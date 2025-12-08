$42.060.13
49.000.23
ukenru
19:50 • 236 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
18:20 • 3496 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
17:26 • 9192 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
14:55 • 15368 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
14:34 • 18324 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 25802 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 29962 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 29063 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
8 декабря, 11:28 • 17738 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 30664 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
публикации
Эксклюзивы
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕС

Киев • УНН

 • 238 просмотра

Президент Украины прибыл в Брюссель для встреч с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, а также с президентами Европейского совета Антониу Коштой и Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Он подчеркнул важность взаимодействия с партнерами ради общей безопасности.

Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель, чтобы продолжить серию важных переговоров с ключевыми международными партнерами, включая Генерального секретаря НАТО и глав Европейского Союза. Об этом глава государства написал в своем Телеграм-канале, информирует УНН.

Детали

Продолжаем этот важный день в Брюсселе. Впереди встреча с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, а также совместные переговоры с президентами Европейского совета Антониу Коштой и Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 

– написал Зеленский.

Он подчеркнул важность текущего взаимодействия с партнерами: "Наше взаимодействие с партнерами сейчас очень важно. Спасибо за совместную работу ради общей безопасности".

Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в Лондоне

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Военное положение
Война в Украине
Антониу Кошта
Марк Рютте
НАТО
Европейский Союз
Брюссель
Урсула фон дер Ляйен
Лондон