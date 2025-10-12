В Киеве открыли Нидерландский оборонный кластер для поддержки бизнеса в сфере безопасности

$41.510.00
Эксклюзив
14:28 • 3926 просмотра
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
12:27 • 4818 просмотра
Украинские военные освободили от оккупантов Малые Щербаки в Запорожской областиVideo
11 октября, 16:00 • 60805 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo
11 октября, 14:06 • 88432 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
11 октября, 13:21 • 47679 просмотра
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
11 октября, 12:56 • 51422 просмотра
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
11 октября, 12:10 • 40158 просмотра
Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник
11 октября, 08:54 • 30044 просмотра
В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
10 октября, 19:08 • 37814 просмотра
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
10 октября, 17:04 • 44180 просмотра
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
Популярные новости
"Безосновательные и клеветнические": Куба отреагировала на обвинения в участии в войне в Украине12 октября, 05:46 • 3878 просмотра
Россия «заморозила» Фонд национального благосостояния: пенсии граждан РФ под угрозой12 октября, 07:19 • 10222 просмотра
Ибица и Форментера утопают в воде: непогода парализовала движение транспорта на островахPhoto12 октября, 07:41 • 11093 просмотра
Педофил и бывший фронтмен Lostprophets Иэн Уоткинс погиб в тюрьме после нападения12 октября, 08:59 • 4864 просмотра
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto11:24 • 7272 просмотра
публикации
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
Эксклюзив
14:28 • 3912 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo11 октября, 16:00 • 60793 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам 11 октября, 14:06 • 88420 просмотра
Финал Нацотбора на Детское Евровидение-2025: кто будет представлять Украину и где посмотреть11 октября, 08:00 • 40179 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto10 октября, 15:17 • 75449 просмотра
Реклама
Актуальное
В Киеве открыли Нидерландский оборонный кластер для поддержки бизнеса в сфере безопасности

Киев • УНН

 • 886 просмотра

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс официально открыл Dutch Defence Cluster в Киеве. Этот центр предназначен для нидерландских компаний, работающих в сфере обороны и безопасности в Украине, чтобы эффективнее координировать их проекты.

В Киеве открыли Нидерландский оборонный кластер для поддержки бизнеса в сфере безопасности

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в Киеве официально открыл Dutch Defence Cluster – центр для нидерландских компаний, работающих в сфере обороны и безопасности в Украине. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.

Подробности

Брекельманс подчеркнул, что растет количество нидерландских предприятий, заинтересованных в деятельности в Украине, и новый кластер поможет им эффективнее координировать проекты и поддержку. 

Для меня большая честь открыть этот центр – это важный шаг для развития сотрудничества между нашими странами 

– отметил министр.

Эта инициатива направлена на углубление партнерства в сфере обороны и усиление технологического и промышленного взаимодействия между Украиной и Нидерландами.

Украина и Нидерланды подписали меморандум о совместном производстве дронов - Зеленский10.10.25, 19:25 • 4504 просмотра

Степан Гафтко

Defence City
Нидерланды
Украина
Киев