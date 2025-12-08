Зеленський завершив переговори в Лондоні та прямує до Брюсселя для зустрічі з лідерами НАТО та ЄС
Київ • УНН
Президент України завершив візит до Лондона, залишивши Даунінг-стріт після зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії. Тепер він прямує до Брюсселя для переговорів з лідерами НАТО та ЄС.
Президент України Володимир Зеленський завершив свій візит до Лондона, залишивши Даунінг-стріт після двосторонньої зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, і тепер прямує до Брюсселя, де планує провести переговори з ключовими європейськими союзниками. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.
Деталі
Свій візит до резиденції британського прем'єра український лідер завершив обіймами та прощанням.
У Брюсселі Володимир Зеленський має зустрітися з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та лідером Європейського Союзу Урсулою фон дер Ляєн.
Раніше сьогодні Президент Зеленський провів спільну зустріч з Кіром Стармером, Президентом Франції Еммануелем Макроном та німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом, після чого продовжив переговори лише з британським прем'єром.
