путін відреагував на лист Меланії Трамп: перша леді США заявила про повернення 8 українських дітей, депортованих до рф

Перша леді США Меланія Трамп оголосила, що восьмеро українських дітей були возз’єднані зі своїми родинами після того, як президент росії володимир путін відповів на її лист, переданий Дональдом Трампом під час зустрічі з диктатором на Алясці. Про це пише УНН із посиланням на San Francisco Chronical.

Деталі

Перша леді Меланія Трамп заявила, що вісьмох українських дітей возз'єднали зі своїми сім'ями після переговорів з президентом росії володимиром путіним.

Виступаючи перед журналістами в Білому домі в п'ятницю, вона сказала, що путін відповів на її листа, і після цього вони встановили "відкритий канал зв'язку" щодо добробуту дітей, пише видання.

"Ми домовилися співпрацювати один з одним на благо всіх людей, причетних до цієї війни", – сказала вона.

Доповнення

У серпні Меланія Трамп написала листа путіну і попросила свого чоловіка особисто вручити його під час його зустрічі з президентом росії на Алясці. Fox News оприлюднило лист, написаний першою леді.