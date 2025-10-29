российская так называемая "уполномоченная по правам человека" мария львова-белова обвинила Украину в создании "фейков" о депортации россией украинских детей. Вместо этого, сама чиновница государства-агрессора открыто хвастается, как "перевоспитывает" депортированных в россию детей, сообщили в Центре противодействия дезинформации, пишет УНН.

Детали

уполномоченная по правам ребенка при путине мария львова-белова обвинила Украину и западные медиа в "создании фейков" о депортации россией украинских детей с оккупированных территорий. Она называет принудительный вывоз детей "эвакуацией" и уверяет, что это "акт заботы", а не преступление" - сообщили в ЦПД.

Также там сообщили, что таким образом кремль пытается исказить реальность и оправдать похищение украинских детей. В Центре напомнили, что такие действия государства-агрессора Международный уголовный суд уже признал военным преступлением.

Цинизм в том, что недавно сама львова-белова публично рассказывала, как лично "перевоспитывала" парня, похищенного из Мариуполя. Она призналась, что подросток сначала ненавидел россию, пел украинские песни, но после жизни в ее семье "изменил сознание". Этот случай - одно из оснований ордера на ее арест, выданного Гаагским судом в 2023 году - говорится в сообщении.

В ЦПД также добавили, что кремлевская пропаганда пытается представить насильственный вывоз детей с оккупированных территорий как "спасение от войны". На самом же деле речь идет о системном уничтожении их украинской идентичности: детей размещают в российских семьях, меняют гражданство, документы и воспитывают в духе "русского мира".

Дополнение

Первая леди США Мелания Трамп объявила, что восемь украинских детей были воссоединены со своими семьями после того, как президент россии владимир путин ответил на ее письмо, переданное Дональдом Трампом во время встречи с диктатором на Аляске.