19:50
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
18:20
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
17:26
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
14:55
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
14:34
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
8 грудня, 13:22
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
8 грудня, 13:00
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 12:25
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
8 грудня, 11:28
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
8 грудня, 10:53
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄС

Київ • УНН

 19:50

Президент України прибув до Брюсселя для зустрічей з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, а також з президентами Європейської ради Антоніу Коштою та Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Він наголосив на важливості взаємодії з партнерами заради спільної безпеки.

Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄС

Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя, щоб продовжити серію важливих переговорів із ключовими міжнародними партнерами, включаючи Генерального секретаря НАТО та очільників Європейського Союзу. Про це глава держави написав у своєму Телеграм-каналі, інформує УНН.

Деталі

Продовжуємо цей важливий день у Брюсселі. Попереду зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, а також спільні перемовини з президентами Європейської ради Антоніу Коштою та Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн 

– написав Зеленський.

Він наголосив на важливості поточної взаємодії з партнерами: "Наша взаємодія з партнерами зараз дуже важлива. Дякую за спільну роботу заради спільної безпеки".

Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні 08.12.25, 19:26 • 9430 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Воєнний стан
Війна в Україні
Антоніу Кошта
Марк Рютте
НАТО
Європейський Союз
Брюссель
Урсула фон дер Ляєн
Лондон