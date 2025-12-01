Нидерланды выделяют еще €250 млн в рамках PURL на американское оружие для Украины

$42.270.07
09:32 • 2492 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
09:14 • 4152 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
07:43 • 13008 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
07:28 • 11521 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
06:00 • 20005 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02 • 34515 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 47429 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 40952 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 42077 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 38850 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
Популярные новости
Коваленко: Россия будет стремиться уничтожить Украину и присоединить территории, пока Путин у власти1 декабря, 01:41 • 5922 просмотра
Украинские воины сорвали попытку россиян поднять "триколор" над зданием в ВолчанскеVideo1 декабря, 02:12 • 15538 просмотра
Переговоры во Флориде: вопрос гарантий безопасности для Киева остался нерешенным - WSJ1 декабря, 02:45 • 22907 просмотра
НАТО рассматривает возможность превентивного удара по россии - Financial Times1 декабря, 03:12 • 11598 просмотра
Боев на фронте за сутки стало меньше: какая ситуация на направлениях - карта от ГенштабаPhoto06:15 • 9590 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы09:30 • 2750 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
07:43 • 13029 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря06:00 • 20019 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 66080 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
28 ноября, 13:56 • 103405 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo08:53 • 3040 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 66080 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 51903 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 68250 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 87187 просмотра
Нидерланды выделяют еще €250 млн в рамках PURL на американское оружие для Украины

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Нидерланды предоставляют Украине новый пакет военной помощи объемом 250 миллионов евро через инициативу PURL. Средства пойдут на закупку американского оружия, включая ПВО и боеприпасы F-16.

Нидерланды выделяют еще €250 млн в рамках PURL на американское оружие для Украины

Нидерланды выделяют новый пакет поддержки Украины объемом 250 миллионов евро через инициативу PURL на закупку американского оружия, сообщили в министерстве обороны страны, пишет УНН.

Детали

"Нидерланды вносят дополнительный вклад объемом 250 миллионов евро военной помощи Украине. Это делается через PURL. Это включает оружие из арсенала США, которое больше всего нужно Украине, такое как ПВО и боеприпасы F-16", - говорится в сообщении Минобороны Нидерландов.

Новый вклад только что объявил министр обороны страны Рубен Брекельманс в Брюсселе.

"Пакеты поддержки PURL содержат ресурсы, которые Украине срочно нужны и которые невозможно обеспечить никаким другим способом. К ним относятся оборудование и ракеты для ПВО, а также боеприпасы F-16 и беспилотные летательные системы", - говорится в сообщении.

Рубен Брекельманс указал на российские атаки на выходных и заявил: "Украине срочно нужна большая военная поддержка, чтобы защититься от этих авиаударов и пережить суровую зиму. Благодаря этой поддержке объемом 250 миллионов евро через PURL, Нидерланды вносят существенный вклад".

"Мирные переговоры не должны отвлекать от полной и массированной поддержки Украины, - продолжил министр обороны Нидерландов. - Крайне важно поддерживать высокое давление на Россию, как дипломатическими и экономическими каналами, так и через военные поставки Украине. Это укрепляет позиции Украины за столом переговоров".

"Этим новым вкладом Нидерланды в очередной раз демонстрируют, что наша поддержка продолжается непрерывно. Крайне важно, чтобы все европейские союзники продолжали вносить свой вклад. В конце концов, речь идет о безопасности всех нас", - подчеркнул он.

Дополнение

В начале этого года Нидерланды, как отмечается, были первым партнером НАТО, который предоставил Украине полный пакет поддержки в рамках PURL. С тех пор несколько других союзников также внесли свой вклад.

Важно привлечь к программе PURL как можно больше стран - Зеленский20.10.25, 12:50 • 2781 просмотр

Юлия Шрамко

