Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ

Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію щодо повернення українських дітей викрадених росією, чим підняла цю тему на новий, справді глобальний рівень. Водночас Україна посилює дипломатичний, правозахисний та юридичний тиск, вибудовуючи складну систему пошуку, повернення й реінтеграції дітей. Про те, чому ці події є проривом та як триває щоденна боротьба за кожну дитину, розповів журналістці УНН керівник проєктів ініціативи Президента України "Bring Kids Back UA" Максим Максимов.

Прийняття резолюції Генеральною Асамблеєю ООН стало черговим доказом того, що світ дедалі чіткіше усвідомлює масштаб та системність злочинів країни-агресора проти українських дітей. Вперше в історії ООН, на такому рівні ухвалено документ, який прямо стосується їхнього повернення. Це зміцнює міжнародні механізми тиску та створює політичний мандат для подальших дій.

Вперше на рівні Генеральної Асамблеї ООН було ухвалено рішення щодо повернення дітей. Важливо, що на такому рівні є визнання того, що насильна депортація і примусове переміщення наших дітей росією є грубим порушенням міжнародного права. І світова спільнота це засуджує - каже Максим Максимов.

Одним із ключових пунктів документа є комплексний мандат Генсека ООН, який дозволяє координувати роботу всіх залучених структур. Це новий рівень інституційного залучення.

Ця резолюція надає Генсеку ООН комплексний мандат, координувати роботу всіх від структур відповідних ООН для її реалізації: вимагати у росії надання повної інформації про місцезнаходження, стан здоров'я, правовий статус, місцеперебування наших дітей і домагатися безперешкодного доступу ООН і міжнародних гуманітарних організацій до місць їх утримання. Це важливо. Ініціатива з поданням і голосуванням за резолюцію пішла від президента України на попередньому засіданні міжнародної коаліції задля повернення українських дітей, яка відбулася у вересні на майданчику ООН. Це важлива перемога української дипломатії - пояснює експерт.

Також, варто зауважити, що слухання присвячені саме темі викрадення українських дітей, в Сенаті стали першими в історії США, і це досить значимий крок. До того ж, такий формат уваги американського законодавчого органу говорить про закріплення питання в політичному порядку денному обох партій, адже свідчили не лише українські представники, а й сенатори та конгресмени, що посилює вплив цієї події.

Вперше на такому рівні в Штатах були слухання на цю тему. Свідчили і сенатори і представники палати представників. Зокрема, це були сенатор Клобушар, сенатор Блюменталь, а також конгресмени Фіцпатрик і Маккол. Загалом, за зворотнім зв'язком від усіх, слухання пройшли дуже успішно, оскільки була увага двопартійна і двопалатна - каже керівник проєктів “Bring Kids Back UA”.

Під час слухань Україна змогла донести важливу тезу: злочин росії полягає не тільки у фізичному переміщенні дітей, а й у спробі абсолютного знищення їхньої ідентичності.

росія намагається стерти ідентичність дітей і виростити з них "великих росіян". Для цього вони застосовують широкий арсенал заходів: зміну шкільних програм, системні заходи з індоктринації, "промивки" мізків, залучення дітей до парамілітарних і ідеологічних таборів, зміна їхніх персональних даних, видача російських паспортів, тобто системна паспортизація. Все це спрямовано на те, щоб дітей відірвати від України - каже експерт.

Станом на сьогодні, Україна повернула 1892 дитини завдяки спільній роботі держави, громадських організацій та міжнародних партнерів, каже Максимов. Водночас Міністерство юстиції вже опрацьовує понад 20 тисяч повідомлень про депортацію чи примусове переміщення, із яких 9221 кейсів уже верифіковано. Однак опір росії робить процес вкрай складним і небезпечним.

