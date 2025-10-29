російська "уповноважена з прав людини" звинуватила Україну в поширенні фейків про депортованих дітей - ЦПД

російська так звана "уповноважена з прав людини" марія львова-бєлова звинуватила Україну в створенні "фейків" про депортацію росією українських дітей. Натомість, сама посадовиця держави-агресора відкрито вихваляється, як "перевиховує" депортованих до росії дітей, повідомили в Центрі протидії дезінформації, пише УНН.

уповноважена з прав дитини при путіні марія львова-бєлова звинуватила Україну та західні медіа у "створенні фейків" про депортацію росією українських дітей з окупованих територій. Вона називає примусове вивезення дітей "евакуацією" і запевняє, що це "акт турботи", а не злочин"

Також там повідомили, що у такий спосіб кремль намагається перекрутити реальність і виправдати викрадення українських дітей. В Центрі нагадали, що такі дії держави-агресора Міжнародний кримінальний суд уже визнав воєнним злочином.

Цинізм у тому, що нещодавно сама львова-бєлова публічно розповідала, як особисто "перевиховувала" хлопця, викраденого з Маріуполя. Вона зізналася, що підліток спочатку ненавидів росію, співав українських піснень, але після життя у її родині "змінив свідомість". Цей випадок - одна з підстав ордера на її арешт, виданого Гаазьким судом у 2023 році