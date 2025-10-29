російська "уповноважена з прав людини" звинуватила Україну в поширенні фейків про депортованих дітей - ЦПД

$42.080.01
48.980.00
ukenru
09:51 • 3346 перегляди
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Ексклюзив
07:00 • 36155 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
06:50 • 36234 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру ТрухановуVideo
28 жовтня, 20:10 • 38697 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50 • 104188 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
28 жовтня, 14:36 • 57275 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 52790 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 78292 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:30 • 38687 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24 • 28861 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
"Літає на словах": в РНБО дали оцінку заявам кремля про успішні випробування "буревісника"29 жовтня, 02:23 • 33437 перегляди
КНДР випробувала нову стратегічну крилату ракету напередодні візиту Трампа до Південної Кореї29 жовтня, 04:30 • 31440 перегляди
Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту06:30 • 39505 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto06:46 • 22224 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo08:05 • 13962 перегляди
Публікації
Бюджетні та смачні: п'ять рецептів обідів до 100 грн для економних господиньPhoto11:14 • 938 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
Ексклюзив
07:00 • 36200 перегляди
Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту06:30 • 40230 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні28 жовтня, 16:50 • 104225 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від “врожаю в тіні”. Частина 228 жовтня, 12:22 • 66166 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Даніель Ек
Пітер Тіль
Себастьян Лекорню
Прокудін Олександр Сергійович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo08:05 • 14477 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto06:46 • 22733 перегляди
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto28 жовтня, 18:29 • 26664 перегляди
"Дівчина в червоній бандані" "врятувала" Біллі Айліш на концерті та стала вірусноюPhoto28 жовтня, 17:10 • 29118 перегляди
Колишній маєток Авріл Лавін у Малібу продають за $14,5 мільйонаPhoto28 жовтня, 13:18 • 36668 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
The Hill
Truth Social

російська "уповноважена з прав людини" звинуватила Україну в поширенні фейків про депортованих дітей - ЦПД

Київ • УНН

 • 652 перегляди

марія львова-бєлова звинуватила Україну в фейках про депортованих дітей, хоча сама вихвалялась у "перевихованні" депортованого хлопчика.

російська "уповноважена з прав людини" звинуватила Україну в поширенні фейків про депортованих дітей - ЦПД

російська так звана "уповноважена з прав людини" марія львова-бєлова звинуватила Україну в створенні "фейків" про депортацію росією українських дітей. Натомість, сама посадовиця держави-агресора відкрито вихваляється, як "перевиховує" депортованих до росії дітей, повідомили в Центрі протидії дезінформації, пише УНН.

Деталі

уповноважена з прав дитини при путіні марія львова-бєлова звинуватила Україну та західні медіа у "створенні фейків" про депортацію росією українських дітей з окупованих територій. Вона називає примусове вивезення дітей "евакуацією" і запевняє, що це "акт турботи", а не злочин"

- повідомили в ЦПД.

Також там повідомили, що у такий спосіб кремль намагається перекрутити реальність і виправдати викрадення українських дітей. В Центрі нагадали, що такі дії держави-агресора Міжнародний кримінальний суд уже визнав воєнним злочином.

Цинізм у тому, що нещодавно сама львова-бєлова публічно розповідала, як особисто "перевиховувала" хлопця, викраденого з Маріуполя. Вона зізналася, що підліток спочатку ненавидів росію, співав українських піснень, але після життя у її родині "змінив свідомість". Цей випадок - одна з підстав ордера на її арешт, виданого Гаазьким судом у 2023 році

- йдеться в повідомленні.

В ЦПД також додали, що кремлівська пропаганда намагається представити насильницьке вивезення дітей з окупованих територій як "порятунок від війни". Насправді ж йдеться про системне знищення їхньої української ідентичності: дітей розміщують у російських сім'ях, змінюють громадянство, документи, й виховують у дусі "руского міра".

Доповнення

Перша леді США Меланія Трамп оголосила, що восьмеро українських дітей були возз’єднані зі своїми родинами після того, як президент росії володимир путін відповів на її лист, переданий Дональдом Трампом під час зустрічі з диктатором на Алясці.

Павло Зінченко

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Володимир Путін
Аляска
Гаага
Дональд Трамп
Україна
Маріуполь