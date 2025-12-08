$42.060.13
Конгрес США виділив Україні 800 млн доларів допомоги на два роки - ЗМІ

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Конгрес США передбачив 800 мільйонів доларів допомоги Україні в оборонному бюджеті на два роки, виділяючи по 400 мільйонів доларів на 2026 та 2027 роки. Загальний оборонний бюджет США на 2026 рік складе 901 мільярд доларів.

Конгрес США передбачив 800 мільйонів доларів для допомоги Україні в межах свого оборонного бюджету на два роки. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Hill.

Деталі

У тексті законопроекту про оборонний бюджет (NDAA) включено розділ "Розширення та модифікація ініціативи з оборонної допомоги Україні". Він передбачає додаткові 400 мільйонів доларів фінансування на 2026 рік і стільки ж на 2027 рік.

Крім того, оборонний бюджет США на 2026 рік становитиме 901 мільярд доларів, тоді як президент Дональд Трамп раніше вимагав 892,6 мільярдів.

Також даний проект закону передбачає оцінку "військової стратегії, цілей та розстановки сил росії, які впливають на країни Індо-Тихоокеанського регіону", зокрема, на Китай.

Нагадаємо

Уряд Нідерландів пообіцяв виділити Україні додаткові 700 мільйонів євро. Гроші планують виділити з коштів, які залишилися у бюджетах міністерств оборони та закордонних справ.

