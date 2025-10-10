путін відреагував на лист Меланії Трамп: перша леді США заявила про повернення 8 українських дітей, депортованих до рф

$41.510.10
48.210.07
ukenru
15:17 • 8758 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
14:10 • 11632 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
14:04 • 11768 перегляди
Тривають детальні дискусії щодо надання Україні ракет "Томагавк", відповіді "ні" немає - МЗС
13:35 • 15678 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto
10:53 • 26929 перегляди
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит PhotoVideo
10 жовтня, 09:44 • 30837 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх
10 жовтня, 09:08 • 17658 перегляди
Не Трамп: Нобелівську премію миру 2025 року отримала венесуельська опозиціонерка Марія Коріна МачадоPhoto
10 жовтня, 07:24 • 18424 перегляди
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
10 жовтня, 03:50 • 18157 перегляди
Сенат США затвердив військовий бюджет на 2026 рік: Україна отримає $500 млн допомоги – ЗМІ
10 жовтня, 00:08 • 25830 перегляди
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2.8м/с
85%
747мм
Популярнi новини
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18 • 21430 перегляди
Аварійні відключення вже скасували у трьох містах, світло повернули 270 тис. киян - Міненерго10 жовтня, 09:38 • 19329 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 16688 перегляди
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі11:09 • 13297 перегляди
Черкащину повністю заживили, проте аварійні відключення тривають у 7 областях та Києві - Міненерго12:07 • 9046 перегляди
Публікації
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto15:17 • 8780 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto13:35 • 15686 перегляди
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит PhotoVideo10:53 • 26939 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх 10 жовтня, 09:44 • 30843 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 81681 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Александр Стубб
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Київська область
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі11:09 • 13430 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 16814 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18 • 21546 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 81676 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 34676 перегляди
Актуальне
Fox News
Ручна граната
The Guardian
E-6 Mercury
Детонатор

путін відреагував на лист Меланії Трамп: перша леді США заявила про повернення 8 українських дітей, депортованих до рф

Київ • УНН

 • 1058 перегляди

Перша леді США Меланія Трамп заявила про возз'єднання восьми українських дітей з родинами після відповіді володимира путіна на її лист. Лист був переданий Дональдом Трампом під час зустрічі з російським президентом на Алясці.

путін відреагував на лист Меланії Трамп: перша леді США заявила про повернення 8 українських дітей, депортованих до рф

Перша леді США Меланія Трамп оголосила, що восьмеро українських дітей були возз’єднані зі своїми родинами після того, як президент росії володимир путін відповів на її лист, переданий Дональдом Трампом під час зустрічі з диктатором на Алясці. Про це пише УНН із посиланням на San Francisco Chronical.

Деталі

Перша леді Меланія Трамп заявила, що вісьмох українських дітей возз'єднали зі своїми сім'ями після переговорів з президентом росії володимиром путіним.

Виступаючи перед журналістами в Білому домі в п'ятницю, вона сказала, що путін відповів на її листа, і після цього вони встановили "відкритий канал зв'язку" щодо добробуту дітей, пише видання.

"Ми домовилися співпрацювати один з одним на благо всіх людей, причетних до цієї війни", – сказала вона.

Доповнення

У серпні Меланія Трамп написала листа путіну і попросила свого чоловіка особисто вручити його під час його зустрічі з президентом росії на Алясці. Fox News оприлюднило лист, написаний першою леді.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Аляска
Fox News
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки