Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Київ • УНН
Астролог Ксенія Базиленко прогнозує тиждень, що мине під впливом Меркурія, з напруженими та доленосними аспектами. Очікуються інформаційні вкиди, скандали, природні аномалії, підвищена аварійність та воєнна ескалація, особливо 10-11 грудня.
Цей тиждень можна сміливо назвати меркуріанським — саме Меркурій задає тон подіям, формуючи надзвичайно напружені та доленосні аспекти. Його рух визначатиме інформаційне поле, політичні процеси, роботу державних структур і навіть перебіг воєнних дій. Про це, а також про те, що приготували зірки для кожного знаку Зодіаку, спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.
Хронологія руху Меркурія та його вплив
8 грудня — Меркурій набирає швидкість.
Перший день тижня відкриває перед нами позитивні можливості:
- проводити важливі перемовини;
- вдалі публічні виступи;
- скласти іспити;
- робити чіткі висновки та планувати майбутнє.
Це найконструктивніший день тижня, каже астролог.
10-11 грудня — Меркурій у з’єднанні з Чорним Місяцем (Ліліт) в опозиції до Урану.
"Це найнебезпечніший період тижня, і саме він формує головні потрясіння", - розповіла Ксенія Базиленко.
З’єднання планет принесе нам:
- вибухову брехню, інформаційні вкиди;
- скандали, які миттєво охоплять інформаційний простір;
- провокації;
- природні аномалії, ризик ураганів, землетрусів;
- підвищену аварійність на транспорті, особливо в авіації;
- небезпеку ударів із повітря.
У цей період, за словами астролога, складно буде укласти якісь угоди, адже все буде перекручуватися, домовленості руйнуватимуться.
Люди в ці дні відчуватимуть напругу, можливі емоційні зриви, неправильні рішення, буде багато невиправданих ілюзій та обману.
12 грудня — Меркурій переходить у знак Стрільця.
"Після глибини та темряви Скорпіона Меркурій піднімається у Стрільця, і думки стають ширшими, яснішими, але… це станеться після найважчого піку тижня, тому відчуття полегшення прийде поступово", - вважає астролог Ксенія Базиленко.
14 грудня — Меркурій формує потужний аспект до Плутона.
Це день сили слова і сили думки. Можуть пролунати гучні заяви, міжнародні виступи, важливі аналітичні висновки.
"Але ці слова не виникають на порожньому місці — вони є наслідком попередніх скандалів і викриттів", - наголошує астролог.
Гороскоп України: тиждень скандалів, небезпек і воєнної напруги
Перша половина тижня може супроводжуватися воєнною ескалацією. Напружений аспект в астрологічній карті України означає можливе загострення на фронті, посилення обстрілів, виснаження ресурсів, а також тиск посилення тиску на військове керівництво.
Також протягом тижня в Україні можуть спалахувати політичні скандали та резонансній викриття, управлінські структури можуть зазнавати впливу кризових явищ, можливе падіння рівня довіри до влади та відставки у вищих ешелонах влади.
Особливо напруженими будуть для України 11 та 12 грудня. У ці дні окрім усіх ризиків, можливі тіньові домовленості.
"Якими б гучними не були слова сильних світу цього — реальних результатів вони не дадуть. Це інформаційний вибух, а не дипломатична домовленість", - наголошує астролог.
Надалі ситуація зміниться і ми відчуємо активізацію наших союзників та партнерів. Можливо надійдуть важливі ресурси, яких ми дуже потребуємо.
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на тиждень 8-14 грудня
ОВЕН
Тиждень відкриє для тебе тему подорожей, навчання, нових горизонтів. Хочеться рухатися, розширювати світ, робити сміливі кроки. Але емоції можуть бути різкими.
Порада: стримуй імпульсивність. Плануй заздалегідь – це дасть кращий результат.
ТЕЛЕЦЬ
Виникатимуть напружені ситуації, пов’язані з фінансами, боргами чи відповідальністю. Піднімуться теми, які давно відкладались.
Порада: не ухвалюй рішень під впливом емоцій. Уникай ризиків, не поспішай.
БЛИЗНЮКИ
У центрі уваги – стосунки. Гострі розмови, повернення до незакритих тем. Цей період дасть можливість усе прояснити або ж загострити ситуацію.
Порада: дай іншим висловитися. Слухай уважно – це допоможе уникнути сварок.
РАК
Ти відчуватимеш гармонію. Буде легше домовлятися, вирішувати робочі питання, наводити порядок у справах.
Порада: використовуй цей період для важливих зустрічей і розмов. Твоє слово зараз має вагу.
ЛЕВ
Буде багато активності, творчих ідей, бажання отримати більше радості й уваги. Але можливі емоційні гойдалки.
Порада: не реагуй різко на дрібниці. Дозволь собі відпочити і знайти натхнення у простих речах.
ДІВА
Домашні справи, родинні питання, майно – все це вийде на перший план. На тебе можуть чекати напружені розмови.
Порада: не бери все на себе. Розподіли обов’язки і створи спокій у своєму просторі.
ТЕРЕЗИ
Тиждень наповнений новинами, переписками, поїздками, навчанням. Але інформація, яку ти отримуватимеш, може бути суперечливою.
Порада: уважно все перевіряй, особливо цифри, документи й обіцянки інших людей.
СКОРПІОН
Фінансова сфера буде найактивнішою. Можуть порушуватися питання стабільності, витрат, старих обіцянок.
Порада: будь обережним з великими покупками. За можливості відклади їх.
СТРІЛЕЦЬ
Ти в центрі подій – енергії багато, але вона може бути хаотичною. Хочеться всього і одразу.
Порада: не провокуй конфлікти. Зосередься на головному і результат порадує.
КОЗОРІГ
Тиждень підштовхує до внутрішнього аналізу. Можеш відчути втому або бажання побути на самоті.
Порада: бережи сили. Не бери на себе зайвого – твій ресурс зараз дуже цінний.
ВОДОЛІЙ
З’являться нові можливості, пропозиції, ідеї. Люди тягнуться до тебе, хочуть співпрацювати.
Порада: вибирай тільки ті проєкти, які мають перспективу.
РИБИ
Тиждень важливий для роботи й кар’єри. Можуть виникати ситуації, у яких необхідно продемонструвати характер або ухвалити рішення.
Порада: будь стриманим та уважним у спілкуванні. Уникай конфліктів – це збереже твій авторитет.