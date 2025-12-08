Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель, чтобы продолжить серию важных переговоров с ключевыми международными партнерами, включая Генерального секретаря НАТО и глав Европейского Союза. Об этом глава государства написал в своем Телеграм-канале, информирует УНН.

Продолжаем этот важный день в Брюсселе. Впереди встреча с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, а также совместные переговоры с президентами Европейского совета Антониу Коштой и Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен