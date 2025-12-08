Зеленский завершил переговоры в Лондоне и направляется в Брюссель для встречи с лидерами НАТО и ЕС
Киев • УНН
Президент Украины завершил визит в Лондон, покинув Даунинг-стрит после встречи с премьер-министром Великобритании. Теперь он направляется в Брюссель для переговоров с лидерами НАТО и ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский завершил свой визит в Лондон, покинув Даунинг-стрит после двусторонней встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, и теперь направляется в Брюссель, где планирует провести переговоры с ключевыми европейскими союзниками. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.
Подробности
Свой визит в резиденцию британского премьера украинский лидер завершил объятиями и прощанием.
В Брюсселе Владимир Зеленский должен встретиться с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и лидером Европейского Союза Урсулой фон дер Ляйен.
Ранее сегодня Президент Зеленский провел совместную встречу с Киром Стармером, Президентом Франции Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Фридрихом Мерцем, после чего продолжил переговоры только с британским премьером.
