Ексклюзив
08:10
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
06:59 • 5574 перегляди
Умєров розкрив деталі мирних переговорів з представниками Трампа у США: сьогодні звіт Зеленському
7 грудня, 17:16 • 20328 перегляди
"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуниPhoto
7 грудня, 16:33 • 33008 перегляди
В Україні будуть продовжувати відключати світло: графіки на понеділок, 8 грудня
7 грудня, 14:41 • 30361 перегляди
росіяни змінили тактику ударів по Україні: під загрозою об'єкти, що досі вважалися недоторканними
7 грудня, 11:06 • 34645 перегляди
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на ХарківщиніPhoto
6 грудня, 20:45 • 56993 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 66253 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 69068 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 59998 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня

Київ • УНН

 • 6476 перегляди

Астролог Ксенія Базиленко прогнозує тиждень, що мине під впливом Меркурія, з напруженими та доленосними аспектами. Очікуються інформаційні вкиди, скандали, природні аномалії, підвищена аварійність та воєнна ескалація, особливо 10-11 грудня.

Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня

Цей тиждень можна сміливо назвати меркуріанським — саме Меркурій задає тон подіям, формуючи надзвичайно напружені та доленосні аспекти. Його рух визначатиме інформаційне поле, політичні процеси, роботу державних структур і навіть перебіг воєнних дій. Про це, а також про те, що приготували зірки для кожного знаку Зодіаку, спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

Хронологія руху Меркурія та його вплив

8 грудня — Меркурій набирає швидкість.

Перший день тижня відкриває перед нами позитивні можливості:

  • проводити важливі перемовини;
    • вдалі публічні виступи;
      • скласти іспити;
        • робити чіткі висновки та планувати майбутнє.

          Це найконструктивніший день тижня, каже астролог.

          10-11 грудня — Меркурій у з’єднанні з Чорним Місяцем (Ліліт) в опозиції до Урану.

          "Це найнебезпечніший період тижня, і саме він формує головні потрясіння", - розповіла Ксенія Базиленко.

          З’єднання планет принесе нам:

          • вибухову брехню, інформаційні вкиди;
            • скандали, які миттєво охоплять інформаційний простір;
              • провокації;
                • природні аномалії, ризик ураганів, землетрусів;
                  • підвищену аварійність на транспорті, особливо в авіації;
                    • небезпеку ударів із повітря.

                      У цей період, за словами астролога, складно буде укласти якісь угоди, адже все буде перекручуватися, домовленості руйнуватимуться.

                      Люди в ці дні відчуватимуть напругу, можливі емоційні зриви, неправильні рішення, буде багато невиправданих ілюзій та обману.

                      12 грудня — Меркурій переходить у знак Стрільця.

                      "Після глибини та темряви Скорпіона Меркурій піднімається у Стрільця, і думки стають ширшими, яснішими, але… це станеться після найважчого піку тижня, тому відчуття полегшення прийде поступово", - вважає астролог Ксенія Базиленко.

                      14 грудня — Меркурій формує потужний аспект до Плутона.

                      Це день сили слова і сили думки. Можуть пролунати гучні заяви, міжнародні виступи, важливі аналітичні висновки.

                      "Але ці слова не виникають на порожньому місці — вони є наслідком попередніх скандалів і викриттів", - наголошує астролог.

                      Гороскоп України: тиждень скандалів, небезпек і воєнної напруги

                      Перша половина тижня може супроводжуватися воєнною ескалацією. Напружений аспект в астрологічній карті України означає можливе загострення на фронті, посилення обстрілів, виснаження ресурсів, а також тиск посилення тиску на військове керівництво.

                      Також протягом тижня в Україні можуть спалахувати політичні скандали та резонансній викриття, управлінські структури можуть зазнавати впливу кризових явищ, можливе падіння рівня довіри до влади та відставки у вищих ешелонах влади.

                      Особливо напруженими будуть для України 11 та 12 грудня. У ці дні окрім усіх ризиків, можливі тіньові домовленості.

                      "Якими б гучними не були слова сильних світу цього — реальних результатів вони не дадуть. Це інформаційний вибух, а не дипломатична домовленість", - наголошує астролог.

                      Надалі ситуація зміниться і ми відчуємо активізацію наших союзників та партнерів. Можливо надійдуть важливі ресурси, яких ми дуже потребуємо.

                      Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на тиждень 8-14 грудня

                      ОВЕН

                      Тиждень відкриє для тебе тему подорожей, навчання, нових горизонтів. Хочеться рухатися, розширювати світ, робити сміливі кроки. Але емоції можуть бути різкими.

                      Порада: стримуй імпульсивність. Плануй заздалегідь – це дасть кращий результат.

                      ТЕЛЕЦЬ

                      Виникатимуть напружені ситуації, пов’язані з фінансами, боргами чи відповідальністю. Піднімуться теми, які давно відкладались.

                      Порада: не ухвалюй рішень під впливом емоцій. Уникай ризиків, не поспішай.

                      БЛИЗНЮКИ

                      У центрі уваги – стосунки. Гострі розмови, повернення до незакритих тем. Цей період дасть можливість усе прояснити або ж загострити ситуацію.

                      Порада: дай іншим висловитися. Слухай уважно – це допоможе уникнути сварок.

                      РАК

                      Ти відчуватимеш гармонію. Буде легше домовлятися, вирішувати робочі питання, наводити порядок у справах.

                      Порада: використовуй цей період для важливих зустрічей і розмов. Твоє слово зараз має вагу.

                      ЛЕВ

                      Буде багато активності, творчих ідей, бажання отримати більше радості й уваги. Але можливі емоційні гойдалки.

                      Порада: не реагуй різко на дрібниці. Дозволь собі відпочити і знайти натхнення у простих речах.

                      ДІВА

                      Домашні справи, родинні питання, майно – все це вийде на перший план. На тебе можуть чекати напружені розмови.

                      Порада: не бери все на себе. Розподіли обов’язки і створи спокій у своєму просторі.

                      ТЕРЕЗИ

                      Тиждень наповнений новинами, переписками, поїздками, навчанням. Але інформація, яку ти отримуватимеш, може бути суперечливою.

                      Порада: уважно все перевіряй, особливо цифри, документи й обіцянки інших людей.

                      СКОРПІОН

                      Фінансова сфера буде найактивнішою. Можуть порушуватися питання стабільності, витрат, старих обіцянок.

                      Порада: будь обережним з великими покупками. За можливості відклади їх.

                      СТРІЛЕЦЬ

                      Ти в центрі подій – енергії багато, але вона може бути хаотичною. Хочеться всього і одразу.

                      Порада: не провокуй конфлікти. Зосередься на головному і результат порадує.

                      КОЗОРІГ

                      Тиждень підштовхує до внутрішнього аналізу. Можеш відчути втому або бажання побути на самоті.

                      Порада: бережи сили. Не бери на себе зайвого – твій ресурс зараз дуже цінний.

                      ВОДОЛІЙ

                      З’являться нові можливості, пропозиції, ідеї. Люди тягнуться до тебе, хочуть співпрацювати.

                      Порада: вибирай тільки ті проєкти, які мають перспективу.

                      РИБИ

                      Тиждень важливий для роботи й кар’єри. Можуть виникати ситуації, у яких необхідно продемонструвати характер або ухвалити рішення.

                      Порада: будь стриманим та уважним у спілкуванні. Уникай конфліктів – це збереже твій авторитет.

                      Лілія Подоляк

                      СуспільствоУНН LiteПублікації
