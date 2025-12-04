Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка закликає рф "негайно та безпечно" повернути українських дітей

Генеральна Асамблея ООН переважною більшістю підтримала резолюцію, яка вимагає від росії негайно та без будь-яких умов повернути всіх незаконно вивезених українських дітей. Про це інформує УНН з посиланням на трансляцію засідання Генасамблеї, текст резолюзіції.

Генеральна Асамблея… вимагає, аби російська федерація забезпечила негайне, безпечне та безумовне повернення українських дітей, які були незаконно переміщені або депортовані; закликає рф невідкладно припинити будь-яку подальшу практик примусового переміщення, депортації, розлучення дітей із сім'ями та законними опікунами, зміну особистого статусу, в тому числі через громадянство, всиновлення чи розміщення в прийомних сім'ях та індоктринацію українських дітей - йдеться у повідомленні.

За документ проголосували 91 країна, 57 утрималися, а 12 - висловилися проти. Окрім росії, проти виступили Білорусь, Буркіна-Фасо, Бурунді, Куба, ДР Конго, Еритрея, Іран, Малі, Нікарагуа, Нігер і Судан.

Серед тих, хто утримався, опинилися Китай, Індія та Бразилія.

У резолюції дії росії визнаються порушенням Женевських конвенцій.

Як пояснила під час представлення документу заступниця міністра закордонних справ України Мар'яна Беца, ця резолюція стосується не політики, а виключно гуманності та морального обов'язку міжнародної спільноти.

Вона наголосила, що війна росії проти України зробила дітей найвразливішою ціллю агресії. За словами дипломатки, росія не лише вбиває та калічить дітей, але й намагається стерти їхню ідентичність.

Беца підкреслила, що на окупованих територіях та в росії українським дітям забороняють рідну мову, літературу та історію, а натомість нав'язують ворожу пропаганду. Дітей змушують повторювати фейки про "нацистську державу", а також залучають до так званих "дитячих армій" де їх піддають "військовій підготовці та ідеологічній обробці".

Нагадаємо

Близько 1,6 млн українських дітей перебувають під контролем Росії, яка блокує всі шляхи евакуації. Україна не має повної картини щодо українських дітей на окупованих територіях, але посол України в США Ольга Стефанішина заявила про випадки сексуального насильства та катування дітей російськими військами.

З початку повномасштабного вторгнення Україна повернула понад 1600 дітей, незаконно вивезених до росії. Президент Володимир Зеленський наголошує на необхідності міжнародної підтримки для повернення близько 19,5 тисяч дітей, які, за оцінками, ще перебувають у рф.

