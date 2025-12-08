Лідери ЄС завершили переговори на Даунінг-стріт: Макрон і Мерц пішли, Стармер і Зеленський продовжили зустріч

$42.060.13
49.000.23
ukenru
14:55 • 854 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
14:34 • 2342 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
13:22 • 9694 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
13:00 • 17105 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
12:25 • 18555 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
11:28 • 14552 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
10:53 • 23071 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
10:37 • 12708 перегляди
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
Ексклюзив
10:00 • 12866 перегляди
Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій
09:33 • 12721 перегляди
"20% дітей споживають електронні сигарети": лікарі заявляють про стрімке зростання нікотинової залежності серед підлітків
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Атака на Сумщину: кількість поранених від ворожого удару по 9-поверхівці в Охтирці зросла до семиPhotoVideo8 грудня, 05:14 • 9544 перегляди
Дрони атакували низку російських регіонів, включаючи енгельс і саратов: ворожа ППО била по цивільних будинкахPhotoVideo8 грудня, 06:54 • 16515 перегляди
Війська рф атакували дронами Фастів на Київщині: показали наслідкиPhoto8 грудня, 07:35 • 4612 перегляди
Зеленський відклав призначення нового голови Офісу Президента до повернення з-за кордону - нардеп 8 грудня, 08:22 • 18051 перегляди
У підрозділах рф загиблих на Покровському напрямку масово оформлюють як "СЗЧ" - "Атеш"09:29 • 14605 перегляди
Публікації
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
13:00 • 17096 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
12:25 • 18551 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Ексклюзив
10:53 • 23068 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 30182 перегляди
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 71890 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Дональд Трамп
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Лондон
Велика Британія
УНН Lite
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 30182 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 52909 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 63164 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 63970 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 78066 перегляди
Лідери ЄС завершили переговори на Даунінг-стріт: Макрон і Мерц пішли, Стармер і Зеленський продовжили зустріч

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Відбулася зустріч європейських лідерів із Президентом України Володимиром Зеленським. Після групового фото Макрон і Мерц покинули Даунінг-стріт, а Стармер і Зеленський продовжили переговори віч-на-віч.

Лідери ЄС завершили переговори на Даунінг-стріт: Макрон і Мерц пішли, Стармер і Зеленський продовжили зустріч

У Лондоні відбулася зустріч європейських лідерів, включаючи Президента Франції Еммануеля Макрона та лідера німецьких християнських демократів Фрідріха Мерца, із Президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, після якої Макрон і Мерц покинули Даунінг-стріт, а Стармер і Зеленський продовжили переговори віч-на-віч. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

Після групового фото біля резиденції британського прем'єра усі четверо лідерів відмовилися відповідати на запитання журналістів, лише коротко поспілкувавшись на червоній доріжці та потиснувши один одному руки.

Після завершення спільної частини зустрічі Еммануель Макрон та Фрідріх Мерц пішки попрямували з Даунінг-стріт, тоді як Кір Стармер та Володимир Зеленський повернулися до резиденції для подальших двосторонніх переговорів.

Після зустрічі німецький канцлер Мерц коротко написав у соцмережі Х:

"Доля України – це доля Європи. Ми тут, щоб побачити, як ми можемо активізувати наші зусилля. Ніхто не повинен сумніватися: наша підтримка не похитнеться".

Гарантувати реальну безпеку – це завжди спільна робота: Зеленський показав фото із зустрічі із лідерами Британії, Франції та Німеччини08.12.25, 16:41 • 616 переглядiв

Степан Гафтко

