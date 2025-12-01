Нидерланды выделяют еще €250 млн в рамках PURL на американское оружие для Украины
Киев • УНН
Нидерланды предоставляют Украине новый пакет военной помощи объемом 250 миллионов евро через инициативу PURL. Средства пойдут на закупку американского оружия, включая ПВО и боеприпасы F-16.
Нидерланды выделяют новый пакет поддержки Украины объемом 250 миллионов евро через инициативу PURL на закупку американского оружия, сообщили в министерстве обороны страны, пишет УНН.
Детали
"Нидерланды вносят дополнительный вклад объемом 250 миллионов евро военной помощи Украине. Это делается через PURL. Это включает оружие из арсенала США, которое больше всего нужно Украине, такое как ПВО и боеприпасы F-16", - говорится в сообщении Минобороны Нидерландов.
Новый вклад только что объявил министр обороны страны Рубен Брекельманс в Брюсселе.
"Пакеты поддержки PURL содержат ресурсы, которые Украине срочно нужны и которые невозможно обеспечить никаким другим способом. К ним относятся оборудование и ракеты для ПВО, а также боеприпасы F-16 и беспилотные летательные системы", - говорится в сообщении.
Рубен Брекельманс указал на российские атаки на выходных и заявил: "Украине срочно нужна большая военная поддержка, чтобы защититься от этих авиаударов и пережить суровую зиму. Благодаря этой поддержке объемом 250 миллионов евро через PURL, Нидерланды вносят существенный вклад".
"Мирные переговоры не должны отвлекать от полной и массированной поддержки Украины, - продолжил министр обороны Нидерландов. - Крайне важно поддерживать высокое давление на Россию, как дипломатическими и экономическими каналами, так и через военные поставки Украине. Это укрепляет позиции Украины за столом переговоров".
"Этим новым вкладом Нидерланды в очередной раз демонстрируют, что наша поддержка продолжается непрерывно. Крайне важно, чтобы все европейские союзники продолжали вносить свой вклад. В конце концов, речь идет о безопасности всех нас", - подчеркнул он.
Дополнение
В начале этого года Нидерланды, как отмечается, были первым партнером НАТО, который предоставил Украине полный пакет поддержки в рамках PURL. С тех пор несколько других союзников также внесли свой вклад.
