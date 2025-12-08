$42.060.13
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні

Київ • УНН

 • 340 перегляди

Президент України підсумував зустрічі в Лондоні з європейськими лідерами. Обговорено єдність союзників, гарантії безпеки, реконструкцію та подальшу оборонну підтримку України.

Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні

Президент України Володимир Зеленський, підсумовуючи зустрічі в Лондоні з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та європейськими лідерами, наголосив на важливості єдності союзників для досягнення миру та подальшої підтримки України. Про це український лідер написав у своєму Telegram-каналі після завершення переговорів, пише УНН.

Деталі

Дуже важливі речі на сьогодні – це єдність між Європою та Україною, а також єдність між Європою, Україною та Сполученими Штатами. Вдячний лідеру Великої Британії Кіру Стармеру, Франції – Емманюелю Макрону та Німеччини – Фрідріху Мерцу за організацію зустрічі та особистий внесок кожного на шляху до встановлення миру 

– написав Зеленський.

Він також повідомив, що сторони детально обговорили спільну дипломатичну роботу з американською стороною та узгодили спільну позицію щодо кількох ключових питань. Зокрема, йшлося про важливість гарантій безпеки, процес реконструкції та наступні кроки на шляху до миру.

Крім того, лідери окремо поспілкувалися про подальшу оборонну підтримку України. Глава держави подякував лідерам за "готовність бути з нашим народом та допомагати на шляху до наближення миру".

Степан Гафтко

