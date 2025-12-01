$42.270.07
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
09:14 • 4226 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
07:43 • 13069 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
07:28 • 11564 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
06:00 • 20054 перегляди
"УЗ-3000", бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02 • 34529 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 47439 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у Маямі
30 листопада, 11:44 • 40953 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
30 листопада, 10:20 • 42079 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
30 листопада, 07:27 • 38853 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрони
Нідерланди виділяють ще €250 млн у межах PURL на американську зброю для України

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Нідерланди надають Україні новий пакет військової допомоги обсягом 250 мільйонів євро через ініціативу PURL. Кошти підуть на закупівлю американської зброї, включаючи ППО та боєприпаси F-16.

Нідерланди виділяють ще €250 млн у межах PURL на американську зброю для України

Нідерланди виділяють новий пакет підтримки України обсягом 250 мільйонів євро через ініціативу PURL на закупівлю американської зброї, повідомили у міністерстві оборони країни, пише УНН.

Деталі

"Нідерланди роблять додатковий внесок обсягом 250 мільйонів євро військової допомоги Україні. Це робиться через PURL. Це включає зброю з арсеналу США, яка найбільше потрібна Україні, таку як ППО та боєприпаси F-16", - ідеться у повідомленні Міноборони Нідерландів.

Новий внесок щойно оголосив міністр оборони країни Рубен Брекельманс у Брюсселі.

"Пакети підтримки PURL містять ресурси, які Україні терміново потрібні і які неможливо забезпечити жодним іншим способом. До них належать обладнання та ракети для ППО, а також боєприпаси F-16 та безпілотні літальні системи", - ідеться у повідомленні.

Рубен Брекельманс вказав на російські атаки на вихідних і заявив: "Україні терміново потрібна більша військова підтримка, щоб захиститися від цих авіаударів та пережити сувору зиму. Завдяки цій підтримці обсягом 250 мільйонів євро через PURL, Нідерланди роблять суттєвий внесок".

"Мирні переговори не повинні відволікати від повної та масованої підтримки України, - продовжив міністр оборони Нідерландів. - Вкрай важливо підтримувати високий тиск на росію, як дипломатичними та економічними каналами, так і через військові поставки Україні. Це зміцнює позиції України за столом переговорів".

"Цим новим внеском Нідерланди вкотре демонструють, що наша підтримка продовжується безперервно. Вкрай важливо, щоб усі європейські союзники продовжували робити свій внесок. Зрештою, йдеться про безпеку всіх нас", - наголосив він.

Доповнення

На початку цього року Нідерланди, як зазначається, були першим партнером НАТО, який надав Україні повний пакет підтримки у межах PURL. Відтоді кілька інших союзників також зробили свій внесок.

Важливо залучити до програми PURL якнайбільше країн - Зеленський20.10.25, 12:50 • 2781 перегляд

Юлія Шрамко

