Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Киев • УНН
Астролог Ксения Базиленко прогнозирует неделю, которая пройдет под влиянием Меркурия, с напряженными и судьбоносными аспектами. Ожидаются информационные вбросы, скандалы, природные аномалии, повышенная аварийность и военная эскалация, особенно 10-11 декабря.
Эту неделю можно смело назвать меркурианской — именно Меркурий задает тон событиям, формируя чрезвычайно напряженные и судьбоносные аспекты. Его движение будет определять информационное поле, политические процессы, работу государственных структур и даже ход военных действий. Об этом, а также о том, что приготовили звезды для каждого знака Зодиака, специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.
Хронология движения Меркурия и его влияние
8 декабря — Меркурий набирает скорость.
Первый день недели открывает перед нами позитивные возможности:
- проводить важные переговоры;
- удачные публичные выступления;
- сдать экзамены;
- делать четкие выводы и планировать будущее.
Это самый конструктивный день недели, говорит астролог.
10-11 декабря — Меркурий в соединении с Черной Луной (Лилит) в оппозиции к Урану.
"Это самый опасный период недели, и именно он формирует главные потрясения", - рассказала Ксения Базиленко.
Соединение планет принесет нам:
- взрывную ложь, информационные вбросы;
- скандалы, которые мгновенно охватят информационное пространство;
- провокации;
- природные аномалии, риск ураганов, землетрясений;
- повышенную аварийность на транспорте, особенно в авиации;
- опасность ударов с воздуха.
В этот период, по словам астролога, сложно будет заключить какие-либо соглашения, ведь все будет искажаться, договоренности будут разрушаться.
Люди в эти дни будут испытывать напряжение, возможны эмоциональные срывы, неправильные решения, будет много неоправданных иллюзий и обмана.
12 декабря — Меркурий переходит в знак Стрельца.
"После глубины и темноты Скорпиона Меркурий поднимается в Стрельца, и мысли становятся шире, яснее, но… это произойдет после самого тяжелого пика недели, поэтому ощущение облегчения придет постепенно", - считает астролог Ксения Базиленко.
14 декабря — Меркурий формирует мощный аспект к Плутону.
Это день силы слова и силы мысли. Могут прозвучать громкие заявления, международные выступления, важные аналитические выводы.
"Но эти слова не возникают на пустом месте — они являются следствием предыдущих скандалов и разоблачений", - подчеркивает астролог.
Гороскоп Украины: неделя скандалов, опасностей и военного напряжения
Первая половина недели может сопровождаться военной эскалацией. Напряженный аспект в астрологической карте Украины означает возможное обострение на фронте, усиление обстрелов, истощение ресурсов, а также усиление давления на военное руководство.
Также в течение недели в Украине могут вспыхивать политические скандалы и резонансные разоблачения, управленческие структуры могут испытывать влияние кризисных явлений, возможно падение уровня доверия к власти и отставки в высших эшелонах власти.
Особенно напряженными будут для Украины 11 и 12 декабря. В эти дни, помимо всех рисков, возможны теневые договоренности.
"Какими бы громкими ни были слова сильных мира сего — реальных результатов они не дадут. Это информационный взрыв, а не дипломатическая договоренность", - подчеркивает астролог.
В дальнейшем ситуация изменится, и мы почувствуем активизацию наших союзников и партнеров. Возможно, поступят важные ресурсы, в которых мы очень нуждаемся.
Гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю 8-14 декабря
ОВЕН
Неделя откроет для тебя тему путешествий, обучения, новых горизонтов. Хочется двигаться, расширять мир, делать смелые шаги. Но эмоции могут быть резкими.
Совет: сдерживай импульсивность. Планируй заранее – это даст лучший результат.
ТЕЛЕЦ
Будут возникать напряженные ситуации, связанные с финансами, долгами или ответственностью. Поднимутся темы, которые давно откладывались.
Совет: не принимай решений под влиянием эмоций. Избегай рисков, не спеши.
БЛИЗНЕЦЫ
В центре внимания – отношения. Острые разговоры, возвращение к незакрытым темам. Этот период даст возможность все прояснить или же обострить ситуацию.
Совет: дай другим высказаться. Слушай внимательно – это поможет избежать ссор.
РАК
Ты будешь чувствовать гармонию. Будет легче договариваться, решать рабочие вопросы, наводить порядок в делах.
Совет: используй этот период для важных встреч и разговоров. Твое слово сейчас имеет вес.
ЛЕВ
Будет много активности, творческих идей, желания получить больше радости и внимания. Но возможны эмоциональные качели.
Совет: не реагируй резко на мелочи. Позволь себе отдохнуть и найти вдохновение в простых вещах.
ДЕВА
Домашние дела, семейные вопросы, имущество – все это выйдет на первый план. Тебя могут ждать напряженные разговоры.
Совет: не бери все на себя. Распредели обязанности и создай спокойствие в своем пространстве.
ВЕСЫ
Неделя наполнена новостями, переписками, поездками, обучением. Но информация, которую ты будешь получать, может быть противоречивой.
Совет: внимательно все проверяй, особенно цифры, документы и обещания других людей.
СКОРПИОН
Финансовая сфера будет самой активной. Могут подниматься вопросы стабильности, расходов, старых обещаний.
Совет: будь осторожен с крупными покупками. По возможности отложи их.
СТРЕЛЕЦ
Ты в центре событий – энергии много, но она может быть хаотичной. Хочется всего и сразу.
Совет: не провоцируй конфликты. Сосредоточься на главном, и результат порадует.
КОЗЕРОГ
Неделя подталкивает к внутреннему анализу. Можешь почувствовать усталость или желание побыть в одиночестве.
Совет: береги силы. Не бери на себя лишнего – твой ресурс сейчас очень ценен.
ВОДОЛЕЙ
Появятся новые возможности, предложения, идеи. Люди тянутся к тебе, хотят сотрудничать.
Совет: выбирай только те проекты, которые имеют перспективу.
РЫБЫ
Неделя важна для работы и карьеры. Могут возникать ситуации, в которых необходимо продемонстрировать характер или принять решение.
Совет: будь сдержанным и внимательным в общении. Избегай конфликтов – это сохранит твой авторитет.