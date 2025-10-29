російська "уповноважена з прав людини" звинуватила Україну в поширенні фейків про депортованих дітей - ЦПД
Київ • УНН
марія львова-бєлова звинуватила Україну в фейках про депортованих дітей, хоча сама вихвалялась у "перевихованні" депортованого хлопчика.
російська так звана "уповноважена з прав людини" марія львова-бєлова звинуватила Україну в створенні "фейків" про депортацію росією українських дітей. Натомість, сама посадовиця держави-агресора відкрито вихваляється, як "перевиховує" депортованих до росії дітей, повідомили в Центрі протидії дезінформації, пише УНН.
Деталі
уповноважена з прав дитини при путіні марія львова-бєлова звинуватила Україну та західні медіа у "створенні фейків" про депортацію росією українських дітей з окупованих територій. Вона називає примусове вивезення дітей "евакуацією" і запевняє, що це "акт турботи", а не злочин"
Також там повідомили, що у такий спосіб кремль намагається перекрутити реальність і виправдати викрадення українських дітей. В Центрі нагадали, що такі дії держави-агресора Міжнародний кримінальний суд уже визнав воєнним злочином.
Цинізм у тому, що нещодавно сама львова-бєлова публічно розповідала, як особисто "перевиховувала" хлопця, викраденого з Маріуполя. Вона зізналася, що підліток спочатку ненавидів росію, співав українських піснень, але після життя у її родині "змінив свідомість". Цей випадок - одна з підстав ордера на її арешт, виданого Гаазьким судом у 2023 році
В ЦПД також додали, що кремлівська пропаганда намагається представити насильницьке вивезення дітей з окупованих територій як "порятунок від війни". Насправді ж йдеться про системне знищення їхньої української ідентичності: дітей розміщують у російських сім'ях, змінюють громадянство, документи, й виховують у дусі "руского міра".
Доповнення
Перша леді США Меланія Трамп оголосила, що восьмеро українських дітей були возз’єднані зі своїми родинами після того, як президент росії володимир путін відповів на її лист, переданий Дональдом Трампом під час зустрічі з диктатором на Алясці.