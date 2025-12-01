Нідерланди виділяють ще €250 млн у межах PURL на американську зброю для України
Київ • УНН
Нідерланди надають Україні новий пакет військової допомоги обсягом 250 мільйонів євро через ініціативу PURL. Кошти підуть на закупівлю американської зброї, включаючи ППО та боєприпаси F-16.
Нідерланди виділяють новий пакет підтримки України обсягом 250 мільйонів євро через ініціативу PURL на закупівлю американської зброї, повідомили у міністерстві оборони країни, пише УНН.
Деталі
"Нідерланди роблять додатковий внесок обсягом 250 мільйонів євро військової допомоги Україні. Це робиться через PURL. Це включає зброю з арсеналу США, яка найбільше потрібна Україні, таку як ППО та боєприпаси F-16", - ідеться у повідомленні Міноборони Нідерландів.
Новий внесок щойно оголосив міністр оборони країни Рубен Брекельманс у Брюсселі.
"Пакети підтримки PURL містять ресурси, які Україні терміново потрібні і які неможливо забезпечити жодним іншим способом. До них належать обладнання та ракети для ППО, а також боєприпаси F-16 та безпілотні літальні системи", - ідеться у повідомленні.
Рубен Брекельманс вказав на російські атаки на вихідних і заявив: "Україні терміново потрібна більша військова підтримка, щоб захиститися від цих авіаударів та пережити сувору зиму. Завдяки цій підтримці обсягом 250 мільйонів євро через PURL, Нідерланди роблять суттєвий внесок".
"Мирні переговори не повинні відволікати від повної та масованої підтримки України, - продовжив міністр оборони Нідерландів. - Вкрай важливо підтримувати високий тиск на росію, як дипломатичними та економічними каналами, так і через військові поставки Україні. Це зміцнює позиції України за столом переговорів".
"Цим новим внеском Нідерланди вкотре демонструють, що наша підтримка продовжується безперервно. Вкрай важливо, щоб усі європейські союзники продовжували робити свій внесок. Зрештою, йдеться про безпеку всіх нас", - наголосив він.
Доповнення
На початку цього року Нідерланди, як зазначається, були першим партнером НАТО, який надав Україні повний пакет підтримки у межах PURL. Відтоді кілька інших союзників також зробили свій внесок.
Важливо залучити до програми PURL якнайбільше країн - Зеленський20.10.25, 12:50 • 2781 перегляд