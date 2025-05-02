Кабмин подал в Раду законопроект о ратификации соглашения с США по ископаемым

Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект о ратификации Соглашения между Украиной и США о полезных ископаемых. Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук, информирует УНН.

Детали

"Кабинетом министров Украины, как субъектом законодательной инициативы, зарегистрировано в Верховной Раде Украины: Проект Закона "О ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки о создании Американо-Украинского инвестиционного фонда восстановления", - написал Мельничук.

Согласно информации на сайте Верховной Рады, законопроект имеет регистрационный номер 0309. Его автором значится премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним

Издание Sky News со ссылкой на неназванного чиновника администрации президента США сообщило, что Верховная Рада ратифицирует соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной в течение недели.

Народный депутат Ярослав Железняк заявлял, что ратификация соглашения в Верховной Раде состоится не на этой, и даже не на следующей неделе.

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