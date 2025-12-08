Нідерланди виділять Україні 700 мільйонів євро з бюджетів Міноборони та МЗС
Уряд Нідерландів пообіцяв надати Україні додаткові 700 мільйонів євро з коштів, що залишилися у бюджетах міністерств оборони та закордонних справ.
Видання зауважує, що обіцяна Україні сума менша за 2 мільйони євро, відповідно до запиту, який подав до парламент минулого тижня лівий альянс GroenLinks-PvdA.
Видання зауважує, що обіцяна Україні сума менша за 2 мільйони євро, відповідно до запиту, який подав до парламент минулого тижня лівий альянс GroenLinks-PvdA.
Прем'єр-міністр Дік Схооф стверджував, що рішення слід залишити на розсуд наступного уряду, але партії з більшістю місць у парламенті заявили у вівторок про готовність підтримати цю пропозицію.
Уряд зобов'язався виділяти Україні 3,5 мільярда євро на рік, але 2 мільйони євро з бюджету на 2026 рік уже було виділено цього року. GL-PvdA та інші партії заявили, що чинний кабінет міністрів має заповнити дефіцит.
Профіцит оборонного бюджету у розмірі 500 мільйонів євро обумовлений затримками в реалізації проектів та падінням курсу долара США щодо євро, що призвело до зниження вартості військової техніки.
У бюджеті Міністерства закордонних справ також залишилося 200 мільйонів євро, більшість яких – це кошти, виділені Європейському фонду миру (European Peace Facility) – механізму військової допомоги Україні, заблокованому Угорщиною.
Міністр фінансів Елко Хайнен і міністр оборони Рубен Брекельманс у листі до парламенту попередили, що наступного року уряд Нідерландів знову "досягне межі своїх можливостей".
Проте вони написали: "Кабінет міністрів, як і раніше, прихильний до надання як військової, так і невоєнної підтримки Україні і ретельно опрацьовуватиме додаткові деталі для виконання пропозиції парламенту на початку наступного року".
