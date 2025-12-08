Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня

Цей тиждень можна сміливо назвати меркуріанським — саме Меркурій задає тон подіям, формуючи надзвичайно напружені та доленосні аспекти. Його рух визначатиме інформаційне поле, політичні процеси, роботу державних структур і навіть перебіг воєнних дій. Про це, а також про те, що приготували зірки для кожного знаку Зодіаку, спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

Хронологія руху Меркурія та його вплив

8 грудня — Меркурій набирає швидкість.

Перший день тижня відкриває перед нами позитивні можливості:

проводити важливі перемовини;

вдалі публічні виступи;

скласти іспити;

робити чіткі висновки та планувати майбутнє.

Це найконструктивніший день тижня, каже астролог.

10-11 грудня — Меркурій у з’єднанні з Чорним Місяцем (Ліліт) в опозиції до Урану.

"Це найнебезпечніший період тижня, і саме він формує головні потрясіння", - розповіла Ксенія Базиленко.

З’єднання планет принесе нам:

вибухову брехню, інформаційні вкиди;

скандали, які миттєво охоплять інформаційний простір;

провокації;

природні аномалії, ризик ураганів, землетрусів;

підвищену аварійність на транспорті, особливо в авіації;

небезпеку ударів із повітря.

У цей період, за словами астролога, складно буде укласти якісь угоди, адже все буде перекручуватися, домовленості руйнуватимуться.

Люди в ці дні відчуватимуть напругу, можливі емоційні зриви, неправильні рішення, буде багато невиправданих ілюзій та обману.

12 грудня — Меркурій переходить у знак Стрільця.

"Після глибини та темряви Скорпіона Меркурій піднімається у Стрільця, і думки стають ширшими, яснішими, але… це станеться після найважчого піку тижня, тому відчуття полегшення прийде поступово", - вважає астролог Ксенія Базиленко.

14 грудня — Меркурій формує потужний аспект до Плутона.

Це день сили слова і сили думки. Можуть пролунати гучні заяви, міжнародні виступи, важливі аналітичні висновки.

"Але ці слова не виникають на порожньому місці — вони є наслідком попередніх скандалів і викриттів", - наголошує астролог.

Гороскоп України: тиждень скандалів, небезпек і воєнної напруги

Перша половина тижня може супроводжуватися воєнною ескалацією. Напружений аспект в астрологічній карті України означає можливе загострення на фронті, посилення обстрілів, виснаження ресурсів, а також тиск посилення тиску на військове керівництво.

Також протягом тижня в Україні можуть спалахувати політичні скандали та резонансній викриття, управлінські структури можуть зазнавати впливу кризових явищ, можливе падіння рівня довіри до влади та відставки у вищих ешелонах влади.

Особливо напруженими будуть для України 11 та 12 грудня. У ці дні окрім усіх ризиків, можливі тіньові домовленості.

"Якими б гучними не були слова сильних світу цього — реальних результатів вони не дадуть. Це інформаційний вибух, а не дипломатична домовленість", - наголошує астролог.

Надалі ситуація зміниться і ми відчуємо активізацію наших союзників та партнерів. Можливо надійдуть важливі ресурси, яких ми дуже потребуємо.

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на тиждень 8-14 грудня

ОВЕН

Тиждень відкриє для тебе тему подорожей, навчання, нових горизонтів. Хочеться рухатися, розширювати світ, робити сміливі кроки. Але емоції можуть бути різкими.

Порада: стримуй імпульсивність. Плануй заздалегідь – це дасть кращий результат.

ТЕЛЕЦЬ

Виникатимуть напружені ситуації, пов’язані з фінансами, боргами чи відповідальністю. Піднімуться теми, які давно відкладались.

Порада: не ухвалюй рішень під впливом емоцій. Уникай ризиків, не поспішай.

БЛИЗНЮКИ

У центрі уваги – стосунки. Гострі розмови, повернення до незакритих тем. Цей період дасть можливість усе прояснити або ж загострити ситуацію.

Порада: дай іншим висловитися. Слухай уважно – це допоможе уникнути сварок.

РАК

Ти відчуватимеш гармонію. Буде легше домовлятися, вирішувати робочі питання, наводити порядок у справах.

Порада: використовуй цей період для важливих зустрічей і розмов. Твоє слово зараз має вагу.

ЛЕВ

Буде багато активності, творчих ідей, бажання отримати більше радості й уваги. Але можливі емоційні гойдалки.

Порада: не реагуй різко на дрібниці. Дозволь собі відпочити і знайти натхнення у простих речах.

ДІВА

Домашні справи, родинні питання, майно – все це вийде на перший план. На тебе можуть чекати напружені розмови.

Порада: не бери все на себе. Розподіли обов’язки і створи спокій у своєму просторі.

ТЕРЕЗИ

Тиждень наповнений новинами, переписками, поїздками, навчанням. Але інформація, яку ти отримуватимеш, може бути суперечливою.

Порада: уважно все перевіряй, особливо цифри, документи й обіцянки інших людей.

СКОРПІОН

Фінансова сфера буде найактивнішою. Можуть порушуватися питання стабільності, витрат, старих обіцянок.

Порада: будь обережним з великими покупками. За можливості відклади їх.

СТРІЛЕЦЬ

Ти в центрі подій – енергії багато, але вона може бути хаотичною. Хочеться всього і одразу.

Порада: не провокуй конфлікти. Зосередься на головному і результат порадує.

КОЗОРІГ

Тиждень підштовхує до внутрішнього аналізу. Можеш відчути втому або бажання побути на самоті.

Порада: бережи сили. Не бери на себе зайвого – твій ресурс зараз дуже цінний.

ВОДОЛІЙ

З’являться нові можливості, пропозиції, ідеї. Люди тягнуться до тебе, хочуть співпрацювати.

Порада: вибирай тільки ті проєкти, які мають перспективу.

РИБИ

Тиждень важливий для роботи й кар’єри. Можуть виникати ситуації, у яких необхідно продемонструвати характер або ухвалити рішення.

Порада: будь стриманим та уважним у спілкуванні. Уникай конфліктів – це збереже твій авторитет.