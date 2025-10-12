У Києві відкрили Нідерландський оборонний кластер для підтримки бізнесу у сфері безпеки
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс офіційно відкрив Dutch Defence Cluster у Києві. Цей центр призначений для нідерландських компаній, що працюють у сфері оборони та безпеки в Україні, щоб ефективніше координувати їхні проєкти.
Брекельманс підкреслив, що зростає кількість нідерландських підприємств, зацікавлених у діяльності в Україні, і новий кластер допоможе їм ефективніше координувати проєкти та підтримку.
Для мене велика честь відкрити цей центр – це важливий крок для розвитку співпраці між нашими країнами
Ця ініціатива спрямована на поглиблення партнерства у сфері оборони та посилення технологічної та промислової взаємодії між Україною та Нідерландами.
