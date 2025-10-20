Важно привлечь к программе PURL как можно больше стран - Зеленский
Киев • УНН
Украина покупает оружие у США по программе PURL, которая открыта для всех стран. Привлечение к ней как можно большего количества государств является одним из важнейших задач, подчеркнул Президент Зеленский.
Детали
Мы покупаем оружие через PURL. Других таких инициатив у нас пока нет. Это программа НАТО, и средства в нее вкладывают члены НАТО. Но она открыта, и это хорошо. И если быть откровенным: не все страны, даже те, что очень проукраинские в своей риторике и публично, сейчас присоединились к программе PURL. Именно поэтому есть такие сильные друзья, которые во второй раз начали платить деньги на поставки в рамках этой программы. Именно поэтому программа сегодня работает
Глава государства подчеркнул, что привлечение других стран к программе PURL является одной из важнейших задач.
Мне также нужно встретиться с некоторыми другими странами и проговорить в частности это. Я воспользуюсь возможностью, думаю, на неделе. И это один из важнейших вопросов для меня сейчас - привлечь больше стран. Эта программа очень важна, потому что позволяет нам покупать необходимое американское оружие, в частности ракеты для установок Patriot и кое-что другое, а также в целом помогает отношениям с США
Зеленский также уточнил, что российский диктатор Владимир Путин звонил Дональду Трампу из-за опасений, что Соединенные Штаты передадут Украине "Томагавки".
Да, из-за "томагавков", из-за риторики Президента Трампа о "Томагавках"
Дополнение
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина приблизилась к возможному окончанию войны. Впрочем, гарантий ее быстрого завершения нет. Глава государства отметил, что Дональд Трамп, на волне успеха на Ближнем Востоке, выражает желание закончить войну РФ против Украины.