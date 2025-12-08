Зеленський завершив переговори в Лондоні та прямує до Брюсселя для зустрічі з лідерами НАТО та ЄС

$42.060.13
49.000.23
ukenru
14:55 • 6212 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
14:34 • 11190 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
13:22 • 16851 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
13:00 • 22356 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
12:25 • 23210 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
11:28 • 16203 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 26206 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
8 грудня, 10:37 • 13384 перегляди
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
Ексклюзив
8 грудня, 10:00 • 13443 перегляди
Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій
8 грудня, 09:33 • 13341 перегляди
"20% дітей споживають електронні сигарети": лікарі заявляють про стрімке зростання нікотинової залежності серед підлітків
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Дрони атакували низку російських регіонів, включаючи енгельс і саратов: ворожа ППО била по цивільних будинкахPhotoVideo8 грудня, 06:54 • 19137 перегляди
Війська рф атакували дронами Фастів на Київщині: показали наслідкиPhoto8 грудня, 07:35 • 8906 перегляди
Зеленський відклав призначення нового голови Офісу Президента до повернення з-за кордону - нардеп 8 грудня, 08:22 • 20573 перегляди
Сирський розкрив "вимогу часу" по БЗВП і вказав на важливість адаптації новобранців на тлі "значної частини СЗЧ"8 грудня, 09:07 • 6024 перегляди
У підрозділах рф загиблих на Покровському напрямку масово оформлюють як "СЗЧ" - "Атеш"8 грудня, 09:29 • 17697 перегляди
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Дональд Трамп
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Донецька область
Лондон
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Серіали
The Guardian

Зеленський завершив переговори в Лондоні та прямує до Брюсселя для зустрічі з лідерами НАТО та ЄС

Київ • УНН

 • 234 перегляди

Президент України завершив візит до Лондона, залишивши Даунінг-стріт після зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії. Тепер він прямує до Брюсселя для переговорів з лідерами НАТО та ЄС.

Зеленський завершив переговори в Лондоні та прямує до Брюсселя для зустрічі з лідерами НАТО та ЄС
Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський завершив свій візит до Лондона, залишивши Даунінг-стріт після двосторонньої зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, і тепер прямує до Брюсселя, де планує провести переговори з ключовими європейськими союзниками. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

Свій візит до резиденції британського прем'єра український лідер завершив обіймами та прощанням.

У Брюсселі Володимир Зеленський має зустрітися з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та лідером Європейського Союзу Урсулою фон дер Ляєн.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Раніше сьогодні Президент Зеленський провів спільну зустріч з Кіром Стармером, Президентом Франції Еммануелем Макроном та німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом, після чого продовжив переговори лише з британським прем'єром.

Лідери ЄС завершили переговори на Даунінг-стріт: Макрон і Мерц пішли, Стармер і Зеленський продовжили зустріч08.12.25, 17:10 • 1646 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Кір Стармер
Марк Рютте
НАТО
Фрідріх Мерц
Європейський Союз
Емманюель Макрон
Брюссель
Франція
Велика Британія
Німеччина
Урсула фон дер Ляєн
Лондон