Умеров раскрыл детали мирных переговоров с представителями Трампа в США: сегодня отчет Зеленскому
7 декабря, 17:16
"Светом победим тьму": Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину, его получили пластуны
7 декабря, 16:33
В Украине будут продолжать отключать свет: графики на понедельник, 8 декабря
7 декабря, 14:41
россияне изменили тактику ударов по Украине: под угрозой объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными
7 декабря, 11:06
российские оккупанты разрушили плотину Печенежского водохранилища на Харьковщине
6 декабря, 20:45
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращение
6 декабря, 07:49
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традиции
5 декабря, 18:15
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Астролог Ксения Базиленко прогнозирует неделю, которая пройдет под влиянием Меркурия, с напряженными и судьбоносными аспектами. Ожидаются информационные вбросы, скандалы, природные аномалии, повышенная аварийность и военная эскалация, особенно 10-11 декабря.

Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря

Эту неделю можно смело назвать меркурианской — именно Меркурий задает тон событиям, формируя чрезвычайно напряженные и судьбоносные аспекты. Его движение будет определять информационное поле, политические процессы, работу государственных структур и даже ход военных действий. Об этом, а также о том, что приготовили звезды для каждого знака Зодиака, специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Хронология движения Меркурия и его влияние

8 декабря — Меркурий набирает скорость.

Первый день недели открывает перед нами позитивные возможности:

  • проводить важные переговоры;
    • удачные публичные выступления;
      • сдать экзамены;
        • делать четкие выводы и планировать будущее.

          Это самый конструктивный день недели, говорит астролог.

          10-11 декабря — Меркурий в соединении с Черной Луной (Лилит) в оппозиции к Урану.

          "Это самый опасный период недели, и именно он формирует главные потрясения", - рассказала Ксения Базиленко.

          Соединение планет принесет нам:

          • взрывную ложь, информационные вбросы;
            • скандалы, которые мгновенно охватят информационное пространство;
              • провокации;
                • природные аномалии, риск ураганов, землетрясений;
                  • повышенную аварийность на транспорте, особенно в авиации;
                    • опасность ударов с воздуха.

                      В этот период, по словам астролога, сложно будет заключить какие-либо соглашения, ведь все будет искажаться, договоренности будут разрушаться.

                      Люди в эти дни будут испытывать напряжение, возможны эмоциональные срывы, неправильные решения, будет много неоправданных иллюзий и обмана.

                      12 декабря — Меркурий переходит в знак Стрельца.

                      "После глубины и темноты Скорпиона Меркурий поднимается в Стрельца, и мысли становятся шире, яснее, но… это произойдет после самого тяжелого пика недели, поэтому ощущение облегчения придет постепенно", - считает астролог Ксения Базиленко.

                      14 декабря — Меркурий формирует мощный аспект к Плутону.

                      Это день силы слова и силы мысли. Могут прозвучать громкие заявления, международные выступления, важные аналитические выводы.

                      "Но эти слова не возникают на пустом месте — они являются следствием предыдущих скандалов и разоблачений", - подчеркивает астролог.

                      Гороскоп Украины: неделя скандалов, опасностей и военного напряжения

                      Первая половина недели может сопровождаться военной эскалацией. Напряженный аспект в астрологической карте Украины означает возможное обострение на фронте, усиление обстрелов, истощение ресурсов, а также усиление давления на военное руководство.

                      Также в течение недели в Украине могут вспыхивать политические скандалы и резонансные разоблачения, управленческие структуры могут испытывать влияние кризисных явлений, возможно падение уровня доверия к власти и отставки в высших эшелонах власти.

                      Особенно напряженными будут для Украины 11 и 12 декабря. В эти дни, помимо всех рисков, возможны теневые договоренности.

                      "Какими бы громкими ни были слова сильных мира сего — реальных результатов они не дадут. Это информационный взрыв, а не дипломатическая договоренность", - подчеркивает астролог.

                      В дальнейшем ситуация изменится, и мы почувствуем активизацию наших союзников и партнеров. Возможно, поступят важные ресурсы, в которых мы очень нуждаемся.

                      Гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю 8-14 декабря

                      ОВЕН

                      Неделя откроет для тебя тему путешествий, обучения, новых горизонтов. Хочется двигаться, расширять мир, делать смелые шаги. Но эмоции могут быть резкими.

                      Совет: сдерживай импульсивность. Планируй заранее – это даст лучший результат.

                      ТЕЛЕЦ

                      Будут возникать напряженные ситуации, связанные с финансами, долгами или ответственностью. Поднимутся темы, которые давно откладывались.

                      Совет: не принимай решений под влиянием эмоций. Избегай рисков, не спеши.

                      БЛИЗНЕЦЫ

                      В центре внимания – отношения. Острые разговоры, возвращение к незакрытым темам. Этот период даст возможность все прояснить или же обострить ситуацию.

                      Совет: дай другим высказаться. Слушай внимательно – это поможет избежать ссор.

                      РАК

                      Ты будешь чувствовать гармонию. Будет легче договариваться, решать рабочие вопросы, наводить порядок в делах.

                      Совет: используй этот период для важных встреч и разговоров. Твое слово сейчас имеет вес.

                      ЛЕВ

                      Будет много активности, творческих идей, желания получить больше радости и внимания. Но возможны эмоциональные качели.

                      Совет: не реагируй резко на мелочи. Позволь себе отдохнуть и найти вдохновение в простых вещах.

                      ДЕВА

                      Домашние дела, семейные вопросы, имущество – все это выйдет на первый план. Тебя могут ждать напряженные разговоры.

                      Совет: не бери все на себя. Распредели обязанности и создай спокойствие в своем пространстве.

                      ВЕСЫ

                      Неделя наполнена новостями, переписками, поездками, обучением. Но информация, которую ты будешь получать, может быть противоречивой.

                      Совет: внимательно все проверяй, особенно цифры, документы и обещания других людей.

                      СКОРПИОН

                      Финансовая сфера будет самой активной. Могут подниматься вопросы стабильности, расходов, старых обещаний.

                      Совет: будь осторожен с крупными покупками. По возможности отложи их.

                      СТРЕЛЕЦ

                      Ты в центре событий – энергии много, но она может быть хаотичной. Хочется всего и сразу.

                      Совет: не провоцируй конфликты. Сосредоточься на главном, и результат порадует.

                      КОЗЕРОГ

                      Неделя подталкивает к внутреннему анализу. Можешь почувствовать усталость или желание побыть в одиночестве.

                      Совет: береги силы. Не бери на себя лишнего – твой ресурс сейчас очень ценен.

                      ВОДОЛЕЙ

                      Появятся новые возможности, предложения, идеи. Люди тянутся к тебе, хотят сотрудничать.

                      Совет: выбирай только те проекты, которые имеют перспективу.

                      РЫБЫ

                      Неделя важна для работы и карьеры. Могут возникать ситуации, в которых необходимо продемонстрировать характер или принять решение.

                      Совет: будь сдержанным и внимательным в общении. Избегай конфликтов – это сохранит твой авторитет.

                      Лилия Подоляк

                      Общество
