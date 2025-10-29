$42.080.01
09:51
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
07:00
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
06:50 • 34932 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10
Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
28 октября, 14:36
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:30
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
28 октября, 09:24
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
Эксклюзив
07:00
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту06:30 • 38077 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет28 октября, 16:50 • 102208 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 228 октября, 12:22 • 65163 просмотра
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф28 октября, 09:50 • 72866 просмотра
российская "уполномоченная по правам человека" обвинила Украину в распространении фейков о депортированных детях - ЦПД

Киев • УНН

 • 364 просмотра

мария львова-белова обвинила Украину в фейках о депортированных детях, хотя сама хвасталась "перевоспитанием" депортированного мальчика.

российская "уполномоченная по правам человека" обвинила Украину в распространении фейков о депортированных детях - ЦПД

российская так называемая "уполномоченная по правам человека" мария львова-белова обвинила Украину в создании "фейков" о депортации россией украинских детей. Вместо этого, сама чиновница государства-агрессора открыто хвастается, как "перевоспитывает" депортированных в россию детей, сообщили в Центре противодействия дезинформации, пишет УНН.

Детали

уполномоченная по правам ребенка при путине мария львова-белова обвинила Украину и западные медиа в "создании фейков" о депортации россией украинских детей с оккупированных территорий. Она называет принудительный вывоз детей "эвакуацией" и уверяет, что это "акт заботы", а не преступление"

- сообщили в ЦПД.

Также там сообщили, что таким образом кремль пытается исказить реальность и оправдать похищение украинских детей. В Центре напомнили, что такие действия государства-агрессора Международный уголовный суд уже признал военным преступлением.

Цинизм в том, что недавно сама львова-белова публично рассказывала, как лично "перевоспитывала" парня, похищенного из Мариуполя. Она призналась, что подросток сначала ненавидел россию, пел украинские песни, но после жизни в ее семье "изменил сознание". Этот случай - одно из оснований ордера на ее арест, выданного Гаагским судом в 2023 году

- говорится в сообщении.

В ЦПД также добавили, что кремлевская пропаганда пытается представить насильственный вывоз детей с оккупированных территорий как "спасение от войны". На самом же деле речь идет о системном уничтожении их украинской идентичности: детей размещают в российских семьях, меняют гражданство, документы и воспитывают в духе "русского мира".

Дополнение

Первая леди США Мелания Трамп объявила, что восемь украинских детей были воссоединены со своими семьями после того, как президент россии владимир путин ответил на ее письмо, переданное Дональдом Трампом во время встречи с диктатором на Аляске.

Павел Зинченко

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Владимир Путин
Аляска
Гаага
Дональд Трамп
Украина
Мариуполь