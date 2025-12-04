$42.330.01
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка закликає рф "негайно та безпечно" повернути українських дітей

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка вимагає від російської федерації негайно повернути всіх незаконно вивезених українських дітей. Документ підтримала 91 країна, 57 утрималися, а 12 виступили проти.

Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка закликає рф "негайно та безпечно" повернути українських дітей

Генеральна Асамблея ООН переважною більшістю підтримала резолюцію, яка вимагає від росії негайно та без будь-яких умов повернути всіх незаконно вивезених українських дітей. Про це інформує УНН з посиланням на трансляцію засідання Генасамблеї, текст резолюзіції.

Генеральна Асамблея… вимагає, аби російська федерація забезпечила негайне, безпечне та безумовне повернення українських дітей, які були незаконно переміщені або депортовані; закликає рф невідкладно припинити будь-яку подальшу практик примусового переміщення, депортації, розлучення дітей із сім'ями та законними опікунами, зміну особистого статусу, в тому числі через громадянство, всиновлення чи розміщення в прийомних сім'ях та індоктринацію українських дітей

- йдеться у повідомленні.

За документ проголосували 91 країна, 57 утрималися, а 12 - висловилися проти. Окрім росії, проти виступили Білорусь, Буркіна-Фасо, Бурунді, Куба, ДР Конго, Еритрея, Іран, Малі, Нікарагуа, Нігер і Судан.

Серед тих, хто утримався, опинилися Китай, Індія та Бразилія.

У резолюції дії росії визнаються порушенням Женевських конвенцій.

Як пояснила під час представлення документу заступниця міністра закордонних справ України Мар'яна Беца, ця резолюція стосується не політики, а виключно гуманності та морального обов'язку міжнародної спільноти.

Вона наголосила, що війна росії проти України зробила дітей найвразливішою ціллю агресії. За словами дипломатки, росія не лише вбиває та калічить дітей, але й намагається стерти їхню ідентичність.

Беца підкреслила, що на окупованих територіях та в росії українським дітям забороняють рідну мову, літературу та історію, а натомість нав'язують ворожу пропаганду. Дітей змушують повторювати фейки про "нацистську державу", а також залучають до так званих "дитячих армій" де їх піддають "військовій підготовці та ідеологічній обробці".

Зараз 2025 рік, а не 1945: сенатор Грем про викрадення українських дітей росією03.12.25, 20:52 • 1810 переглядiв

Нагадаємо

Близько 1,6 млн українських дітей перебувають під контролем Росії, яка блокує всі шляхи евакуації. Україна не має повної картини щодо українських дітей на окупованих територіях, але посол України в США Ольга Стефанішина заявила про випадки сексуального насильства та катування дітей російськими військами.

З початку повномасштабного вторгнення Україна повернула понад 1600 дітей, незаконно вивезених до росії. Президент Володимир Зеленський наголошує на необхідності міжнародної підтримки для повернення близько 19,5 тисяч дітей, які, за оцінками, ще перебувають у рф.

Президент ПА ОБСЄ призначив Каріну Едебрінк спецпредставницею з питань викрадення та депортації українських дітей14.10.25, 19:26 • 5022 перегляди

Віта Зеленецька

