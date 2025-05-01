Рада ратифицирует соглашение по полезным ископаемым в течение недели - СМИ

Верховная Рада ратифицирует соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной в течение недели. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на неназванного чиновника администрации президента США, передает УНН.

По его словам, все три документа соглашения были подписаны в среду, и отметил, что 50% роялти будет поступать от новых проектов по природным ресурсам в Украине, а не только от редкоземельных полезных ископаемых.

Народный депутат Ярослав Железняк заявлял, что ратификация соглашения в Верховной Раде состоится не на этой, и даже не на следующей неделе.

В Раде рассказали, когда могут ратифицировать соглашение с США о полезных ископаемых

Нардеп Алексей Гончаренко заявлял, что неизвестно, когда будут ратифицировать соглашение.

Во-первых, они разделили это соглашение на две части: одна из них будет техническая, которую еще не подписали. Теоретически должны вносить на рассмотрение сразу эти два соглашения вместе. Во-вторых, еще необходимы изменения в Бюджетный кодекс. За это тоже должна голосовать Рада. Я предполагаю, что эти изменения еще никто даже не начинал делать. Поэтому я даже не уверен в том, успеют ли подготовить что-то на следующую сессионную неделю