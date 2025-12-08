Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄС

Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя, щоб продовжити серію важливих переговорів із ключовими міжнародними партнерами, включаючи Генерального секретаря НАТО та очільників Європейського Союзу. Про це глава держави написав у своєму Телеграм-каналі, інформує УНН.

Деталі

Продовжуємо цей важливий день у Брюсселі. Попереду зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, а також спільні перемовини з президентами Європейської ради Антоніу Коштою та Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн – написав Зеленський.

Він наголосив на важливості поточної взаємодії з партнерами: "Наша взаємодія з партнерами зараз дуже важлива. Дякую за спільну роботу заради спільної безпеки".

Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні