Кабмин подал в Раду законопроект о ратификации соглашения с США по ископаемым

$41.470.09
47.170.12
ukenru
"Серый" импорт электроники уничтожает легальный бизнес - адвокат о схемах на рынке
Эксклюзив
1 мая, 14:27 • 36594 просмотра

"Серый" импорт электроники уничтожает легальный бизнес - адвокат о схемах на рынке

1 мая, 12:24 • 91173 просмотра

Арестович, Олешко и Бондаренко: Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО

Эксклюзив
1 мая, 11:10 • 95654 просмотра

Институт-двойник: как семья главы "Госзембанка" Ярославского превратила госпредприятие в Виннице в частный бизнес

1 мая, 10:25 • 106974 просмотра

Охватывает 57 минералов, в том числе уран, литий и золото: появился текст соглашения между Украиной и США

Эксклюзив
1 мая, 08:40 • 112824 просмотра

Подписание соглашения между США и Украиной: политолог указал на нюансы

1 мая, 04:00 • 289329 просмотра

Тарифы, светофоры, добавки к пенсиям и стипендиям для курсантов: что изменится для украинцев с 1 мая

30 апреля, 21:58 • 155105 просмотра

Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления – официально

30 апреля, 15:17 • 170668 просмотра

Будет точечным: в Минобороны разъяснили все детали о разбронировании медработников

Эксклюзив
30 апреля, 09:29 • 226236 просмотра

Индия и Пакистан: политолог рассказал, назревает ли новая война и как это повлияет на Украину

30 апреля, 08:44 • 255015 просмотра

Рада продлила срок добровольного возвращения военных из СЗЧ до 30 августа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+6°
1.3м/с
67%
754 мм
Популярные новости

После фильмов Феррары и Херцога: режиссер Такаши Миике снимет новую версию "Плохого лейтенанта"

1 мая, 14:10 • 24630 просмотра

"Главный мастер сделок": в Белом доме похвалили Трампа после договоренности с Украиной

1 мая, 14:52 • 10586 просмотра

Насиловал малолетних детей на частных уроках: в Полтаве будут судить преподавателя вокала

1 мая, 15:07 • 10720 просмотра

Поезд Укрзализныци стал арт-объектом: известная американская художница представила свою работу на стенах поезда Интерсити

1 мая, 15:08 • 10942 просмотра

Хейли Бибер появилась на светском мероприятии в Нью-Йорке после скандала в сети по поводу подражания Селене Гомес

1 мая, 16:52 • 16743 просмотра
публикации

Майский шашлык: 5 простых рецептов для идеального отдыха на природе

1 мая, 13:44 • 96413 просмотра

Удержать корни: как Украине удалось сохранить крымские научные достижения растениеводства

1 мая, 09:26 • 194861 просмотра

Тарифы, светофоры, добавки к пенсиям и стипендиям для курсантов: что изменится для украинцев с 1 мая

1 мая, 04:00 • 289329 просмотра

Дума называет реформу “угрозой”, а эксперты - необходимостью: что происходит с изменениями в АРМА

30 апреля, 15:42 • 223296 просмотра

Хлеб, масло, черешня: что общего между вашим меню и аграрной наукой Украины?

30 апреля, 13:19 • 257570 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Дональд Трамп

Михаил Федоров

Папа Франциск

Актуальные места

Украина

Киев

Соединенные Штаты

Франция

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Оззи Осборн усиленно готовится к концерту Back to the Beginning несмотря на проблемы со здоровьем

19:32 • 3652 просмотра

"Этот ребенок стирает меня с экрана": Кит Харингтон вспомнил работу в кадре с Беллой Рамзи в "Игре престолов"

19:09 • 5720 просмотра

Хейли Бибер появилась на светском мероприятии в Нью-Йорке после скандала в сети по поводу подражания Селене Гомес

1 мая, 16:52 • 16786 просмотра

После фильмов Феррары и Херцога: режиссер Такаши Миике снимет новую версию "Плохого лейтенанта"

1 мая, 14:10 • 24671 просмотра

Дочь Де Ниро объявила о своем трансгендерном переходе: как отреагировал звездный папа

1 мая, 13:28 • 27898 просмотра
Актуальное

Старлинк

Шахед-136

Телеграмма

9К720 Искандер

Rockwell B-1 Lancer

Кабмин подал в Раду законопроект о ратификации соглашения с США по ископаемым

Киев • УНН

 • 228 просмотра

Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект о ратификации соглашения между Украиной и США по полезным ископаемым. Автором законопроекта является премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кабмин подал в Раду законопроект о ратификации соглашения с США по ископаемым

Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект о ратификации Соглашения между Украиной и США о полезных ископаемых. Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук, информирует УНН.

Детали

"Кабинетом министров Украины, как субъектом законодательной инициативы, зарегистрировано в Верховной Раде Украины: Проект Закона "О ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки о создании Американо-Украинского инвестиционного фонда восстановления", - написал Мельничук.

Согласно информации на сайте Верховной Рады, законопроект имеет регистрационный номер 0309. Его автором значится премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним

Издание Sky News со ссылкой на неназванного чиновника администрации президента США сообщило, что Верховная Рада ратифицирует соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной в течение недели.

Народный депутат Ярослав Железняк заявлял, что ратификация соглашения в Верховной Раде состоится не на этой, и даже не на следующей неделе.

США и Украина могут ждать прибыли от соглашения о минералах десятилетие или больше - Reuters02.05.25, 01:40 • 374 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Экономикаполитика
Верховная Рада
Соединенные Штаты
Украина
Денис Шмыгаль
Brent
$61.83
Bitcoin
$96,497.30
S&P 500
$5,634.87
Tesla
$282.81
Газ TTF
$32.15
Золото
$3,246.10
Ethereum
$1,838.09