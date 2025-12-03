Ми знаємо про випадки сексуального насильства та катування українських дітей російськими військами - Стефанішина

$42.330.01
49.180.13
ukenru
Ексклюзив
16:02 • 10230 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
15:15 • 17044 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 22147 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
3 грудня, 13:22 • 18411 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38 • 22850 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 22251 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 24254 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 29536 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 37334 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 30873 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.7м/с
93%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая3 грудня, 11:34 • 31409 перегляди
Впала на подвір'я в окупованій Макіївці: російський бомбардувальник "загубив" ще одну авіабомбу3 грудня, 11:54 • 8872 перегляди
Генсек НАТО розкрив дві речі для тиску на росіян у разі затягування чи безрезультатності мирних переговорів3 грудня, 12:00 • 5762 перегляди
У МЗС Китаю заявили, що використання заморожених активів рф для України не сприятиме завершенню війни3 грудня, 12:35 • 20296 перегляди
Запозичення ЄС і "репараційний кредит": Єврокомісія представила юридичні пропозиції для фінансування України3 грудня, 12:41 • 20369 перегляди
Публікації
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення3 грудня, 13:24 • 22147 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая3 грудня, 11:34 • 31421 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo3 грудня, 06:30 • 48880 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 51466 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 60454 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ліндсі Грем
Андрій Сибіга
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Індія
Сектор Газа
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 58826 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 61280 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 115923 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 89501 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 105200 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Airbus A320 серії
FIFA (серія відеоігор)

Ми знаємо про випадки сексуального насильства та катування українських дітей російськими військами - Стефанішина

Київ • УНН

 • 320 перегляди

Україна не має повної картини щодо українських дітей на окупованих територіях, але посол України в США Ольга Стефанішина заявила про випадки сексуального насильства та катування дітей російськими військами. Близько 1,6 млн українських дітей перебувають під контролем Росії, яка блокує всі шляхи евакуації.

Ми знаємо про випадки сексуального насильства та катування українських дітей російськими військами - Стефанішина

Україна не має повної картини щодо українських дітей на окупованих територіях, адже там немає гуманітарних місій, проте Україна знає про випадки сексуального насильства та катування українських дітей російськими військами. Про це заявила посол України в США Ольга Стефанішина під час спеціальних слухань у Сенаті США, присвячених темі викрадення та примусового переміщення українських дітей рф, передає УНН.

Деталі

Ми досі не маємо повної картини ситуації на окупованих територіях. Там немає гуманітарних місій. Немає міжнародних організацій. Немає механізмів для повідомлення про злочини чи їх документування. Ми вже знаємо про випадки сексуального насильства та катування дітей російськими військами – і дізналися про них лише після деокупації або після повернення дітей з депортації

- сказала Стефанішина.

За її словами, фізичне викрадення більше не є єдиним інструментом.

"росія "перепрограмовує" наших дітей на місці - в окупованих школах, дитячих таборах, соціальних закладах і навіть у сім'ях під окупацією. Близько 1,6 млн українських дітей наразі перебувають під контролем hосії - на окупованих територіях або всередині самої росії. Щоб утримати цих дітей, росія блокує всі шляхи втечі: перешкоджає гуманітарній евакуації, обстрілює зелені коридори, перериває зв'язки та вводить тотальну інформаційну ізоляцію", - додала Стефанішина.

Нагадаємо

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що у росії ідентифіковано 210 об’єктів, де можуть перебувати українські діти з тимчасово окупованих територій, які були вивезені до рф. Грем наголосив, що зараз 2025 рік, а не 1945.

Павло Башинський

СуспільствоВійна в Україні
російська пропаганда
Війна в Україні
Сенат Сполучених Штатів Америки
Ліндсі Грем
Ольга Стефанишина
Сполучені Штати Америки
Україна