Ексклюзив
10:53
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
10:37
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
Ексклюзив
10:00
Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій
09:33
"20% дітей споживають електронні сигарети": лікарі заявляють про стрімке зростання нікотинової залежності серед підлітків
09:30
В Україні внесли зміни у бронювання для бізнесу: 45-денний механізм для ОПК і скасування 72-годинної перевірки
Ексклюзив
08:10
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
06:59
Умєров розкрив деталі мирних переговорів з представниками Трампа у США: сьогодні звіт Зеленському
7 грудня, 17:16
"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуниPhoto
7 грудня, 16:33
В Україні будуть продовжувати відключати світло: графіки на понеділок, 8 грудня
7 грудня, 14:41
росіяни змінили тактику ударів по Україні: під загрозою об'єкти, що досі вважалися недоторканними
Нідерланди виділять Україні 700 мільйонів євро з бюджетів Міноборони та МЗС

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Уряд Нідерландів пообіцяв надати Україні додаткові 700 мільйонів євро з коштів, що залишилися у бюджетах міністерств оборони та закордонних справ.

Нідерланди виділять Україні 700 мільйонів євро з бюджетів Міноборони та МЗС

Уряд Нідерландів пообіцяв виділити Україні додаткові 700 мільйонів євро із коштів, що залишилися у бюджетах міністерств оборони та закордонних справ, передає УНН із посиланням на Dutchnews.

Видання зауважує, що обіцяна Україні сума менша за 2 мільйони євро, відповідно до запиту, який подав до парламент минулого тижня лівий альянс GroenLinks-PvdA.

Прем'єр-міністр Дік Схооф стверджував, що рішення слід залишити на розсуд наступного уряду, але партії з більшістю місць у парламенті заявили у вівторок про готовність підтримати цю пропозицію.

Уряд зобов'язався виділяти Україні 3,5 мільярда євро на рік, але 2 мільйони євро з бюджету на 2026 рік уже було виділено цього року. GL-PvdA та інші партії заявили, що чинний кабінет міністрів має заповнити дефіцит.

Профіцит оборонного бюджету у розмірі 500 мільйонів євро обумовлений затримками в реалізації проектів та падінням курсу долара США щодо євро, що призвело до зниження вартості військової техніки.

Нідерланди виділяють ще €250 млн у межах PURL на американську зброю для України01.12.25, 12:48 • 3335 переглядiв

У бюджеті Міністерства закордонних справ також залишилося 200 мільйонів євро, більшість яких – це кошти, виділені Європейському фонду миру (European Peace Facility) – механізму військової допомоги Україні, заблокованому Угорщиною.

Міністр фінансів Елко Хайнен і міністр оборони Рубен Брекельманс у листі до парламенту попередили, що наступного року уряд Нідерландів знову "досягне межі своїх можливостей".

Проте вони написали: "Кабінет міністрів, як і раніше, прихильний до надання як військової, так і невоєнної підтримки Україні і ретельно опрацьовуватиме додаткові деталі для виконання пропозиції парламенту на початку наступного року".

У Києві відкрили Нідерландський оборонний кластер для підтримки бізнесу у сфері безпеки12.10.25, 17:01 • 4186 переглядiв

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Державний бюджет
Війна в Україні
Нідерланди
Угорщина
Україна