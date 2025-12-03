Ми знаємо про випадки сексуального насильства та катування українських дітей російськими військами - Стефанішина

Україна не має повної картини щодо українських дітей на окупованих територіях, адже там немає гуманітарних місій, проте Україна знає про випадки сексуального насильства та катування українських дітей російськими військами. Про це заявила посол України в США Ольга Стефанішина під час спеціальних слухань у Сенаті США, присвячених темі викрадення та примусового переміщення українських дітей рф, передає УНН.

Деталі

Ми досі не маємо повної картини ситуації на окупованих територіях. Там немає гуманітарних місій. Немає міжнародних організацій. Немає механізмів для повідомлення про злочини чи їх документування. Ми вже знаємо про випадки сексуального насильства та катування дітей російськими військами – і дізналися про них лише після деокупації або після повернення дітей з депортації - сказала Стефанішина.

За її словами, фізичне викрадення більше не є єдиним інструментом.

"росія "перепрограмовує" наших дітей на місці - в окупованих школах, дитячих таборах, соціальних закладах і навіть у сім'ях під окупацією. Близько 1,6 млн українських дітей наразі перебувають під контролем hосії - на окупованих територіях або всередині самої росії. Щоб утримати цих дітей, росія блокує всі шляхи втечі: перешкоджає гуманітарній евакуації, обстрілює зелені коридори, перериває зв'язки та вводить тотальну інформаційну ізоляцію", - додала Стефанішина.

Нагадаємо

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що у росії ідентифіковано 210 об’єктів, де можуть перебувати українські діти з тимчасово окупованих територій, які були вивезені до рф. Грем наголосив, що зараз 2025 рік, а не 1945.