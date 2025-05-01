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Рада ратифицирует соглашение по полезным ископаемым в течение недели - СМИ

Киев • УНН

 • 2852 просмотра

Ожидается, что соглашение между Украиной и США по полезным ископаемым может быть ратифицировано в течение недели. Однако, нардепы отмечают, что это может произойти позже.

Рада ратифицирует соглашение по полезным ископаемым в течение недели - СМИ

Верховная Рада ратифицирует соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной в течение недели. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на неназванного чиновника администрации президента США, передает УНН.

Ожидается, что парламент Украины ратифицирует подписанные соглашения с США по полезным ископаемым в течение недели 

- заявил чиновник.

По его словам, все три документа соглашения были подписаны в среду, и отметил, что 50% роялти будет поступать от новых проектов по природным ресурсам в Украине, а не только от редкоземельных полезных ископаемых.

Дополнение

Народный депутат Ярослав Железняк заявлял, что ратификация соглашения в Верховной Раде состоится не на этой, и даже не на следующей неделе.

Ближайшая дата это 13-15 мая, и то если успеют подать все в Раду. Межгосударственные соглашения имеют отдельные процедуры, которые трудно ускорить 

- сообщил Железняк.

В Раде рассказали, когда могут ратифицировать соглашение с США о полезных ископаемых01.05.25, 10:58 • 7038 просмотров

Нардеп Алексей Гончаренко заявлял, что неизвестно, когда будут ратифицировать соглашение.

Во-первых, они разделили это соглашение на две части: одна из них будет техническая, которую еще не подписали. Теоретически должны вносить на рассмотрение сразу эти два соглашения вместе. Во-вторых, еще необходимы изменения в Бюджетный кодекс. За это тоже должна голосовать Рада. Я предполагаю, что эти изменения еще никто даже не начинал делать. Поэтому я даже не уверен в том, успеют ли подготовить что-то на следующую сессионную неделю 

- сообщал Гончаренко.

Напомним

Украина подписала соглашение с Соединенными Штатами Америки о создании Инвестиционного фонда восстановления.

В соглашении о создании инвестиционного фонда восстановления, которое подписали Украина и США, или, как его называют, соглашении о полезных ископаемых, речь идет о 57 стратегически важных минералах на территории Украины. Среди них - литий, уран, графит, титан, кобальт, марганец, никель, редкоземельные элементы, а также нефть и природный газ.

Павел Башинский

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