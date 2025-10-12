В Киеве открыли Нидерландский оборонный кластер для поддержки бизнеса в сфере безопасности
Киев • УНН
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс официально открыл Dutch Defence Cluster в Киеве. Этот центр предназначен для нидерландских компаний, работающих в сфере обороны и безопасности в Украине, чтобы эффективнее координировать их проекты.
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в Киеве официально открыл Dutch Defence Cluster – центр для нидерландских компаний, работающих в сфере обороны и безопасности в Украине. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.
Подробности
Брекельманс подчеркнул, что растет количество нидерландских предприятий, заинтересованных в деятельности в Украине, и новый кластер поможет им эффективнее координировать проекты и поддержку.
Для меня большая честь открыть этот центр – это важный шаг для развития сотрудничества между нашими странами
Эта инициатива направлена на углубление партнерства в сфере обороны и усиление технологического и промышленного взаимодействия между Украиной и Нидерландами.
Украина и Нидерланды подписали меморандум о совместном производстве дронов - Зеленский10.10.25, 19:25 • 4504 просмотра