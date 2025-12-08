Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря

Эту неделю можно смело назвать меркурианской — именно Меркурий задает тон событиям, формируя чрезвычайно напряженные и судьбоносные аспекты. Его движение будет определять информационное поле, политические процессы, работу государственных структур и даже ход военных действий. Об этом, а также о том, что приготовили звезды для каждого знака Зодиака, специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Хронология движения Меркурия и его влияние

8 декабря — Меркурий набирает скорость.

Первый день недели открывает перед нами позитивные возможности:

проводить важные переговоры;

удачные публичные выступления;

сдать экзамены;

делать четкие выводы и планировать будущее.

Это самый конструктивный день недели, говорит астролог.

10-11 декабря — Меркурий в соединении с Черной Луной (Лилит) в оппозиции к Урану.

"Это самый опасный период недели, и именно он формирует главные потрясения", - рассказала Ксения Базиленко.

Соединение планет принесет нам:

взрывную ложь, информационные вбросы;

скандалы, которые мгновенно охватят информационное пространство;

провокации;

природные аномалии, риск ураганов, землетрясений;

повышенную аварийность на транспорте, особенно в авиации;

опасность ударов с воздуха.

В этот период, по словам астролога, сложно будет заключить какие-либо соглашения, ведь все будет искажаться, договоренности будут разрушаться.

Люди в эти дни будут испытывать напряжение, возможны эмоциональные срывы, неправильные решения, будет много неоправданных иллюзий и обмана.

12 декабря — Меркурий переходит в знак Стрельца.

"После глубины и темноты Скорпиона Меркурий поднимается в Стрельца, и мысли становятся шире, яснее, но… это произойдет после самого тяжелого пика недели, поэтому ощущение облегчения придет постепенно", - считает астролог Ксения Базиленко.

14 декабря — Меркурий формирует мощный аспект к Плутону.

Это день силы слова и силы мысли. Могут прозвучать громкие заявления, международные выступления, важные аналитические выводы.

"Но эти слова не возникают на пустом месте — они являются следствием предыдущих скандалов и разоблачений", - подчеркивает астролог.

Гороскоп Украины: неделя скандалов, опасностей и военного напряжения

Первая половина недели может сопровождаться военной эскалацией. Напряженный аспект в астрологической карте Украины означает возможное обострение на фронте, усиление обстрелов, истощение ресурсов, а также усиление давления на военное руководство.

Также в течение недели в Украине могут вспыхивать политические скандалы и резонансные разоблачения, управленческие структуры могут испытывать влияние кризисных явлений, возможно падение уровня доверия к власти и отставки в высших эшелонах власти.

Особенно напряженными будут для Украины 11 и 12 декабря. В эти дни, помимо всех рисков, возможны теневые договоренности.

"Какими бы громкими ни были слова сильных мира сего — реальных результатов они не дадут. Это информационный взрыв, а не дипломатическая договоренность", - подчеркивает астролог.

В дальнейшем ситуация изменится, и мы почувствуем активизацию наших союзников и партнеров. Возможно, поступят важные ресурсы, в которых мы очень нуждаемся.

Гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю 8-14 декабря

ОВЕН

Неделя откроет для тебя тему путешествий, обучения, новых горизонтов. Хочется двигаться, расширять мир, делать смелые шаги. Но эмоции могут быть резкими.

Совет: сдерживай импульсивность. Планируй заранее – это даст лучший результат.

ТЕЛЕЦ

Будут возникать напряженные ситуации, связанные с финансами, долгами или ответственностью. Поднимутся темы, которые давно откладывались.

Совет: не принимай решений под влиянием эмоций. Избегай рисков, не спеши.

БЛИЗНЕЦЫ

В центре внимания – отношения. Острые разговоры, возвращение к незакрытым темам. Этот период даст возможность все прояснить или же обострить ситуацию.

Совет: дай другим высказаться. Слушай внимательно – это поможет избежать ссор.

РАК

Ты будешь чувствовать гармонию. Будет легче договариваться, решать рабочие вопросы, наводить порядок в делах.

Совет: используй этот период для важных встреч и разговоров. Твое слово сейчас имеет вес.

ЛЕВ

Будет много активности, творческих идей, желания получить больше радости и внимания. Но возможны эмоциональные качели.

Совет: не реагируй резко на мелочи. Позволь себе отдохнуть и найти вдохновение в простых вещах.

ДЕВА

Домашние дела, семейные вопросы, имущество – все это выйдет на первый план. Тебя могут ждать напряженные разговоры.

Совет: не бери все на себя. Распредели обязанности и создай спокойствие в своем пространстве.

ВЕСЫ

Неделя наполнена новостями, переписками, поездками, обучением. Но информация, которую ты будешь получать, может быть противоречивой.

Совет: внимательно все проверяй, особенно цифры, документы и обещания других людей.

СКОРПИОН

Финансовая сфера будет самой активной. Могут подниматься вопросы стабильности, расходов, старых обещаний.

Совет: будь осторожен с крупными покупками. По возможности отложи их.

СТРЕЛЕЦ

Ты в центре событий – энергии много, но она может быть хаотичной. Хочется всего и сразу.

Совет: не провоцируй конфликты. Сосредоточься на главном, и результат порадует.

КОЗЕРОГ

Неделя подталкивает к внутреннему анализу. Можешь почувствовать усталость или желание побыть в одиночестве.

Совет: береги силы. Не бери на себя лишнего – твой ресурс сейчас очень ценен.

ВОДОЛЕЙ

Появятся новые возможности, предложения, идеи. Люди тянутся к тебе, хотят сотрудничать.

Совет: выбирай только те проекты, которые имеют перспективу.

РЫБЫ

Неделя важна для работы и карьеры. Могут возникать ситуации, в которых необходимо продемонстрировать характер или принять решение.

Совет: будь сдержанным и внимательным в общении. Избегай конфликтов – это сохранит твой авторитет.