росія не бажає співпрацювати. Більше того, вона системно протидіє поверненню дітей. Саме тому їм змінюються імена, їх розкидують по різних віддалених регіонах, видають всім російські паспорти: тому що, це все ускладнює ідентифікацію, пошук і встановлення місцезнаходження дітей, відповідно, і процеси повернення. Ну, і я вже не кажу про труднощі з вільного пересування на окуповані території. Чисто політично, росії це абсолютно не вигідно повертати нам дітей, тому що вони повертають свідків воєнних злочинів, щонайменше - повідомляє керівник проєктів “Bring Kids Back UA”.

Важливим елементом роботи є міжнародна співпраця та документування злочинів. Україна тісно співпрацює з правозахисними організаціями та, зокрема, Гуманітарною лабораторією Єльського університету. Команда Yale надала докази примусових усиновлень та існування 210 інституцій, які використовуються росією системно для виправдання індукцій та мілітаризації українських дітей, каже Максимов. Саме ці матеріали вже стали предметом розгляду на Раді безпеки ООН.

Вони передавали дані, які зібрали, українським відповідним державним органам і також, ми з ними спільно працювали по комунікації їхніх досліджень і результатів роботи для того, щоб про них дізнався світ якомога ширшим способом. Мова йде зокрема і про передостаннє їхнє дослідження, коли вони віднайшли систему примусового усиновлення в росії і докази щодо 300 дітей, які стали жертвами цього - каже експерт.

Водночас Україна активно працює над притягненням винних до відповідальності. Максимов нагадує, що в листопаді офіс Генерального прокурора повідомив про підозру п'ятьом особам за депортацію українських дітей.

Це були представники окупаційної адміністрації, так званої ДНР, та троє колаборантів, які вивезли незаконно і насильницьки 367 дітей з Донецької області до росії. Це була заздалегідь спланована операція за участю вищого керівництва рф. І, звісно, не забуваємо про провадження в міжнародному кримінальному суді, на якого були видані ордери на арешт путіну і його омбудсману у справах дітей львовій-бєловій - нагадує Максимов.

Окремий напрям - реінтеграція повернених дітей, яка є не менш важливою, ніж їхнє повернення. За словами експерта, Україна створила комплексну систему супроводу: від психологічної та медичної допомоги до освітньої підтримки та сімейного влаштування.

Починається це все з опитування в центрі захисту прав дитини в Києві, де з ними спілкуються, зокрема, психологи, здійснюється оцінка потреб дитини, чи то необхідно відновити документи, чи які її психологічні потреби, чи є необхідність в наданні певних медичних послуг, чи є необхідність в гуманітарній допомозі: одяг, ноутбук, такі речі. Окреме питання чи треба влаштувати в школу, як надолужувати освітні прогалини тощо - наголошує керівник “Bring Kids Back UA”.

Після того як дитина отримує оцінку потреб, їй надають кейс-менеджера, який координує всі служби. До того ж, часто, повернені діти виявляються сиротами, каже Максимов. І у такому випадку, діти влаштовуються або в прийомні або патронатні родини.

Ніхто з повернутих дітей не опиняється в інтернатах. Вони всі влаштовуються в родини. Далі, коли зрозуміло, яка допомога насамперед потрібна дитині, призначається кейс-менеджер, тобто особистий, по суті, друг для повернутої дитини і родини. Відповідно, він координує роботу міждисциплінарної команди, яка складається з представників різних державних структур і громадських організацій, які цю підтримку надають і закривають потреби дитини - пояснює експерт.

Окрім того, в Україні створили спеціальну програму, яка допомагає повернутим додому діткам.

Є платіж, держава виплачує 50 000 грн кожній повернутій дитині, родині, щоб вони могли теж ними розпоряджатися, як вони бажають, після того, як вони повернулися. Звісно, це не єдиний платіж, є ще інші шляхи, як допомагати дітям, і держава, в цьому бере дуже активну участь - каже Максимов.

Підвищення міжнародної уваги, системна робота українських інституцій та багаторівнева адвокація становлять основу боротьби за повернення кожної дитини. І хоча росія чинить спротив, Україні вдається крок за кроком відновлювати справедливість та рятувати дитячі життя.

