Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄС
Київ • УНН
Президент України прибув до Брюсселя для зустрічей з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, а також з президентами Європейської ради Антоніу Коштою та Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Він наголосив на важливості взаємодії з партнерами заради спільної безпеки.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя, щоб продовжити серію важливих переговорів із ключовими міжнародними партнерами, включаючи Генерального секретаря НАТО та очільників Європейського Союзу. Про це глава держави написав у своєму Телеграм-каналі, інформує УНН.
Деталі
Продовжуємо цей важливий день у Брюсселі. Попереду зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, а також спільні перемовини з президентами Європейської ради Антоніу Коштою та Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн
Він наголосив на важливості поточної взаємодії з партнерами: "Наша взаємодія з партнерами зараз дуже важлива. Дякую за спільну роботу заради спільної безпеки".
