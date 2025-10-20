Важно привлечь к программе PURL как можно больше стран - Зеленский

$41.730.10
48.760.24
ukenru
08:37 • 8620 просмотра
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
08:22 • 25837 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
08:16 • 14572 просмотра
Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде
Эксклюзив
07:13 • 18727 просмотра
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
20 октября, 04:24 • 21788 просмотра
Трамп до сих пор решает, давать ли Украине ракеты Tomahawk – Вэнс
20 октября, 02:26 • 24523 просмотра
Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать ДонбассVideo
19 октября, 18:24 • 63544 просмотра
Трамп призвал Зеленского принять условия Москвы, иначе Путин "уничтожит" Украину - FT
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 101262 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
19 октября, 14:19 • 53134 просмотра
Конец мира на Ближнем Востоке? Израиль нанес мощные авиаудары по Газе после атак боевиков - СМИVideo
19 октября, 09:24 • 47637 просмотра
россияне выпустили по Украине более 3270 ударных дронов и 1370 авиабомб за неделю - ЗеленскийVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.6м/с
76%
749мм
Популярные новости
Папа Лев XIV канонизировал первых святых из Венесуэлы: кто вошел в лик святыхPhoto20 октября, 01:06 • 15176 просмотра
В Египте нашли 4400-летнюю розовую дверь, которую невозможно открыть: подробности20 октября, 01:54 • 27768 просмотра
В Сумской области из-за обстрелов РФ повреждена железная дорога: задерживаются поезда20 октября, 04:49 • 24057 просмотра
Украина и США готовят контракт на поставку 25 систем Patriot - Зеленский07:56 • 9038 просмотра
Новая элита украинского бизнеса: рейтинг молодых предпринимателей, строящих глобальный бизнес, несмотря на войнуPhoto08:14 • 15254 просмотра
публикации
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления08:22 • 25862 просмотра
Новая элита украинского бизнеса: рейтинг молодых предпринимателей, строящих глобальный бизнес, несмотря на войнуPhoto08:14 • 15731 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 101273 просмотра
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминовPhoto19 октября, 08:35 • 68525 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 147444 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Андрій Єрмак
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Словакия
Европа
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 54685 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 56789 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 75735 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 74494 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 100666 просмотра
Актуальное
Дипломатка
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
МиГ-31
Financial Times

Важно привлечь к программе PURL как можно больше стран - Зеленский

Киев • УНН

 • 988 просмотра

Украина покупает оружие у США по программе PURL, которая открыта для всех стран. Привлечение к ней как можно большего количества государств является одним из важнейших задач, подчеркнул Президент Зеленский.

Важно привлечь к программе PURL как можно больше стран - Зеленский

Украина покупает у Соединенных Штатов оружие по программе PURL. Сейчас одной из главных задач является привлечение к программе как можно большего количества стран, сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, пишет УНН.

Детали

Мы покупаем оружие через PURL. Других таких инициатив у нас пока нет. Это программа НАТО, и средства в нее вкладывают члены НАТО. Но она открыта, и это хорошо. И если быть откровенным: не все страны, даже те, что очень проукраинские в своей риторике и публично, сейчас присоединились к программе PURL. Именно поэтому есть такие сильные друзья, которые во второй раз начали платить деньги на поставки в рамках этой программы. Именно поэтому программа сегодня работает

 - подчеркнул Зеленский. 

Глава государства подчеркнул, что привлечение других стран к программе PURL является одной из важнейших задач.

Мне также нужно встретиться с некоторыми другими странами и проговорить в частности это. Я воспользуюсь возможностью, думаю, на неделе. И это один из важнейших вопросов для меня сейчас - привлечь больше стран. Эта программа очень важна, потому что позволяет нам покупать необходимое американское оружие, в частности ракеты для установок Patriot и кое-что другое, а также в целом помогает отношениям с США

- добавил Владимир Зеленский.

Зеленский также уточнил, что российский диктатор Владимир Путин звонил Дональду Трампу из-за опасений, что Соединенные Штаты передадут Украине "Томагавки".

Да, из-за "томагавков", из-за риторики Президента Трампа о "Томагавках"

- заявил Зеленский, отвечая на вопрос журналиста.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина приблизилась к возможному окончанию войны. Впрочем, гарантий ее быстрого завершения нет. Глава государства отметил, что Дональд Трамп, на волне успеха на Ближнем Востоке, выражает желание закончить войну РФ против Украины.

Павел Зинченко

Политика
Выборы в США
Военное положение
Война в Украине
Владимир Путин
НАТО
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина