Лідери ЄС завершили переговори на Даунінг-стріт: Макрон і Мерц пішли, Стармер і Зеленський продовжили зустріч
Відбулася зустріч європейських лідерів із Президентом України Володимиром Зеленським. Після групового фото Макрон і Мерц покинули Даунінг-стріт, а Стармер і Зеленський продовжили переговори віч-на-віч.
У Лондоні відбулася зустріч європейських лідерів, включаючи Президента Франції Еммануеля Макрона та лідера німецьких християнських демократів Фрідріха Мерца, із Президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, після якої Макрон і Мерц покинули Даунінг-стріт, а Стармер і Зеленський продовжили переговори віч-на-віч. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.
Деталі
Після групового фото біля резиденції британського прем'єра усі четверо лідерів відмовилися відповідати на запитання журналістів, лише коротко поспілкувавшись на червоній доріжці та потиснувши один одному руки.
Після завершення спільної частини зустрічі Еммануель Макрон та Фрідріх Мерц пішки попрямували з Даунінг-стріт, тоді як Кір Стармер та Володимир Зеленський повернулися до резиденції для подальших двосторонніх переговорів.
Після зустрічі німецький канцлер Мерц коротко написав у соцмережі Х:
"Доля України – це доля Європи. Ми тут, щоб побачити, як ми можемо активізувати наші зусилля. Ніхто не повинен сумніватися: наша підтримка не похитнеться".
