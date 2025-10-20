Важно привлечь к программе PURL как можно больше стран - Зеленский

Украина покупает у Соединенных Штатов оружие по программе PURL. Сейчас одной из главных задач является привлечение к программе как можно большего количества стран, сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, пишет УНН.

Мы покупаем оружие через PURL. Других таких инициатив у нас пока нет. Это программа НАТО, и средства в нее вкладывают члены НАТО. Но она открыта, и это хорошо. И если быть откровенным: не все страны, даже те, что очень проукраинские в своей риторике и публично, сейчас присоединились к программе PURL. Именно поэтому есть такие сильные друзья, которые во второй раз начали платить деньги на поставки в рамках этой программы. Именно поэтому программа сегодня работает