оксиду літію від 1,1% до 1,4%, й одна попередньо вивчена ділянка, наявні декілька літієвих рудопроявів.

Також, Україна входить до десятки провідних країн за запасами титану, що забезпечує 7% його світового видобутку. Зокрема, в нашій країні є 28 розсипних та корінних родовищ. На 7 родовищах видобувають руду, яку переробляють на 400-900 тис. т концентрату переважно для експорту. Чотири родовища є обʼєктами приватизації разом з Обʼєднаною гірничо-хімічною компанією.

Значними є ресурси рідкоземельних та рідкісних металів, зокрема танталу, ніобію та берилію. Офіційно обліковано кілька комплексних родовищ цих металів, зокрема на Новополтавському родовищі апатитових руд, що може стати важливим джерелом для розвитку рідкоземельної галузі в майбутньому.

Рідкоземельні ресурси України: чому в них зацікавлений Трамп і яка вигода для нашої країни

Нагадаємо

1 травня Україна підписала угоду зі Сполученими Штатами Америки про створення Інвестиційного фонду відбудови. Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, Фонд залучатиме глобальні інвестиції в нашу країну.